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🙅 «Я не хочу заканчивать свою карьеру ни в этом, ни в следующем году». Тьяго Силва рассказал о планах на будущее и своих страхах

Тиаго Силва Тиаго Силва
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Уже готовится стать тренером.

Тиаго Силва в этом году отметит 39 лет, но похоже, что бразилец не собирается уходить на пенсию в ближайшее время.

«Я очень переживаю за этот момент и стараюсь наслаждаться футболом, понимаешь. Тем не менее, мне нужно подумать о плане после карьеры уже сейчас. Я уже занимаюсь получением тренерской лицензии CBF (Бразильская федерация футбола)», - цитирует Силву официальный сайт «Челси».

Thiago Silva: 'I don't want to finish my career this year or next year'

«Трудно перейти к следующему этапу, потому что я по-прежнему с клубом, провожу тренировки и слежу за нашей командой. Но я пытаюсь настраиваться, когда нахожусь в отпуске.

Конечно, я не хочу заканчивать свою карьеру ни в этом, ни в следующем году. Посмотрим, что произойдет в будущем, может быть, я стану тренером или просто буду работать в футболе, который я так люблю».

Бразильского ветерана можно назвать лучшим игроком «Челси» в этом сезоне. Контракт Силвы с синими истекает летом, и ожидается, что он будет продлен еще на один сезон.

1 комментарий

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di Malkovich
Да, долгий и интересный путь проделал Тиагу. Определённо есть что вспомнить и ему, и болельщикам стольких разных клубов, включая. Конечно мне он больше всего нравился в Милане перед уходом в Париж. Но к моему удивлению в Челси он как заново родился.
Здоровья и спортивного долголетия.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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