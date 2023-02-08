🙅 «Я не хочу заканчивать свою карьеру ни в этом, ни в следующем году». Тьяго Силва рассказал о планах на будущее и своих страхах

Уже готовится стать тренером.

Тиаго Силва в этом году отметит 39 лет, но похоже, что бразилец не собирается уходить на пенсию в ближайшее время.

«Я очень переживаю за этот момент и стараюсь наслаждаться футболом, понимаешь. Тем не менее, мне нужно подумать о плане после карьеры уже сейчас. Я уже занимаюсь получением тренерской лицензии CBF (Бразильская федерация футбола)», - цитирует Силву официальный сайт «Челси».

«Трудно перейти к следующему этапу, потому что я по-прежнему с клубом, провожу тренировки и слежу за нашей командой. Но я пытаюсь настраиваться, когда нахожусь в отпуске.

Конечно, я не хочу заканчивать свою карьеру ни в этом, ни в следующем году. Посмотрим, что произойдет в будущем, может быть, я стану тренером или просто буду работать в футболе, который я так люблю».

Бразильского ветерана можно назвать лучшим игроком «Челси» в этом сезоне. Контракт Силвы с синими истекает летом, и ожидается, что он будет продлен еще на один сезон.