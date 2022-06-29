Доминирование «Сити» и юные представители «Барсы»: лучшие атакующие полузащитники были разделены на группы, деление вызвало споры

Французское ТВ шоу After Foot RMC взяло на себя большой труд составить рейтинг лучших полузащитников и разделить их на 4 уровня, в список попало 24 футболиста.

Среди громких имен отсутствуют легенда «Баварии» Томас Мюллер и Анхель Ди Мария, покидающий «ПСЖ».

Не удивительно, что доминирует в рейтинге «МанСити», клуб представляют Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Фил Фоден.

Де Брюйне стал лучшим игроком «Сити» и помог команде Гвардиолы в четвертый раз за 5 лет выиграть АПЛ. Фоден получил награду ПФА лучшему молодому футболисту сезона, а Силва сыграл ключевую роль в команде, хотя прошлом сезоне ходили разговоры о его желании переехать в Испанию.

К трио из «Сити» присоединились юное дарование из «Барселоны» Педри, сенсация «Лейпцига» Кристофер Нкунку и ветеран «Мадрида» - Лука Модрич.

Вы можете ознакомиться с каждым уровнем:

4 уровень

Маритин Эдегор («Арсенал», Норвегия)

Лукас Пакета («Лион», Бразилия)

Луис Альберто («Лацио», Испания)

Руслан Малиновский («Аталанта», Украина)

Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина)

Дани Ольмо («Лейпциг», Испания)

3 уровень

Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)

Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

Хаким Зиеш («Челси», Марокко)

Бруну Фернандеш («МЮ», Португалия)

Джамал Мусиала («Бавария», Германия)

Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Сербия)

2 уровень

Флориан Вирц («Байер», Германия)

Лоренцо Пеллегрини («Рома», Италия)

Николо Барелла («Интер», Италия)

Гави («Барселона», Испания)

Леон Горецка («Бавария», Германия)

Райан Гравенберх («Аякс», с 1 июля «Бавария», Нидерланды)

1 уровень

Лука Модрич («Реал Мадрид», Хорватия)

Кевин Де Брюйне («МанСити», Бельгия)

Педри («Барселона», Испания)

Бернарду Силва («МанСити», Португалия)

Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция)

Фил Фоден («МанСити», Англия)

Возможно, самым большим шоком стало попадание Бруну Фернандеша только на третий уровень. Сезон для звезды «МЮ» был не самым удачным, но, все же, ему удалось записать в свой актив 14 ассистов.

Что вы думаете о рейтинге? Согласны с таким распределением?