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«МЮ» рассматривает Рабьо в качестве альтернативы Де Йонгу

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По сообщениям СМИ, «МЮ» присматривается к игроку «Ювентуса» Адриену Рабьо.

Считается, что «красные дьяволы» смогут заполучить Френки Де Йонга у «Барселоны» из-за финансовых проблем каталонского клуба. Но если «Барселона» все-таки решит не продавать, или «МЮ» не сможет предложить достаточную сумму, чтобы их убедить, то есть запасной вариант – Адриен Рабьо.

Хотя в «Ювентусе» Рабьо регулярно получал игровое время, он не считается важным футболистом для команды Макса Аллегри. Клуб готов отпустить его за умеренную плату.

Рабьо пополнил состав «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. Футболист получает высокую зарплату, при этом в Турине достаточно альтернатив на его позицию.

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