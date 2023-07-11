Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: это первый пост блога – и сразу такой важный. Давайте поддержим автора плюсами и подписками.

Всем привет! Меня зовут Степан Озеров, я основатель бренда IDOLO и совсем недавно у нас вышел очень важный с точки зрения идеи и исполнения мерч.

Итак. Лимитированный мерч Blind мы сделали вместе с незрячим футболистом, мастером спорта международного класса Евгением Шелаевым. Женя – чемпион Европы и многократный чемпион России по футболу (5x5). Футбол для незрячих (5х5) – это адаптированная версия мини-футбола (паралимпийский вид спорта), в который играют плоховидящие и слепые спортсмены.

Задача дропа – рассказать о футболе для слепых и привлечь внимание спортивного сообщества к проблемам незрячих людей.

Мне всегда были интересны ответвления футбола, его разновидности. Футбол для незрячих привлек мое внимание благодаря сюжету на ТВ, одним из участников которого был Женя. Я подписался на его соцсети и следил за ним, пока не созрела идея создания совместного мерча, который бы обратил внимание общественности к проблемам незрячих людей.

Футбол – то, что объединяет зрячих и незрячих игроков, это наша точка соприкосновения, связующее звено.

Принт минималистичный, в нем только два слова, и оба – «Футбол», но одно написано кириллицей, а другое языком Брайля. Мы сделали принт при помощи технологии High density, которая дает тот самый 3D эффект, позволяющий считать текст незрячим ребятам при помощи кончиков пальцев.

Был очень значимый момент для меня, который тронул и отпечатался в памяти. Мы приехали на съемку, я достал новенькую футболку из нашей совместной коллекции и презентовал Жене, он быстро примерил ее, пальцами нащупал принт на груди и прочитал его при помощи пальцев. Я немного волновался, что печать недостаточно объемная для прочтения, спрашиваю у него: «Ну что, получилось прочитать?». Когда он ответил «да» и искренне так, по-доброму улыбнулся, я был близок к тому , чтобы прослезиться. Тогда я понял, что все труды были не напрасны.

Женя невероятный человек, я понял это, когда вез его на съемку. Мы стояли в пробке несколько часов и он делился крутейшими историями. В тот момент мне захотелось зафиксировать их и рассказать широкой общественности. После этого появилась идея отснять небольшое интервью с ним на Ютуб и собрать средства для его футбольной команды.

Женя рассказал, что быстро согласился сделать совместный мерч с IDOLO, потому что увидел в этом возможность рассказать о футболе для незрячих.

«К сожалению в нашем обществе не знают о таком виде спорта, как футбол слепых, поэтому моё основное желание – сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о его существование! Когда Степан предложил создать совместный мерч, я с удовольствием согласился, поскольку слышал о его бренде и знал, что продукция очень хорошего качества, поэтому для меня большая честь сотрудничать с этим брендом», – сказал Женя. Кстати, его признали лучшим игроком чемпионата Росси 2023 года среди незрячих футболистов.

И про одно важное дело: я решил открыть сбор средств на закупку новой экипировки, мячей и специальных игровых масок для команды Жени – сборной Московской области. Помочь проекту можно по ссылке.