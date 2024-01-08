74 тысячи игрушек на льду! Гол российского хоккеиста запустил рекордный мишкопад в истории

И как после такого играть?

Об этой доброй традиции из АХЛ мы рассказываем ежегодно – и масштаб происходящего увеличивается с каждым разом. В это воскресенье в рамках акции Teddy Bear Toss на лед «Джайант центра» полетели 74599 мягких игрушек – и все пойдут на благотворительность. Разумеется, это новый мировой рекорд – он переписывается третий год подряд.

Впрочем, для этого достижения необходима одна формальность: гол «Херши» – команды, которая и устраивает все веселье. Мишкопад начинается только после этого (в прошлом году было исключение ). На 5-й минуте второго периода «Беарс» все же открыли счет – точно с острого угла попал российский нападающий Богдан Тринеев. И тут началось настоящее безумие.

Просто посмотрите на этот кадр: как красиво и пугающе одновременно – словно кадр из фильма «Пять ночей с Фредди».

Если не знать контекста, можно подумать, что недовольные болельщики забрасывают команду всем попавшимся под руку. В целом, так и есть – разве что трибуны при этом максимально счастливые.

Игрушки летели на лед больше 10 минут (некоторые не долетали сразу), собирали их раза в 4 дольше – в общей сложности видео с трибун длится больше 25 минут и в итоге обрывается в середине сбора.

Задача со звездочкой: найдите на фотографии маскота «Херши» с живым человеком внутри.

Ну и глупо было бы не прыгнуть в такую большую плюшевую горку. Хозяева себе не отказывали в этом удовольствии.

Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко тоже решили воспользоваться ситуацией.

Богдан в итоге остался на время под плюшевыми завалами. И даже маленько прикорнул.

Мечта любого человека до 12 лет и после 35.

Более эффектно занырнул в кучу игрушек нападающий Джо Снайвли:

А вот у его партнера Винсента Иорио возникли сложности после подобного прыжка.

На льду была атмосфера полнейшего ребячества и детской радости.

Некоторые игрушки были настолько здоровыми, что сложно представить, как их приносили, а потом перекидывали на лед.

Итоговая цифра мишкопада – 74599 игрушек (при 10765 зрителях). Это на 7290 больше, чем собрали в прошлом году. Но и пауза в матче получилась посолиднее – волонтеры собирали все со льда почти 50 минут. После этого команды (соперник был «Лихай Вэлли», но кого это волнует?) продолжили – и «Херши» поддержали праздник победным результатом. Хоть и в овертайме – 3:2.

Игрушки будут переданы 35 местным благотворительным организациям в рамках клубной программы Hershey Bears Cares. А фонд Sweigart Family в знак признания к щедрости, проявленной фанатами Bears, пожертвовал еще 55 тысяч долларов организации Children’s Miracle Network Hershey.

Акция Teddy Bear Toss проводится в Херши с 2001 года, и с тех пор было собрано 464107 мягких игрушек.

Фото: twitter.com/TheHersheyBears ; instagram.com/thehersheybears