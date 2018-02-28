«Для меня огромная честь – разделить победу с Великим Президентом». Путин, Ковальчук и олимпийская медаль

Хоккеист сборной России опубликовал в инстаграме фотографию с президентом Владимиром Путиным: «Для меня огромная честь, пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович, спасибо за поздравления и тёплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!».

Илья Ковальчук вместе со сборной России выиграл мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане. В финале россияне обыграли сборную Германии (4:3).