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    «Для меня огромная честь – разделить победу с Великим Президентом». Путин, Ковальчук и олимпийская медаль

    Теги сборная России Илья Ковальчук СКА Владимир Путин

    Хоккеист сборной России опубликовал в инстаграме фотографию с президентом Владимиром Путиным: «Для меня огромная честь, пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович, спасибо за поздравления и тёплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!».

    Илья Ковальчук вместе со сборной России выиграл мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане. В финале россияне обыграли сборную Германии (4:3).

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