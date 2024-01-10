😱 ЦСКА ярко разнес «Торпедо»: 6:0 за 2 периода, гол с нулевого угла и доминирование по броскам

Плотников и Светлаков сделали результат.

ЦСКА разгромил «Торпедо» (7:2). Удивительно, но эти клубы из одной конференции впервые встретились за регулярку-2023/24. Первый матч получился односторонним, а ЦСКА с таким результатом вышел на 4 победы подряд. Такого команда Федорова еще не показывала.

Феерия ЦСКА: лучшие матчи в сезоне от лидеров, вратарь Кульбаков психанул после гола

ЦСКА быстро открыл счет: уже на шестой минуте Андрей Светлаков реализовал большинство шикарным кистевым. Игра в большинстве у ЦСКА по сезону совсем не идет: 16,8% – 20-е место в лиге. Хуже выглядят только «Витязь», минское «Динамо» и «Лада». В новом году команда Федорова постепенно исправляется: голы в большинстве есть уже в четырех матчах подряд.

Светлаков на той шайбе не остановился. Он выдал лучший матч в сезоне и впервые в карьере набрал 4 очка (1+3). Последний раз Андрей выбивал больше одного очка 7 декабря в матче против «Витязя» (4:1) – тогда было 1+1. Получилось бы мощнее, но в третьем периоде Светлаков попал в штангу во время исполнения буллита.

После гола Окулова вратарь «Торпедо» Кульбаков не выдержал и ударил клюшкой по штанге ворот. Иван Федотов в декабре исполнял подобное в матче против СКА. Такой выплеск эмоций Кульбакову не помог: буквально через минуту он пропустил третий гол и присел на лавку (вышел Хуска). Кажется, в этом матче не потерялся бы и Николай Хабибулин.

Если в матче против «Металлурга» (3:2) такая замена вратаря «Торпедо» помогла, то против ЦСКА ход совсем не сработал. Зато после выхода Хуски раскрылся Сергей Плотников. Еще в конце первого периода он забросил первую шайбу, когда подобрал шайбу после отскока. Уже во втором отрезке Сергей шикарно открылся под бросок в касание. Вот и дубль.

За пять минут до конца периода Плотников сыграл на добивании и оформил хет-трик. Шайба после его броска вообще залетела с нулевого угла рикошетом от вратаря. Итог двух периодов – 6:0 в пользу ЦСКА.

Плотников стал первой звездой матча. Интересно, что он забил все голы с передач Светлакова и Слепышева. В сезоне Сергей пока не впечатляет (18 очков за 47 игр): лишь восьмой в списке лучших бомбардиров команды. По примеру Светлакова он выдал лучший матч в сезоне, хотя до этого не забивал с 21 декабря.

Именно Плотников, Светлаков и Слепышев – одни из тех лидеров, которые довели ЦСКА до победы в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23. Тогда Сергей набрал в плей-офф 11 очков, Андрей – 10. Слепышев стал автором шайбы в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2).

ЦСКА подавил «Торпедо» (10:1 по броскам в первом периоде!). По общей статистике бросков преимущество глобальное – 34:15. В третьем отрезке команды обменялись шайбами, а вторую «Торпедо» забило за секунду до конца матча. Владислав Фирстов – автор дубля и единственный игрок, который выделялся на фоне общего провала «Торпедо».

«Торпедо» попало в кризис, но у плохих результатов есть причины

«Торпедо» пока тяжело входит в новый год: 2 поражения за 3 матча. Против ЦСКА клуб выдал одну из худших игр в сезоне.

У этого есть несколько серьезных причин:

● Из-за травм выбыли два ключевых игрока – Николай Коваленко и Василий Атанасов. Николай не играет с 23 декабря, когда выходил против СКА (3:1), Ларионов говорил, что Коваленко вернется только через две недели. У Атанасова все серьезнее: 4 января вылетел на несколько недель после падения в игре против «Куньлуня» (3:2, ОТ).

● «Торпедо» – лучшая команда лиги по игре в меньшинстве (85,7%), но в матче против ЦСКА показатели ухудшились. В последних четырех матчах команда Игоря Ларионова неизменно пропускает в неравных составах: три шайбы от «Локомотива» (3:5), одну от минского «Динамо» (2:5) и одну от «Куньлуня» (3:2, ОТ). ЦСКА реализовал большинство дважды.

● ЦСКА – один из самых неудобных соперников для «Торпедо»: нижегородцы второй раз подряд крупно проигрывают в Москве. Их последняя встреча была еще в прошлом сезоне, когда ЦСКА на этой же арене разгромил «Торпедо» со счетом 8:3.

● Лидеры «Торпедо» пока тоже не впечатляют: нападающий Алексей Кручинин уходит без очков уже восьмой матч подряд – последний раз забрасывал «Спартаку» 19 декабря (2:5). Другому нападающему Сергею Гончаруку сезон испортили травмы (вернулся в конце декабря), но его последний гол был аж 20 ноября («Барыс», 4:2).

«Торпедо» не побеждает в основное время с 23 декабря (СКА, 3:1). После игры с ЦСКА Игорь Ларионов рассказал: «Этот матч – полная безответственность. Есть время пообщаться с ребятами, подправить определенные вещи. Хотим не проигрывать ментально командам, которые набрали ход».

Календарь у «Торпедо» не утешает: 11 января игра в Минске, 13-го – опять в Москве, но с «Динамо». У ЦСКА тоже все сложно. После дерби с «Динамо» пойдет выезд в Екатеринбург, Омск и Астану.

21 января команды встретятся снова.

Фото: cska-hockey.ru