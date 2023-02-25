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Последний матч Даниса Зарипова: сделал круг почета, обнялся с тренером «Магнитки» и посмотрел чужой хет-трик

Данис Зарипов Данис Зарипов
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Никита Коростелев Никита Коростелев
Хоккей Хоккей

Но Данис, кажется, не сильно расстроен.

Конец регулярки для «Металлурга» складывается неоднозначно: то обыгрывает лидеров конференций (СКА 3:2 и «Сибирь» 4:1), то проигрывает не самым топовым командам («Спартак» 2:4 и «Нефтехимик» 2:4). 

У «Ак Барса» все куда стабильнее: казанцы не проигрывали семь матчей подряд, обеспечили себе первое место на Востоке и спокойно доигрывали регулярку. Настолько, что могли позволить провести прощальный матч легенды клуба – Даниса Зарипова. Тем более, что и для «Магнитки» он не чужой. Но красивого ухода не получилось – уральцы еще бьются за место поудобнее. И всерьез.

Лучший матч Никиты Коростелева

Статистика нападающего «Металлурга» Никиты Коростелева не выдающаяся но нужные шайбы он забрасывает в тот момент, когда от него никто не ждет. Вот и в пятницу нападающий сделал хет-трик

  • в начале первого периода наказал за ошибку Мифтахова у своих ворот;
  •  после перерыва убойным броском прошил ворота казанцев;
  • за считанные секунды до окончания второго периода смог реализовать большинство.

Этот хет-трик для Коростелева первый в КХЛ, а регулярка в итоге вышла чуть лучше предыдущей 24 очка против 23. Именно он стал первой звездой матча.

«Добротная игра с нашей стороны – в большинстве забили, хет-трик оформил Коростелев, что несомненно приятно. Довели дело до конца очень солидно и качественно, доволен всей командой, она сыграла как один кулак», – делился своими впечатлениями главный тренер Илья Воробьев.

Прощание с легендой

Но главной звездой вечера был Данис Зарипов. В третьем периоде судья остановил игру: диктор по стадиону объявил о последнем матче Зарипова в КХЛ. Капитан казанцев почти не выходил на лед (провел лишь пару смен в первом периоде), но вышел под стоячие овации трибун.

Данис сделал круг почета, поблагодарил зрителей и мило обнялся с бывшим тренером Ильей Воробьевым, с которым когда-то выиграл два Кубка Гагарина.  

«Начну с небольшого рассказа – когда в 2013 году принималось решение по Зарипову, президент клуба спросил меня: «Илья, что думаешь?». Я ответил: «Виктор Филиппович, он знает, как выигрывать, и умеет это делать». Таких игроков мало. Поздравляю Даниса с фантастической и долгой карьерой, спасибо ему за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали», – рассказывал Илья Воробьев официальному сайту КХЛ.

У Даниса Зарипова была удивительная карьера, только посмотрите на его статистику на высшем уровне. Многим хоккеистам остается лишь мечтать о таком.

«Приятно, что сегодня полные трибуны. Моя карьера прошла именно при таком заполненном дворце», – сказал Зарипов после матча. – Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые на протяжении всей моей карьеры верили, переживали за команду, за меня. Спасибо партнерам по команде, с кем играл всю свою карьеру. Самое главное – хочу поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала в сложные и радостные минуты. Нашей команде – поменьше травм, и в плей-офф мы еще всем покажем, я буду рядом!»

Формально Зарипов остается в ростере «Ак Барса», но если он выйдет на лед в Кубке Гагарина-2023 – значит, что-то у казанцев пошло не так. 

Фото: ak-bars.ru

1 комментарий

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Эд..19
Непонятная какая-то статистика приведена. На самом деле в инете всё доступно, и легко просчитывается.

Мечел - 3 сезона, 95 матчей, 28 (15+13) очков.
Металлург Мг - 4 сезона, 301 матч, 301 (124+177) очко.
Ак Барс - 18 сезонов, 928 матчей, 648 (292+356) очков.
Итого - 25 сезонов, 1324 матча, 977 (431+546) очков.

И сайт КХЛ пишет про последний, 1324-й матч Зарипова.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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