Огненная заруба в Петербурге – Галимов положил покер «Ак Барсу»! Он пришел в СКА из Казани

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Армейцы не делали такого 5 лет.

До старта Кубка Гагарина-2023 осталось меньше месяца, и команды бьются на полную – одни за попадание в плей-офф, другие – за лучший посев. Но не все прямо сейчас находятся в идеальной форме.

СКА хоть и обеспечил себе заранее победу в регулярке, но внезапно забуксовал. Перед «Ак Барсом» команда выдала трехматчевую серию поражений – причем все в одну шайбу (с «Торпедо» по буллитам). Казалось, что приезд казанцев тоже ничего хорошего для СКА не принесет.

После возвращения Зинуэтулы Билялетдинова «Ак Барс» как будто заново родился: 12 побед в последних 14 матчах, а два поражения – с «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» – и те с очками. Такой невероятный скачок помог команде не только возглавить Восточную конференцию, но и возродить у болельщиков надежду на хорошие шансы в борьбе за Кубок (кто бы мог подумать в конце ноября, да?).

Лютый перфоманс Галимова

«Ак Барс» в отличной форме, а СКА в небольшой яме – матч однозначно должен был стать интересным. Но никто не представлял насколько: команды устроили огненную перестрелку с 11 голами (3:3 в первом периоде!), которой правил Эмиль Галиев. Нападающий петербуржцев оформил покер!

В первом периоде после передачи Яшкина случайно коньком переправил шайбу в ворота и сравнял счет – 2:2.

В конце второго периода после мощнейшей контратаки снова сравнял – 4:4.

В третьем периоде расстрелял ворота Билялова – вот и хет-трик.

В формате 4-на-4 после великолепного сольного прохода поставил точку в матче.

Такого не было пять лет!

Для Галимова это первый покер КХЛ, он стал первой звездой матча и вообще набрал неплохую форму. У него уже больше очков, чем за прошлый сезон – 12 против 10. Кстати, такого сумасшедшего перфоманса от одного игрока СКА не видел целых пять лет.

«У него было желание играть в СКА, все игроки сами проявляют инициативу играть за нас», – говорил Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции. – У него очень много хороших качеств, и мы сегодня увидели тот результат, которого ждем от него, он может так играть в каждом матче.

У него великолепное катание и мастерство, он обладает характером и хоккейной злостью. Но не будем хвалить: он должен понимать, что у него есть потенциал для того, чтобы играть намного лучше. Пока рано говорить о том, что он «татарский Макдэвид», просто ждем от него лучшей игры в следующих матчах».

Оказался не нужен «Ак Барсу»

А ведь до СКА Галимов провел сезон в «Ак Барсе», набрав 21 очко в 47 матчах при показателе полезности «+9». Было ощущение, что их союз продержится дольше одного года, но нападающий покинул Казань – не смогли договориться по зарплате.

«Помню говорили, что у меня с Эмилем Галимовым какие-то натянутые отношения, но у нас все нормально было», – рассказывал бывший тренер казанцев Дмитрий Квартальнов в интервью «Бизнес Online». – В каких-то моментах я, может быть, и цеплял его. Мы немного меняли его – он ведь никогда не играл в больших командах. Он молодец – работал и справлялся, но вот точно не фонил. Я искренне хотел сохранить его в команде».

Кто знает, что было бы, если б нападающий в итоге остался в «Ак Барсе», но очевидно, что сейчас Галимов точно ни о чем не жалеет.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/ska