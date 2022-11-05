Чудеса под Новый год: защитник «Амура» сделал первый хет-трик в карьере – по шайбе на каждый период
Лучший матч Глеба Корягина в жизни.
Восточная конференция в этом сезоне не может не радовать: за треть матчей до конца регулярки все команды сохраняют реальные шансы на плей-офф – «Барыс», «Амур», «Трактор» и «Нефтехимик» грызутся за, вероятно, последнюю путевку.
Пока неизвестно, пройдут ли хабаровчане в розыгрыш Кубка Гагарина, но своя принципиальная серия у команды в этом сезоне уже точно была: в декабре «Амур» аж 6 раз сыграл с «Адмиралом» – и трижды прямо перед Новым годом.
Перед шестой игрой противостояния фаворитом выглядел Владивосток: три предыдущих матча остались за ним, а новый к тому же проходил при родных трибунах. Да и чем мог удивить “Амур”?
Оказалось, что у Хабаровска были сюрпризы – хотя удивились даже сами гости. Они выиграли 5:3 – и сделали это благодаря хет-трику Глеба Корягина. Защитника! Который последний раз забивал 26 декабря 2020-го. Который вообще больше трех голов за чемпионат никогда не забрасывал (да и то делал это только два раза за карьеру)! Вот уж действительно новогодние чудеса:
• в конце первого периода Корягин нанес мощный бросок от синей линии;
• перед вторым перерывом прошил Александра Лазушина при игре 4-на-4;
• а в третьем периоде снова удачно бросил от синей линии.
Для Глеба это первый хет-трик в КХЛ. Разумеется, его признали первой звездой матча.
«Глеб молодец, что принимал правильные решения, наносил хорошие броски. Здорово, что выиграли крайний матч в этом году. Понимали, что домой возвращаться в плохом настроении не хотелось. Ребята сегодня это полностью доказали», – делился своими впечатлениями после игры Вадим Епанчинцев.
Хет-трик от защитника – явление в КХЛ редкое, но не уникальное. 11 игроков обороны до Корягина уже устраивали себе такие праздники – кстати, представители «Амура» в списке уже были.
Корягин проводит в «Амуре» уже пятый сезон – столько времени в одной команде он прежде не проводил. До этого четыре года выступал за московское «Динамо» и одинпровел в тольяттинской «Ладе».
Но свой лучший сезон – 2020/21 – Глеб выдал именно в «Амуре»: за 48 матчей набрал 10 очков при показателе полезности «-4». Сейчас у защитника 3+5 и «+2» в 42 матчах. Забьет еще или нет – неизвестно, но, кажется, идет на свой лучший сезон в карьере.
- Дата проведения
- 30 декабря, 12.30, «Фетисов Арена»
- 0:1 – 3 Гиздатуллин (Дрозг, Дубакин)
- 0:2 – 17 Корягин (Шаров)
- 1:2 – 38 Грачев ()
- 1:3 – 39 Корягин (Ли, Бочаров)
- 1:4 – 42 Руденков (Гребенкин, Дубакин)
- 1:5 – 50 Корягин (Николишин, Бочаров)
- 2:5 – 51 Саюстов (Файзуллин, Лисовец)
- 3:5 – 57 Елисеев (Лисовец)
- Вратари: Серебряков 8/11, Лазушин 5/7 – Аликин 41/44.
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Фото: hcamur.ru
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