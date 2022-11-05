Чудеса под Новый год: защитник «Амура» сделал первый хет-трик в карьере – по шайбе на каждый период

Лучший матч Глеба Корягина в жизни.

Восточная конференция в этом сезоне не может не радовать: за треть матчей до конца регулярки все команды сохраняют реальные шансы на плей-офф – «Барыс», «Амур», «Трактор» и «Нефтехимик» грызутся за, вероятно, последнюю путевку.

Пока неизвестно, пройдут ли хабаровчане в розыгрыш Кубка Гагарина, но своя принципиальная серия у команды в этом сезоне уже точно была: в декабре «Амур» аж 6 раз сыграл с «Адмиралом» – и трижды прямо перед Новым годом.

Перед шестой игрой противостояния фаворитом выглядел Владивосток: три предыдущих матча остались за ним, а новый к тому же проходил при родных трибунах. Да и чем мог удивить “Амур”?

Оказалось, что у Хабаровска были сюрпризы – хотя удивились даже сами гости. Они выиграли 5:3 – и сделали это благодаря хет-трику Глеба Корягина. Защитника! Который последний раз забивал 26 декабря 2020-го. Который вообще больше трех голов за чемпионат никогда не забрасывал (да и то делал это только два раза за карьеру)! Вот уж действительно новогодние чудеса:

• в конце первого периода Корягин нанес мощный бросок от синей линии;

• перед вторым перерывом прошил Александра Лазушина при игре 4-на-4;

• а в третьем периоде снова удачно бросил от синей линии.

Для Глеба это первый хет-трик в КХЛ. Разумеется, его признали первой звездой матча.

«Глеб молодец, что принимал правильные решения, наносил хорошие броски. Здорово, что выиграли крайний матч в этом году. Понимали, что домой возвращаться в плохом настроении не хотелось. Ребята сегодня это полностью доказали», – делился своими впечатлениями после игры Вадим Епанчинцев.

Хет-трик от защитника – явление в КХЛ редкое, но не уникальное. 11 игроков обороны до Корягина уже устраивали себе такие праздники – кстати, представители «Амура» в списке уже были.

Корягин проводит в «Амуре» уже пятый сезон – столько времени в одной команде он прежде не проводил. До этого четыре года выступал за московское «Динамо» и одинпровел в тольяттинской «Ладе».

Но свой лучший сезон – 2020/21 – Глеб выдал именно в «Амуре»: за 48 матчей набрал 10 очков при показателе полезности «-4». Сейчас у защитника 3+5 и «+2» в 42 матчах. Забьет еще или нет – неизвестно, но, кажется, идет на свой лучший сезон в карьере.

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Фото: hcamur.ru