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Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой

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Григорий Панин Григорий Панин
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Боец из поколения Овечкина.

«Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное – не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. <...> Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг. <...> Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов?»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин – первый хоккеист, который публично вступился за бывшего одноклубника (они вместе играли за «Салават Юлаев»). Сначала написал в инстаграме, а потом пришел в студию «Матч ТВ» и там открыто сказал все, что думает о ситуации Ивана Федотова. 

«Ситуация с военными билетами не только что появилась, – говорил Панин. – Он играл за команду, был с военным билетом, но решил попробовать силы в НХЛ – и кому-то это не понравилось».

Григорий Панин – игрок уже опытный, ему 36 (то есть призыв не грозит). Он из поколения Овечкина – в 2005-м рубился вместе с ним в финале МЧМ против канадцев (к сожалению, неудачно). А начинал в 2004-м в тольяттинской «Ладе». 

У него всегда была репутация жесткого бойца, но за сборную после молодежки он ни разу не играл. Всю карьеру провел в России, причем, по большей части, в топ-клубах. После четырех лет в «Ладе» перешел в «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова. Выиграл с ним два Кубка Гагарина.

Потом было три года в ЦСКА – там пополнить коллекцию трофеев не удалось, единственный финал армейцы проиграли «Магнитке». А последние пять лет Григорий провел в «Салавате Юлаеве», где был одним из ключевых игроков и капитаном команды. Именно там он пересекался с Иваном Федотовым. 

И именно из Уфы попал на Матч звезд КХЛ, получив большинство в голосовании болельщиков.

«В своих социальных сетях я уже написал, что победил благодаря болельщикам, их поддержке, их голосам. Мне очень приятно и очень круто, ведь для меня Матч звезд КХЛ станет первым в жизни. Я очень рад такому событию», – Панин не скрывал восторга от этого события.

Весной прошлого года Григорий подписал с «Салаватом» двухлетний контракт. Так что в свои 36, как и Овечкин, очевидно не собирается на покой. Как минимум следующий сезон еще поиграет.

Тем более проблем с мотивацией пока нет: «Кубок Гагарина – моя главная цель. Мне будет 36 лет. Я даже не знаю, сколько мне еще осталось. Хочется как можно дольше продлить свой срок. Горы, реки и поля – это все здорово и круто. Но есть непосредственная моя работа. И это самая главная вершина. После нее можно, знаете, так громко забить гвоздь».

Григорий Панин – точно не пример для подражания. У него не самая хорошая репутация жесткого и даже грубого защитника. Он не раз был дисквалифицирован за грязные приемы.

Но его искренность и смелость не могут не восхищать. Панин в очередной раз показал себя как лидер, боец и настоящий капитан. А еще как человек, который не боится высказаться там, где другие промолчали.

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Фото: vk.com/hcsalavat; instagram.com/panin_57

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