Первый игрок, которого выбрали на драфте: в НХЛ не собирался, скитался по командам, доигрывал в Японии

Гэри Монахан и его место в истории.

Наверное, каждый молодой парень, который мечтает стать профессиональным хоккеистом, хочет играть в НХЛ. А для этого надо попасть на драфт – и желательно как можно выше. Но так было не всегда.

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году, и тогда о нем никто толком не слышал. В том числе игрок, которого выбрали под первым номером. Знакомьтесь, Гэри Монахан.

Отец сначала подумал, что задрафтовали другого сына

Гэри было всего 16, когда «Монреаль» в 1963 году выбрал его под первым номером на первом в истории драфте НХЛ. Он не считал себя особенным и даже не думал, что будет играть в хоккей на профессиональном уровне.

«Я был дома, и вдруг зазвонил телефон, – рассказывал Гэри. – На другом конце провода был Сэм Поллок (будущий легендарный генеральный менеджер «Монреаля» тогда еще был кем-то вроде начальника команды – Sports.ru). Он позвонил после драфта и сказал моему отцу, что «Монреаль» задрафтовал Гэри Монахана. Мы не понимали, о чем он говорит. Я помню отец сказал Сэму: «Может, вы имеете в виду Пэта Монахана?». Пэт был моим старшим братом, и отец, видимо, считал, что он играет лучше меня».

Тем не менее, Монахан хорошо показал себя в юниорской лиге Онтарио против игроков, которые по большей части были старше него.

В своем последнем сезоне Гэри забил 30 голов и набрал 84 очка в 47 играх, став одним из лидеров «Питерборо» вместе с Мики Редмондом. Но это было уже через четыре года после драфта. И следующий сезон Гэри Монахан должен был уже провести в профессионалах.

Монахан оказался не так хорош хорош, но обмен в «Торонто» помог перезапустить карьеру

Старт в НХЛ у Гэри не задался: он провел всего 14 матчей за два сезона и не смог закрепиться в основе «Монреаля» В итоге его обменяли в «Детройт» на Пита Маховлича. Младший брат суперзвезды НХЛ Фрэнка Маховлича был выбран на том же драфте-1963, что и Монахан, под вторым номером. И первые сезоны у него тоже не задались.

«Я должен отдать должное Сэму Поллоку, потому что он смог понять свою ошибку», – с улыбкой вспоминал Гэри свой обмен в «Детройт». Маховлич-младший в «Монреале» заметно прибавил и в итоге выиграл четыре Кубка Стэнли.. В то время как Монахан скитался по клубам.

Гэри не смог проявить себя в «Детройте» (7 очков в 51 игре), а потом и в «Лос-Анджелесе» (21, 0+3), и после третьего обмена за год оказался в «Торонто».

«О, это был незабываемый опыт, – вспоминал Монахан, – Когда я приехал в «Торонто», там еще играли Джордж Армстронг, Боб Баун, Рон Эллис (победители Кубка Стэнли 1967 года). В детстве я не был фанатом «Торонто», как другие дети, но с огромным удовольствием вернулся домой – к семье и друзьям».

Удивительно, но Гэри каким-то образом заставил боссов «Мэйпл Лифс» поверить в него. Он задержался дома на четыре сезона и даже набирал какие-то очки (рекорд – 37 в 78 играх сезона 1970/71). Но в конце концов, его снова обменяли.

Следующие четыре сезона Гэри провел в «Ванкувере». И это были его лучшие годы в НХЛ.

Там он поставил карьерный рекорд результативности (44 очка в 76 играх сезона 1976/77) и в целом чувствовал себя комфортно. «Это было прекрасное место, ожидания не были завышенными, а моя семья полюбила город», – вспоминал Монахан.

Потом Гэри вернулся еще на год в «Торонто», прежде чем принять самое неожиданное решение в своей карьере.

«Моя жена нашла работу преподавателем, а мой японский стал достаточно хорош, чтобы я мог передвигаться по городу комфортно», – рассказывал Гэри об адаптации в чужой стране.

В «Сейбу Тецуду» он задержался на три сезона и набрал 92 очка в 60 играх. В те же годы в Японии блистал великий советский форвард Владимир Шадрин, и в первом сезоне Монахан даже не очень от него отставал. Наконец, в 1982 году, когда ему было 35 и он закончил карьеру.

Гэри чувствует себя отлично: занимается спортом, следит за хоккеем, работает в системе «Ванкувера»

После завершения карьеры Монахан не бросил хоккей. Он активно следит за лигой, работает аналитиком на клубном канале «Ванкувер Кэнакс», иногда пишет статьи. К слову, Гэри и его семья живут там по сей день.

«Для меня это хорошая опция – все еще быть связанным с хоккеем. Это весело и приятно, я наслаждаюсь этим временем, а единственный негативный момент моей работы заключается в том, что я уже не могу играть», – говорит Монахан.

В свои 76, помимо любимой игры, Гэри играет в гольф, теннис, а также активно катается на велосипеде. Неудивительно, что он совсем не выглядит на свой возраст.

Гэри Монахан занял уникальное место в истории НХЛ. Он не стал лучшим нападающим и не забивал много голов, но смог сыграть 12 сезонов в лучшей лиге мира, не терял надежду и не сдавался даже в самые тяжелые моменты карьеры.

Фото: nhl.com; gopetesgo.com