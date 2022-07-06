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Новый тренер «Чикаго» пережил смерть дочери, выводил «Монреаль» в финал Кубка Стэнли, дрался с советской молодежкой

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Люк Ричардсон
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Трудный путь Люка Ричардсона.

В 1987 году Люк Ричардсон – тренер «Чикаго» с прошлой недели – был одним из участников легендарного «Мордобоя в Пьештянах», после которого сборные Канады и СССР были дисквалифицированы на том МЧМ. У канадцев тогда была собрана такая суровая банда (главный тренер Берт Темплтон по прозвищу «Грязный Берт», ассистент Пэт Бернс – бывший полицейский, половина игроков основы набрали в том сезоне больше 100 минут штрафа), что Ричардсон на общем фоне смотрелся просто паинькой. 

Тем не менее, он был очень жестким защитником и славился агрессивной манерой игры. За долгую карьеру в НХЛ (20 сезонов и более 1400 матчей) он едва набрал 200 очков, зато штрафные минуты перевалили за 2000. 

В первом же сезоне в НХЛ он так достал Дино Сиссарелли, что тот несколько раз ударил Ричардсона клюшкой по голове. Удивительным образом Люк не пострадал, а вот Сиссарелли досталось по полной. НХЛ как раз начала борьбу с применением клюшек не по прямому назначению: Дино получил 10 матчей дисквалификации, а потом на него еще и дело завели – так он стал первым игроком НХЛ, который получил реальный тюремный срок. Суд приговорил его к 1 дню заключения, хотя в реальности он провел за решеткой всего два часа, и все это время раздавал автографы.

Ричардсон не был чистым тафгаем, но дрался довольно часто – у него более сотни боев в НХЛ. В соперниках были все спецы тех времен – Джо Кошур, Мик Вукота, Марти Максорли, Крэйг Беруби, Джино Оджик, Стю Гримсон, Питер Уоррелл и другие.

Карьера у Люка была долгой, но на команды ему не очень везло: выходы в плей-офф случались нерегулярно, а пошуметь там получилось всего пару раз: с «Эдмонтоном» в 1992-м и с «Филадельфией» в 2000-м – оба раза его команды останавливались в финале конференции. 

Возможно, поэтому он держался в НХЛ до последнего. И в 2008-м, когда ему было уже 39, а в лиге оставалось только трое игроков старше него, в «Оттаве»  решили, что он уже не тянет и выставили ветерана на уэйвер. Но уже тогда делали это с прицелом на тренерскую работу. 

«Иногда мы используем его во время игр, он сидит наверху с наушником, – говорил тогда главный тренер «Сенаторс» Крейг Хартсбург. – Я думаю, что в конце концов он захочет этим заняться. Когда придет время, он хорошо справится. У него большой игровой опыт. Он многое повидал и знает, что такое игра – на льду и вне его. Он будет хорошим тренером».

Но когда это действительно случилось, Хартсбург в «Оттаве» уже не работал. В феврале 2009-го его сменил Кори Клоустон, а одним из помощников стал как раз Люк Ричардсон. 

«Возможность попасть в тренерский штаб сразу после завершения карьеры – довольное редкое явление. В лиге 700 хоккеистов, но не так много доступных тренерских вакансий», – рассказывал Люк журналистам.

Новая жизнь началась без раскачки, на следующий сезон и Клоустон, и Ричардсон были утверждены как постоянные тренеры. Люк осваивался в новом качестве – и это было совсем непросто. Первый полноценный тренерский сезон Ричардсона сложился для «Оттавы» неплохо – во всяком случае в плей-офф команда вышла без проблем, а там в первом раунде достойно билась с «Питтсбургом» Кросби/Малкина, действующего обладателя Кубка Стэнли.

А вот следующий чемпионат превратился для Люка в настоящий кошмар. В ноябре 2010-го его 14-летняя дочь Дэрон покончила с собой. Эта трагедия потрясла всю НХЛ. Около 6000 человек пришил на церемонию прощания, которую организовали на домашней арене «Сенаторс». В ближайшем матче против «Филадельфии» хоккеисты почтили память Дэрон Ричардсон минутой молчания.

«Я до сих пор не знаю, как он справился с этим, потому что мы все были потрясены, – признавался позже Джейсон Спецца. – Он перенес эту трагедию стоически, пытался немного поделиться с нами, но также продолжал работать как обычно». 

Страшное горе изменило жизнь семьи Ричардсонов навсегда. Его жена Стефани и дочь Морган начали активно сотрудничать с властями и больницами Оттавы в вопросах подростковых психических заболеваний. 

«Мы решили говорить о суициде публично, потому что это может изменить жизни других людей к лучшему, – рассказывал Люк. – Мы очень близки. Мы проводим много времени вместе и говорим о разных вещах, будь то секс, наркотики, буллинг или интернет, но мы никогда не затрагивали темы психического здоровья и суицида».

В день пятнадцатилетия Дэрон семья Люка Ричардсона и королевская больница Оттавы запустили кампанию под названием «Сделай это ради Дэрон», в которой родителям и их детям предлагали обсудить вопросы психического здоровья. Люк пожертвовал в фонд 100 тысяч долларов.

«Нам нужно изменить культуру, чтобы говорить о психических проблемах и суициде в обществе, чтобы такие разговоры стали в порядке вещей», – говорил Ричардсон.

Трагедия в семье Люка не могла не сказаться и на команде. «Оттава» с треском провалила сезон (надо сказать, что на «сенаторов» обрушилась еще и лавина травм), и весной 2011-го весь тренерский штаб был отправлен в отставку. Весь, кроме Ричардсона. Он отработал еще один год – уже под руководством Пола Маклина, а потом пошел на самостоятельную работу в рамках системы. 

Ричардсон возглавил фарм-клуб в АХЛ – «Бинхэмтон Сенаторс». Отчасти этот переход был связан и со старшей дочерью Люка – Морган училась в Корнеллском университете, который был всего в часе езды от Бинхэмтона.

Люк руководил фарм-клубом «Сенаторс» четыре сезона. Пару раз вышел в плей-офф, но в целом по результату это были не самые успешные четыре года. Зато через его руки прошли многие будущие игроки НХЛ – Марк Стоун, Сильверберг, Пажо, Хоффман, Ленер, Бишоп, Ник Пол и другие. 

Ему было непросто уезжать из Оттавы: это его дом, он там вырос, но он хотел нового вызова. Что делать, если дома ему не дают такого шанса – новый генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион сделал ставку на другого тренера.

«Я думаю, что у меня прибавилось уверенности за последние четыре года и я научился многому. Теперь я готов перейти на следующий уровень. Как и в случае с карьерой игрока, вы должны дождаться возможности и убедиться, что готовы к ней», – рассказывал Люк.

Но возможности еще пришлось подождать. Год после «Сенаторс» он отдыхал, съездив лишь на пару европейских турниров со сборной Канады (кстати, один из них выиграл – Кубок Шпенглера). Потом его позвали в «Айлендерс», помогать Дагу Уэйту. У того получилось не очень, и через год на Лонг-Айленде началась эра Барри Троца, в которой Люку не нашлось места. 

Зато нашлось в «Монреале», где он опять задержался на четыре года. Шанса стать главным в НХЛ все не было, однако опыт Ричардсона в работе с молодежью в «Канадиенс» ценили. 

Несмотря на то, что в «Монреале» Ричардсон работал в основном над обороной и меньшинством, его влияние на команду было неоспоримо.

«Я видел, что наша оборона и меньшинство становились все лучше и лучше, – рассказывал бывший игрок «Монреаля» Эндрю Шоу. – Он учил молодых ребят, которые только приходили в команду, как правильно обороняться. Я думаю, что для молодых защитников это важно, когда у тебя есть тренер, который провел более 1400 матчей в НХЛ».

В сезоне-2020/21 «Монреаль» сотворил сенсацию, дойдя до финала Кубка Стэнли. «Канадиенс» не были в числе топов и чудом вышли в плей-офф. Но немыслимая самоотверженность и удивительная воля к победе каким-то образом помогли выйти в финал, в котором «Монреаль» не был с 1993 года.

И Люк Ричардсон, безусловно, один из тех, кто очень много сделал для этого. Из-за положительного теста на ковид у главного тренера Доминика Дюшарма именно Ричардсон выводил «Канадиенс» на финал Западной конференции против «Вегаса».

Никто не верил в их успех в этой серии, но во многом как раз надежная оборона и непробиваемое меньшинство помогли «Монреалю» выйти в финал, где Люк задержался в качестве главного еще на два матча (правда, оба были проиграны). 

После сверхуспешного сезона руководство клуба не могло не отметить работу Ричардсона. «Люк сыграл важную роль в том, что наша команда смогла выйти в финал Кубка Стэнли. Он оказал значительное влияние как на организацию, так и на своих коллег», – говорилось в заявлении «Монреаля» по итогам прошлого сезона.

Стало очевидно, что работа главным тренером – вопрос времени. Наконец, этим летом дать шанс Ричардсону рискнули в «Чикаго».

«Блэкхокс» все еще находятся в перестройке, и Люку придется пройти через тяжелые испытания, чтобы выдержать этот экзамен. Сложно представить, что в первый сезон «Чикаго» будет блистать, как в лучшие годы. 

Однако Ричардсон – подходящий тренер для клуба на этой стадии развития. Он умеет находить контакт с игроками и делать атмосферу в команде максимально комфортной.  

Преодолев множество проблем как на льду, так и за его пределами, Люк наконец добрался до своей цели. Может быть, у него не так много опыта и совсем нет трофеев, но фантастическое упорство, трудолюбие, любовь и страсть к хоккею должны помочь ему в работе с одной из величайших команд НХЛ.

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Фото: eastnews.ru/AP Photo/Nam Y. Huh, Andre Ringuette/Freestyle Photo/Getty AFP, The Canadian Press/Associated Press; en.wikipedia.orgsportscollectibles.com

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