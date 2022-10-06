Хоккейный Fantasy-блог
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Запустили Fantasy-турнир к плей-офф Кубка Гагарина-2023. Пора собирать составы!

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Sports.ru объявляет о старте fantasy-турнира по стадии плей-офф Кубка Гагарина. Собирайте команды, соревнуйтесь с друзьями и выигрывайте призы!

Если вы знаете правила fantasy и еще не собрали команду, то самое время это сделать! 👇🏼

Также вы можете создать свою команду здесь.

Если вы никогда не играли в Fantasy, то сначала вам нужно авторизоваться на Sports.ru.

Как создать команду?

Ваша команда должна состоять из 17 хоккеистов – 2 вратарей, 6 защитников и 9 нападающих, суммарная стоимость которых не должна превышать 20 000. Вы можете делать неограниченное число замен до дедлайна: 1 марта 16:00 (МСК).

Вы можете выбрать не более 4 игроков из одного клуба на стадии 1/8, не более 6 игроков на стадии 1/4, 8 – в полуфиналах и неограниченное количество игроков из одной команды в финале.

Как управлять командой?

На все время турнира каждая команда получает 50 трансферов, которыми можно пользоваться в любой момент – замены вступают в силу моментально. Старайтесь брать тех хоккеистов, которые будут играть – замены в игре не предусмотрены.

Расположение игроков на поле не имеет значения – вы можете поставить бомбардира в третье звено, а тафгая в первое; они будут набирать очки точно так же, если вы поменяете их местами.

Как проводить трансферы?

После выбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. В течение всего турнира можно провести до 50 трансферов. До начала турнира вы можете проводить неограниченное количество трансферов.

Изменения в составе команды можно производить в любое время, и они сразу вступят в силу.

Стоимость хоккеиста меняется после каждого матча – и поэтому хоккеист будет заблокирован для перехода за час до начала игры и будет разблокирован по истечении некоторого времени после него.

Вместе со стоимостью хоккеистов меняется бюджет вашей команды. В дальнейшем вы можете менять состав в пределах изменившейся стоимости команды.

Кто оценивал?

Оценка игроков – это достаточно трудоемкий процесс. Огромное спасибо Wolski за проделанную работу. По вопросам оценки – тоже можно обращаться к нему.

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Если у вас есть вопросы по работе хоккейного Fantasy, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес games@sports.ru.

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2 комментария

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Рузалия Лакербая
Опять Салават чемпион?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tsar (Omsk)
Какой приз?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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