Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?

Опять отдали бронзу.

Сборная Канады проиграла Швеции (2:4) в матче за третье место на ЧМ-2024. Шведы взяли 18-ю бронзу за всю историю чемпионатов мира, а канадцы не получили медали впервые с 2018-го. Для Джона Тавареса это персональная боль. Капитан сборной приехал на турнир за первым в карьере золотом ЧМ. В итоге уезжает без всего и на фоне очередного провала «Торонто» в плей-офф НХЛ.

Канада проиграла два матча подряд: могла победить в каждом, но помешали детали

Канадцы вышли в плей-офф с первого места в группе. На этой стадии команда выиграла все матчи, но Австрию (7:6, ОТ) и Чехию (4:3, ОТ) победила в овертайме. В 1/4 финала против Словакии (6:3) проблем не возникло. Казалось, что сборная все равно играет с запасом. В полуфинале попадание на Швейцарию смотрелось хорошим шансом, учитывая других соперников (Швеция – Чехия ).

Что было дальше:

● Против швейцарцев Канада доминировала два периода. После первого горела 0:2, но успешно отыгралась. Параллельно сборная упустила кучу шансов и не реализовала большинство за нарушение численного состава. Оно перенеслось и на овертайм: Канада давила, но Швейцария достояла до буллитов. 36-летний вратарь Дженони сделал 42 сэйва и отразил четыре буллита.

● Канадцы с трудом нашли мотивацию в матче за бронзу. В стартовом отрезке Швеция повела с минимальным счетом, а дальше игра пошла по сценарию полуфинала. Канада выглядела лучше, на 45-й минуте вышла вперед (2:1) и вроде бы вела встречу к заслуженной победе. Потом – успешное большинство шведов и хоккей с равными возможностями. Канада опять все упустила.

● Вратарь Джордан Биннингтон отреагировал на заброс из средней зоны. Шайба прилетела в створ, но Биннингтон ее не прижал. Вместо этого отбросил клюшкой в сторону партнера. Тот не принял пас, а нападающий Карл Грундстрем моментально сориентировался. Он бросил в касание в ближний угол и попал. Для Грундстрема шайба оказалась второй в матче – и сразу победной.

После игры Биннинтон оценил эпизод: «Шайба прыгала. Я просто хотел откинуть ее в угол. Это прискорбно». Четвертый гол в матче шведы забили уже в пустые ворота. Они были лучше в мелочах и реализации. На групповом этапе Швеция победила во всех матчах в основное время и стала второй по количеству голов (35). В плей-офф команда провалилась лишь против Чехии (3:7).

СМИ собирали реакцию болельщиков еще после полуфинала Канады и Швейцарией. Тогда те еще надеялись на медаль и обвиняли в поражении тренера Андре Туриньи. Тот выставил на серию буллитов защитников Оуэна Пауэра и Дэймона Сиверсона. В итоге они собственные попытки не реализовали. Единственную шайбу в серии у канадцев забросил нападающий Коннор Бедард.

На фоне шведов Канада не выделялась по силе состава, но и глобально совсем не уступала. На ЧМ-2024 практически в каждую сборную приехали лидеры клубов НХЛ. Канада сделала акцент на молодых звезд (Бедард, Пауэр). Шведы же собрали сбалансированную команду – против Канады сказался опыт защитников Эрика Карлссона и Виктора Хедмана. Оба вышли в плюс по статистике.

Канада не выигрывает встречи за бронзу с 1995 года – за это время проиграли пять из пяти. Если вернуться к Таваресу, то для него ЧМ-2024 получился парадоксальным. В статистике есть 11 (2+9) очков. Таварес набирал их почти в каждом матче. Исключение – игра с Норвегией (4:1) в группе. Вот только в полезности у Джона осталось аж -4. Три минуса он собрал как раз против шведов.

Канаде сложно настраиваться на бронзовые матчи – теперь это признал нападающий Эндрю Манджапани: «Очевидно, что наша цель заключалась в том, чтобы выиграть золото. Трудно выйти на эту игру, но мне понравилась наша самоотдача на протяжении всей встречи». Тренер Туриньи в это время просто грустит, ведь десять матчей и месяц сборов не принесли Канаде вообще ничего.

Как провели турнир другие звезды сборной Канады

Нападающий Дилан Козенс («Баффало») приехал на ЧМ-2024 после слабого сезона в НХЛ: там провел 79 матчей в регулярке, но набрал всего 47 очков. В сборной все сложилось веселее. Козенс – главный снайпер сборной Канады (9 голов). Почти все шайбы Дилана случились на групповом этапе, но в матче за третье место он все-таки отличился. Канаде его выступление не помогло.

Пьер-Люк Дюбуа вроде бы имеет 9 очков, но он распределил их по всему турниру. В каждой игре плей-офф Дюбуа забивал или ассистировал. Дюбуа вошел в тройку лидеров Канады по голам (4) и передачам (5) на ЧМ-2024. Матч против Швеции он провалил вместе с Таваресом – записал такие же -3 в полезность. В нужный момент все основные лидеры неожиданно подвели Канаду.

Как себя чувствует Коннор Бедард ? Первый сезон в НХЛ стал провальным по командному результату «Чикаго», но лично Бедарду принес много положительных эмоций. На ЧМ-2024 мы видели двух разных Бедардов: первый ярко провел три стартовых матча (5+1), а второй замолчал на четыре матча и стал 13-м форвардом. В решающих играх Бедард проводил на льду по 10 минут.

Локальная ошибка Джордана Биннингтона в бронзовом матче прогнозировалась по всему турниру. Биннингтон – 11-й вратарь ЧМ-2024 по проценту отраженных бросков (88,5%). Повлиял исторический матч с Австрией. При счете 6:1 Канада пропустила от австрийцев пять шайб в третьем периоде. Туриньи не поменял Биннингтона – в той встрече он сделал всего 15 сэйвов.

Из молодых хоккеистов важно отметить Оуэна Пауэра . В сборной ему так доверяли, что выпускали в среднем на 17 минут (третий показатель по команде). 20-летний защитник Олен Зеллвегер из «Анахайма» и близко не получал столько шансов, но пользовался любыми возможностями. Он отметился на ЧМ-2024 пятью ассистами. За медалью – уже через год.

Фото: eastnews.ru /Darko Vojinovic