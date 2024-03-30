Тренер «Авангарда» орал на скамейке и заводил трибуны – его даже вывели на куб

Настоящие эмоции.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» седьмой матч в серии (0:2, 3-4) и вылетел из плей-офф по итогам второго раунда. В пяти играх командой руководил Сергей Звягин. Это тренер вратарей, который занял место исполняющего обязанности после отставки Михаила Кравца. Звягин работает в клубе с 2018 года, но функции главного тренера не выполнял еще никогда.

Он сменил Кравца уже при счете 0-2 в серии. Собственную часть серии выиграл (3-2) – пусть это и не помогло «Авангарду» пройти дальше.

Звягин – герой эмоционального момента. Таким громким его не видел еще никто

Все вокруг считают Звягина спокойным человеком, хотя в игре с «Локомотивом» он показал себя совершенно по-другому. «Давай!» – такой тройной призыв от Звягина попал в трансляцию матча. Несколько секунд он размахивал руками и кричал. Позже момент завирусился в соцсетях, а сам Звягин отметил: для него подобное проявление эмоций – это и правда не что-то привычное.

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Звягин объяснил , почему так поступил: «Я в середине второго периода просил человека с камерой между лавками, чтобы меня показали на кубе, потому что мы играем дома, у нас сумасшедшие болельщики, суперподдержка у нас здесь». В тот момент ему показалось, что на трибунах возникло тревожное настроение. Звягин заряжал фанатов – команде требовался постоянный шум.

Сам «Авангард» взбодрился еще после сумасшедшего сэйва Павла Хомченко. В третьем периоде команда перебросала соперника в четыре раза (12:3), но матч не спасла. По деталям будущего Звягина и многих хоккеистов «Авангарда» пока ничего не ясно. В раздевалке генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов пообещал, что новости команде обязательно сообщат.

В послематчевом интервью Звягин с трудом подбирал слова. Пока он привыкает к таким обязательным комментариям. Тренер поблагодарил «Локомотив» за честную игру, а еще проговорил вот такую вещь: «Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже, чем победа». Звягин гордится «Авангардом» и хоккеем, почти позволившим спасти серию с 1-3.

Звягин созванивался с Хартли и привлек на скамейку запасного игрока – для моральной помощи

На работу Звягина сильно повлиял Боб Хартли. Мы уже упоминали возвращение «Авангарда» к системе Хартли после смены тренера. В игровом плане ее смысл в том, что сзади всегда остаются два защитника (1-2-2). Кравец ставил «Авангарду» более свободные 1-3-1, но в такой формации у команды часто возникали провалы. Игрокам показался ближе именно подход из прошлого.

Выяснилось, что после шестого матча в серии «Авангарда» и «Локомотива» Звягин созвонился с Хартли. Тот посоветовал ему играть от атаки в решающей игре. Из-за специфики матча подход сработал не до конца, но Звягин благодарен Бобу. Они вместе работали в чемпионском «Авангарде», а потом регулярно поддерживали связь. Хартли публично называл Звягина другом.

Важные слова Хартли: «Напомни то, как мы играли овертайм седьмой игры в Казани в 2021 году». А вы помните?

Нападающий Марк Верба ни разу не вышел на лед в матчах с «Локомотивом», когда командой руководил Звягин. Клуб не включал его в заявку на игры, но Верба постоянно находился прямо на лавке. Он общался с партнерами, давал интервью и ярко реагировал на итоги матчей. Роль Вербы для всего «Авангарда» оказалась больше, чем возможная игровая польза (ее и не было).

Так у Звягина появился еще один помощник. Тренер объяснял: «Зная, насколько Марк важен для команды, он полностью проходил игровой день с командой – даже на разминке. Я ему говорил, ты можешь форму надеть и в форме в раздевалке сидеть». Звягин назвал Вербу сердцем команды и человеком, который находит подход к любому. По сезону он больше запоминался драками.

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Накал эмоций от самого Звягина сохранялся и в раздевалке: «Думаю, вы можете гордиться этим раундом, этим плей-офф, этим сезоном. Может быть, последний раз мы такой группой здесь собрались, но останемся братьями до конца». После паузы Звягин поблагодарил команду за лучшие дни в его хоккейной карьере. Кстати, с тем же Вербой контракт уже продлен.

Лучшие дни в жизни «Авангарда» все хоккеисты обещают уже в следующем сезоне.