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Лучший вратарь КХЛ проваливается в СКА. Что с ним происходит?

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
СКА СКА
Никита Серебряков Никита Серебряков
Витязь Витязь
Юхан Маттссон
Павел Мойсевич
Артемий Плешков
Сергей Иванов
Хоккей Хоккей

Проблемы Никиты Серебрякова.

СКА прервал серию поражений – выиграл у «Витязя» (3:2, бул). Роман Ротенберг смотрел игру с трибун из-за дисквалификации после критики судей. В воротах СКА опять вышел Никита Серебряков, но он сыграл всего 7 полных минут. На отметке 7:26 в первом периоде вместо Серебрякова появился Мойсевич. К тому моменту СКА уже пропустил две безответные шайбы.

Статистика Серебрякова в СКА выглядит ужасно: 9 матчей – 24 шайбы. У него по-прежнему нет ни одной сухой игры.

Почему у Серебрякова такие слабые показатели в СКА – Ротенберг говорил о его травме

Никита Серебряков – лучший вратарь КХЛ в сезоне-2022/23. В «Адмирале» он заработал репутацию одного из самых надежных голкиперов лиги. В регулярке-2022/23 Серебряков провел 50 матчей: 25 побед, 87 голов, 5 сухих игр. Потом он повлиял на сенсационное выступление «Адмирала» в плей-офф. Однажды в одиночку вытащил матч с «Ак Барсом» (1:0, 48 сэйвов).

Текущий сезон оставался последним для Серебрякова по действующему контракту с «Адмиралом», поэтому клуб пошел на его обмен. Владивосток заработал хотя бы какие-то активы и не отпустил Серебрякова просто так. Желание о переходе в СКА высказывал сам Никита, а Ротенберг хотел его получить. Серебряков оказался в СКА перед игрой против ЦСКА (3:2).

Матч в Москве стал лучшим для Серебрякова в составе СКА. Он присоединился к команде всего за сутки до его старта, пропустил на первой минуте, но в итоге отбил 34 из 36 бросков. Никита рассказывал о дебюте: «Я это знал еще во Владивостоке. Поэтому готовился морально и физически». Ротенберг хвалил Серебрякова и называл его выступление спортивным подвигом.

Игра ЦСКА – СКА состоялась 6 октября. Серебряков до нее не появлялся в КХЛ с 21 сентября («Куньлунь», 21 сэйв, 1 гол). Он подтверждал, что все это время восстанавливался после травмы. На первом отрезке в СКА Серебряков помог клубу выиграть 3 из 4 матчей. Единственное поражение – в игре с «Локомотивом» (2:3). Потом не сыграл с бывшим клубом (5:0), но вернулся.

Дальше дела Серебрякова совсем разладились. Показатели вратаря после той временной паузы: 5 матчей и 15 пропущенных шайб. Все это совпало в целом с неудачными результатами СКА. Из последних 7 матчей клуб проиграл 4. Общая разница шайб за эти игры – 20:22. СКА уже дважды менял Серебрякова задолго до финальной сирены, но спасать матчи это помогало не всегда.

Нельзя сказать, что Серебряков – единственный виновник поражений СКА. В отдельных эпизодах он вытаскивает сложные броски и выходы 1 в 0, но глобально не спасает. Яркий пример – игра против «Авангарда». СКА перебросал соперника (47:24), хотя к середине матча пропустил четыре шайбы. Тогда Серебрякова поменяли на отметке 27:02, за это время он сделал всего 12 сэйвов.

Перед игрой с «Авангардом» Серебряков пропустил матч против «Ак Барса» (2:3). После игры с Омском Ротенберг говорил: «Он вернулся после серьезной травмы. В матче против «Сочи» он получил серьезное повреждение. Сегодня Никита сыграл мужественно, понимая нашу ситуацию, понимая, что у нас сейчас все вратари с травмами. Вышел и как мужик делал все возможное».

Тогда же тренер СКА продвигал мысль: нет смысла обсуждать игру вратаря, который все равно добавит. Теперь Никита появился в основном составе и на «Витязь». Пока прогресса не видно: ситуация с травмами не повлияла на новое решение по его замене при счете 0:2. Интересно, что после выхода другого вратаря СКА больше не пропускал в Балашихе. При нем же было такое:

И такое:

Какие вратари по-прежнему есть у СКА – кто из них в будущем может заменить Серебрякова

СКА использовал в регулярке-2023/24 уже пять разных голкиперов. Четверо из них до этого сезона никогда не играли за клуб. Серебряков приходил из «Адмирала» к вроде бы привычному тренеру вратарей Юрию Ключникову – работал с ним еще во Владивостоке. Ранее он играл за «Россию 25» в товарищеской серией с Беларусью, поэтому знаком и с большинством партнеров по СКА.

Подбор вратарей у СКА впечатляет даже без Серебрякова – вот его потенциальные сменщики:

Павел Мойсевич. 19-летний белорус попал в СКА из системы «Сочи» в ноябре 2022 года. Перед этим выступал в МХЛ за «Капитан» и показал себя против «СКА-Варягов» (теперь – «СКА-Юниор»). Мойсевич тогда сделал 45 сэйвов. Сейчас он обладает уникальной статистикой: четыре раза выходил на замену в КХЛ и не пропускал. «Авангард» забивал пятую шайбу СКА в пустые ворота.

Юхан Маттссон. Шведского легионера брали из «Автомобилиста» на роль первого номера. Маттссон отыграл 5 матчей и пропустил 11 шайб – СКА выиграл лишь одну игру с ним в воротах («Динамо» – 2:1). Ротенберг рассказывал, что Маттссон получил травму и выбыл надолго. 16 октября он попал в заявку на игру с «Адмиралом» (5:0), но затем даже не раздевался на игры.

Артемий Плешков. В регулярке-2022/23 сыграл 15 матчей за «Сочи» (1 победа, 14 поражений). За СКА провел 9 игр: пропустил 16 шайб, но три раза закончил с нулем. В октябре Плешкову исполнился 21 год. Последний раз он играл за СКА в день рождения (2:3 с «Ак Барсом»). В текущих условиях Плешков видится основным вратарем СКА, если Серебряков не решит проблемы.

Сергей Иванов. Один из самых перспективных вратарей нового поколения. 19-летний Иванов начинал сезон в составе СКА (3 матча, 1 победа, 2 поражения). Позже он стал частью обмена Серебрякова – уехал в «Адмирал» в аренду до конца сезона. Во Владивостоке Иванов набирается опыта игры в КХЛ и готовится к возвращению в СКА. Там в нем по-прежнему видят потенциал.

До конца октября СКА пропускал почти меньше всех в КХЛ. Теперь такие расклады существенно изменились. За 4 последних матча соперники забили СКА 15 голов, 11 из них – Серебрякову. В трех играх у СКА были поражения, которые повлияли на турнирную таблицу. Теперь команда испытала проблемы с клубом, который идет 11-м на Западе, но хотя бы перевернула игру.

Витязь – СКА 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0)
Дата проведения
4 ноября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Воронков (Ежов, Попов)
2:0 – 7 Цицюра (Угольников, Валенцов)
2:1 – 45 Гальченюк (Никишин, Хайруллин)
2:2 – 54 Сапего (Толчинский, Воробьев)
Вратари: Дорожко 40/42 – Мойсевич 14/14, Серебряков 1/3.

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Паучий сэйв вратаря «Лады»: вынес шайбу плечом с линии ворот – как он это сделал?!

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press

14 комментариев

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Rio de Janeiro
Серебряков не проваливается а играет на уровне своей карьеры.Прошлый сезон был аномалия, в КХЛ такое бывает (вспомним Гелашвили, Мурыгина, Коваля, Коновалова, Дорожко) и тд) но сейчас всё встало на свои места.Тут вопросов больше не к Серебру а Роману и в принципе примитивной философии СКА хвататься за всё блестящее исходя тупо из цифр и роли в командах с другими амбициями.Питер это не раз подводило, но статус собаке на сене до сих пор практикуется.В принципе, это проблема многих топов КХЛ, но у СКА слишком гепертрофировано
+15
-1
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Фёдор Кузнецов
Он просто вышел на свой обычный уровень, всю карьеру он был уровня 90-92% отражённых(учитывая клубы где он играл это хороший результат) , прошлый сезон это аномалия, даже топ вратарь не может держать уровень 95% отражённых несколько лет
+6
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+6
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VIDEO MIX
Там все деградируют рано или поздно.
+4
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Nick Crosier
Весь СКА и хоккей в СПБ летит в бездну и имя этой бездне Роман Ротенберг.
+3
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Михаил Барвинский
по системе играет....
+2
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зильбер
друга ж чуть не убили
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lokoYar
Лучший был Исаев,ну а Серебро на втором,не выше.До сих пор не понимаю почему его выбрали
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Sergey Smolensky
Илья Коновалов когда-то тоже монстром смотрелся играя за Локомотив. Когда он ушёл из Локо то превратился в чуть выше среднего вратаря. Просто в Локо была сильная защита и игра от обороны. С Серебряковым происходит тоже самое, когда он перешёл из системной команды которая была заточена на оборону, в клуб, где защита - это полузащита с косяки за косяками
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вован63
Бывший лучший вратарь
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Б81
В системе же)
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Ильмир Зайнапов
Душевная травма теперь на всю карьеру
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Mihail1987
В адмирале все работали на него, здесь же обратная ситуация! И оказывается , что вратарь , то средненький……
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Empress
Ответ lokoYar
Лучший был Исаев,ну а Серебро на втором,не выше.До сих пор не понимаю почему его выбрали
Совершенно согласна!!! Исаев самый лучший был по сезону, да и сейчас, сидя на матчах с цска, часто слышу от болел цска какой крутой вратарь Исаев.
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