15 лет со смерти Алексея Черепанова на льду: Россия потеряла потенциальную звезду, которую опекал Ягр
Ему было 19 лет.
13 октября 2023 года – 15 лет со дня смерти Алексея Черепанова. Ему было 19 лет.
В 2008-м Черепанов потерял сознание и перенес остановку сердца во время матча против «Витязя». Разряженный дефибриллятор не помог: Черепанова увезли с арены в больницу и там долго пытались запустить сердце. Спасти Алексея так и не удалось. Оказалось, что игрок страдал хроническим миокардитом – это воспалительный процесс в сердечной мышце.
В январе 2009-го руководители «Авангарда» (за халатность) и «Витязя» (за необеспечение условий для проведения игры) получили пожизненные дисквалификации. Такое же наказание – для врача «Авангарда» Сергея Белкина. Все это уже не могло вернуть к жизни одного из главных талантов России в те годы. Сам Алексей публично никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.
Теперь «Авангард» посвятил памяти Черепанова матч против московского «Динамо». В России Алексей запомнился восходящей звездой – он имел реальные перспективы в НХЛ.
Черепанов получил прозвище «Сибирский экспресс» и стал частью успешной тройки «Авангарда»
Черепанов – воспитанник барнаульского хоккея. На турнире в Барнауле его и заметили скауты «Авангарда», куда Алексей приехал в 12 лет. Параллельно с хоккеем Черепанов занимался футболом. Развивал сильные качества: видение площадки, бросок, быстрый анализ ситуации. В «Авангарде» его раскрыл тренер Валерий Белоусов – в том числе повлиял советами на поведение.
В интервью «СЭ» Белоусов давал такую историю: «Помню наш последний разговор: «Ты мечтал об НХЛ? Забудь о ночных поездках. Забудь про девочек». Вокруг Черепанова появилось много друзей, всегда полная машина была. Когда шла предсезонка, Черепанов купил BMW. Начал кататься по ночам. Девочки, туда, сюда… Так я приказал автомобиль у Черепанова отобрать».
Слова Белоусова настраивали Черепанова соблюдать режим. Он ложился спать в 11 вечера и усердно тренировался. Тот же Белоусов нашел для Алексея идеальных партнеров – поставил его к Курьянову и Попову. Из-за этого решения появилась одна из ярких троек в истории российского хоккея. Просуществовала недолго, но запомнилась количеством голов и красотой в исполнении.
Белоусов не побоялся сразу добавить Черепанова в ведущее звено. Все вышло случайно: Алексей оказался кандидатом на удачу. Больше никто не подходил, а у него вместе с Курьяновым и Поповым сразу проявилась химия. У всех быстро пошли прорывы по личной статистике и снайперские достижения. Черепанов тогда же заработал репутацию большого таланта.
КХЛ подсчитывала рекорды по голам за календарные месяцы у отдельных троек. В 2007 году промежуточное достижение выбило и сочетание Курьянов – Попов – Черепанов. В марте 2007-го они забросили 15 шайб в Суперлиге. Рекорд игроков «Авангарда» продержался более года: лишь в январе 2009-го его перебили Королюк – Мозякин – Пирнес из «Атланта». Они забили 17 голов.
Курьянов объяснял, что Черепанов удачно дополнил их стиль игры. Тогда он соответствовал требованиям времени и вписывался в тренды игры. Главное впечатление от Алексея – поведение: «Застенчивый мальчик, который уважал старших и постепенно становился наглым на льду – таким он запомнился». Курьянов считает, что в возрасте 30+ Черепанов уже мог бы взять Кубок Стэнли.
Игру Черепанова в «Авангарде» можно оценить по его двум полным сезонам. В первом (2006/07) он набрал 29 очков (18+11) за 45 матчей регулярки и добавил к ним еще 7 очков в плей-офф. Черепанов показал стабильность и через год: 46 матчей регулярки, 27 очков (15+12), 3 очка за 4 игры в плей-офф. В Суперлиге Черепанов заиграл в 17 лет и сразу заработал красивое прозвище.
Фанаты «Авангарда» прозвали Алексея «Сибирский экспресс». По его происхождению есть несколько объяснений. Первое связано с достижением Черепанова в матче с «Химиком», где он стал автором лучшего гола «Авангарда» в сезоне-2006/07. Еще одно: в дебютном сезоне на взрослом уровне Черепанов перебил достижение Павла Буре по голам для новичков (18 шайб).
Еще один голевой показатель Черепанова связан с Сергеем Самсоновым. Алексей повторил его цифры по голам для игроков не старше 18 лет. Болельщики «Авангарда» позже придумали для него подарок: сделали коллаж с изображением Черепанова, Буре и Самсонова. Мелкие подарки были и от звезд: Илья Ковальчук однажды прислал плеер – их с Черепановым связывал агент.
Партнеры по «Авангарду» регулярно вспоминают Черепанова. В 2016 году бывший капитан клуба Александр Свитов уже выступал за «Ак Барс». 13 октября он забил «Адмиралу» и поднял палец к небу – посвятил шайбу Черепанову. Позже Свитов рассказывал о регулярных звонках отцу Алексея и говорил: Черепанов в «Авангарде» быстро стал его другом вместе с Курьяновым и Беловым.
Александр Попов еще долго думал о манере игры Черепанова, когда сам выходил на лед в КХЛ. До конца пережить ту тяжелую трагедию он не смог. Это проявлялось даже в ЦСКА, где партнером Попова временно становился Кирилл Капризов: «Они в чем-то похожи. В матче с «Динамо» (5:2) Алексей выложил мне шайбу на пустой угол, промахнуться было невозможно».
Выбор Черепанова на драфте – удача для «Рейнджерс»: прогнозы ставили его намного выше
В апреле 2007-го Черепанов вошел в символическую сборную юниорского ЧМ. Россия выиграла турнир, когда в финале обыграла США (6:5). Алексей набрал 8 очков (5+3) за 7 матчей на турнире. Кто из полевых вместе с ним попал в лучшую пятерку: Хедман (Швеция), Шаттенкирк (США), Стэмкос (Канада) и Ван Римсдайк (США). Все они на взрослом уровне успешно заиграли в НХЛ.
Для Черепанова тот турнир был особенно важным – он проходил за пару месяцев до церемонии драфта НХЛ. Успешная игра лишний раз убедила «Рейнджерс»: клуб выбрал Алексея в первом раунде под общим 17-м номером. Ниже ушли многие известные нападающие: Макс Пачиоретти (22), Пи-Кей Суббэн (43), Евгений Дадонов (71), Алекс Киллорн (77), Джейми Бенн (129).
Черепанов формально считался ценным активом на драфте. Сам он признавался, что следит за «Колорадо». После интервью в Америке к Черепанову присматривались «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес», хвалили скауты «Флориды». Агенты Черепанова надеялись, что его заберет именно «Лос-Анджелес». Вместо этого клуб неожиданно взял под 4-м номером защитника Томаса Хики.
Вот только некоторые прогнозы на драфт НХЛ-2007. Международная скаутская служба ставила Черепанова четвертым – сразу за Кэйном, Ван Римсдайком и Террисом. У ESPN все выглядело не так оптимистично: там Черепанов шел высоко, но только восьмым. Только аналитик аналитик TSN Боб Маккензи прогнозировал, что Алексей может выпасть из десятки. Это и оказалось правдой.
Почему Черепанов сенсационно ушел так поздно, хотя котировался выше? Скауты разных клубов потом публично называли Алексея загадочным хоккеистом, но ранее сами же объясняли: к НХЛ он уже готов. Только по совокупности всех показателей Алексей якобы проигрывал юниорам-конкурентам в клубных списках, пусть и выделялся на их фоне игрой в решающих матчах.
На перспективах сказалось отсутствие трансферного соглашения между НХЛ и Федерацией хоккея России. Тогда ФХР не присоединилась к новому договору, подписанному в 2007-м. Черепанов в итоге вообще стал единственным игроком из России, выбранным в первом раунде. Следующим из россиян забрали Руслана Баширова (60-й, «Оттава»). «Рейнджерс» все это не отпугивало.
Скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко разглядел Черепанова на Мемориале Глинки. Он много раз с ним пересекался, узнавал о делах, ездил на игры. Черепанов прошел с «Рейнджерс» сборы для новичков, но не остался. Главный тренер «Рейнджерс» Том Ренни будто бы готовился при первой возможности взять Алексея в состав – опирался на яркие оценки от людей внутри клуба.
«Рейнджерс» обычно трепетно относятся к выбору российских игроков на драфте НХЛ. В первом раунде туда попадали трое: Ковалев (1991), Черепанов (2007) и Кравцов (2018). Так вышло, что у Кравцова карьера в НХЛ совсем не сложилась. Сейчас он выступает за «Трактор» на полноценном контракте, но шансы получал. Черепанова клуб в перспективе рассматривал будущим лидером.
Изначально Черепанов настраивался на поездку в НХЛ через год после драфта. Весной 2008-го он объявил, что остается в России еще на сезон. На этом настоял «Авангард», а игрок не захотел никаких скандалов с руководством. Продление Черепанова совпало с переходом в «Авангард» Яромира Ягра. Тот приехал в Омск на двухлетний контракт и сразу взял Черепанова под опеку.
Сам Черепанов по-прежнему считал целью попадание в НХЛ. Его мама позже рассказывала: на позиции Алексея как раз сказалось подписание Ягра. Зато дома он всегда говорил о «Рейнджерс». Скаут Лутченко вспоминал: «Когда я приезжал домой к Алексею на девять дней и зашел в его комнату, то увидел – там висела майка «Рейнджерс» с драфта, разные фотографии, атрибутика».
Ягр влиял на подготовку Черепанова к НХЛ – вместе с ним тот шел на лучший сезон в «Авангарде»
Черепанов изменил режим после выбора на драфте. Он стал больше тренироваться – и в этом есть заслуга Ягра. Однажды тот остановил Алексея в столовой, когда сам шел на тренировку. Черепанов объяснял: «Лично мне он всегда что-то подсказывает на тренировках. Иногда после тренировок в зале остаемся еще поработать. Он мне показывает какие упражнения надо делать».
Начальник управления по связам с общественностью в «Авангарде» Олег Малицкий рассказывал: Ягр действительно уделял работе с Черепановым много времени. Они вдвоем дополнительно оставались на льду после вечерних тренировок. Ягр считал, что Алексей способен выйти на новый уровень и быстро прогрессировать. Это быстро подтвердилось статистикой Черепанова в России.
В сезоне-2008/09 Черепанов успел ярко засветиться в КХЛ. Он отыграл 15 матчей, где набрал 13 очков (8+5). Буквально 29 сентября 2008-го Черепанов выдал лучший матч в том сезоне – набрал три очка (1+2) в матче с ХК МВД (7:4). Он отметился голом и в первом периоде той самой игры с «Витязем». Таким получился последний гол в карьере и жизни Алексея Черепанова.
Константин Ивгин писал в книге «Алексей Черепанов: «...буду работать хоккеистом»: «Многочисленные эксперты взялись за изучение манеры игры Черепанова. Самый верный способ передать свои впечатления – найти подходящих персонажей для сравнения. Он понимает игру не хуже, чем Павел Дацюк. Он бросает также точно, как Илья Ковальчук. Значит, у этого парня большое будущее».
Трагедия совпала с бесконечной радостью в жизни Черепанова. Он восхищался оценками и сравнениями по таланту с Малкиным, Ковальчуком и другими российскими звездами НХЛ. Все устраивало и в «Рейнджерс», где Алексея реально видели в команде и трепетно отслеживали любые новости. В «Авангарде» уже смотрели на Черепанова со стороны одного из лидеров.
Игорь Никитин в тот момент работал в тренерском штабе «Авангарда», а позже сам возглавил команду. Когда в Омске открывали памятник Черепанову, Никитин выступил с речью: «Нам всегда будет не хватать Алексея. Открытый, добродушный парень. Он шел по жизни с улыбкой. И, несмотря на свой юный возраст, успел оставить след в истории хоккея. Это был игрок от Бога».
Лучше о Черепанове никто не говорил.
Фото: East News/AP Photo/Jay LaPrete; Serge Fedoseev/Russian Looky/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко
Голы, очки, секунды –
Кому они нужны?
Победы, пораженья –
Какой от них есть прок?
Поверить в это трудно,
Ища своей вины:
Вдруг рухнул без движенья
Талантливый игрок.
Он молодой да ранний,
Едва пошёл на взлёт.
Ему-то есть от роду –
Всех девятнадцать лет.
Он развит многогранно,
Играет – как поёт,
Ему дала природа
Талант… И его нет…
В тот день наставник сборной
Свой список огласил.
Его в свою дружину
Впервые тот позвал.
Он начал матч задорно:
Забил, был полон сил,
Как сжатая пружина…
А дальше – всё, провал…
Рыдали, словно дети,
Солидные мужи,
В бессмысленном бессильи –
Его огонь погас.
Он мало жил на свете,
Он смерть не заслужил,
Но наверху решили,
Что пробил его час.
Виновных отыскали
Трагедии во всей,
И свитер его поднят
Уже под потолок.
Но это всё детали…
Прости нас, Алексей!
Мы будем тебя помнить,
Талантливый игрок.
Помню писали, что он на преддрафтовых тестах вроде не особо старался, что клубы якобы отпугнуло. Возможно, уже тогда что-то по сердцу чувствовал.
На МЧМ вроде нормально сыграл, лучший бомбардир команды, забивал всем топам кроме канадцев в финале (серебро тогда взяли), про суперлигу и говорить нет смысла.
C его послужным списком он априори должен был быть выше Хик и Алзнеров
16 октября учителя возле всех дверей дежурили , боялись что все сбежим с уроков . Но некоторые все равно сбежали , через внутренний двор школы
. Как только уроки закончились все побежали на остановки . И вот помню еду в автобусе , возле Арены Омск и весь автобус прилип к окнам автобус буквально чуть не перевернулся , так как все побежали на левую его сторону . И тут я увидел такую людскую очередь , которую никогда в жизни не видел . Будто весь город был в той очереди . Конца края не видно было , ещё стояла мерзкая погода , мокрая земля в перемешку с грязью и люди все равно стояли буквально везде , кто на асфальте , кто на вытоптанных клумбах. Людей так много было ,что даже переход подземный был забит , машины люди оставляли в соседних районах и пешком шли до арены .
Это ужасная трагедия для миллионого Омска . Жаль ,что клуб фактически убил свою самую яркую звёздочку. Врачи , администрация, руководители , все они должны были сидеть . Но никто не понес наказание. Ужасно в этой ситуации все. Эх , а если бы он уехал в Нью Йорк... Помним Леша тебя .