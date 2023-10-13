15 лет со смерти Алексея Черепанова на льду: Россия потеряла потенциальную звезду, которую опекал Ягр

Ему было 19 лет.

13 октября 2023 года – 15 лет со дня смерти Алексея Черепанова. Ему было 19 лет.

В 2008-м Черепанов потерял сознание и перенес остановку сердца во время матча против «Витязя». Разряженный дефибриллятор не помог: Черепанова увезли с арены в больницу и там долго пытались запустить сердце. Спасти Алексея так и не удалось. Оказалось, что игрок страдал хроническим миокардитом – это воспалительный процесс в сердечной мышце.

В январе 2009-го руководители «Авангарда» (за халатность) и «Витязя» (за необеспечение условий для проведения игры) получили пожизненные дисквалификации. Такое же наказание – для врача «Авангарда» Сергея Белкина. Все это уже не могло вернуть к жизни одного из главных талантов России в те годы. Сам Алексей публично никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Теперь «Авангард» посвятил памяти Черепанова матч против московского «Динамо». В России Алексей запомнился восходящей звездой – он имел реальные перспективы в НХЛ.

Черепанов получил прозвище «Сибирский экспресс» и стал частью успешной тройки «Авангарда»

Черепанов – воспитанник барнаульского хоккея. На турнире в Барнауле его и заметили скауты «Авангарда», куда Алексей приехал в 12 лет. Параллельно с хоккеем Черепанов занимался футболом. Развивал сильные качества: видение площадки, бросок, быстрый анализ ситуации. В «Авангарде» его раскрыл тренер Валерий Белоусов – в том числе повлиял советами на поведение.

В интервью «СЭ» Белоусов давал такую историю: «Помню наш последний разговор: «Ты мечтал об НХЛ? Забудь о ночных поездках. Забудь про девочек». Вокруг Черепанова появилось много друзей, всегда полная машина была. Когда шла предсезонка, Черепанов купил BMW. Начал кататься по ночам. Девочки, туда, сюда… Так я приказал автомобиль у Черепанова отобрать».

Слова Белоусова настраивали Черепанова соблюдать режим. Он ложился спать в 11 вечера и усердно тренировался. Тот же Белоусов нашел для Алексея идеальных партнеров – поставил его к Курьянову и Попову. Из-за этого решения появилась одна из ярких троек в истории российского хоккея. Просуществовала недолго, но запомнилась количеством голов и красотой в исполнении.

Белоусов не побоялся сразу добавить Черепанова в ведущее звено. Все вышло случайно: Алексей оказался кандидатом на удачу. Больше никто не подходил, а у него вместе с Курьяновым и Поповым сразу проявилась химия. У всех быстро пошли прорывы по личной статистике и снайперские достижения. Черепанов тогда же заработал репутацию большого таланта.

КХЛ подсчитывала рекорды по голам за календарные месяцы у отдельных троек. В 2007 году промежуточное достижение выбило и сочетание Курьянов – Попов – Черепанов. В марте 2007-го они забросили 15 шайб в Суперлиге. Рекорд игроков «Авангарда» продержался более года: лишь в январе 2009-го его перебили Королюк – Мозякин – Пирнес из «Атланта». Они забили 17 голов.

Курьянов объяснял, что Черепанов удачно дополнил их стиль игры. Тогда он соответствовал требованиям времени и вписывался в тренды игры. Главное впечатление от Алексея – поведение: «Застенчивый мальчик, который уважал старших и постепенно становился наглым на льду – таким он запомнился». Курьянов считает, что в возрасте 30+ Черепанов уже мог бы взять Кубок Стэнли.

Игру Черепанова в «Авангарде» можно оценить по его двум полным сезонам. В первом (2006/07) он набрал 29 очков (18+11) за 45 матчей регулярки и добавил к ним еще 7 очков в плей-офф. Черепанов показал стабильность и через год: 46 матчей регулярки, 27 очков (15+12), 3 очка за 4 игры в плей-офф. В Суперлиге Черепанов заиграл в 17 лет и сразу заработал красивое прозвище.

Фанаты «Авангарда» прозвали Алексея «Сибирский экспресс». По его происхождению есть несколько объяснений. Первое связано с достижением Черепанова в матче с «Химиком», где он стал автором лучшего гола «Авангарда» в сезоне-2006/07. Еще одно: в дебютном сезоне на взрослом уровне Черепанов перебил достижение Павла Буре по голам для новичков (18 шайб).

Еще один голевой показатель Черепанова связан с Сергеем Самсоновым. Алексей повторил его цифры по голам для игроков не старше 18 лет. Болельщики «Авангарда» позже придумали для него подарок: сделали коллаж с изображением Черепанова, Буре и Самсонова. Мелкие подарки были и от звезд: Илья Ковальчук однажды прислал плеер – их с Черепановым связывал агент.

Партнеры по «Авангарду» регулярно вспоминают Черепанова. В 2016 году бывший капитан клуба Александр Свитов уже выступал за «Ак Барс». 13 октября он забил «Адмиралу» и поднял палец к небу – посвятил шайбу Черепанову. Позже Свитов рассказывал о регулярных звонках отцу Алексея и говорил: Черепанов в «Авангарде» быстро стал его другом вместе с Курьяновым и Беловым.

Александр Попов еще долго думал о манере игры Черепанова, когда сам выходил на лед в КХЛ. До конца пережить ту тяжелую трагедию он не смог. Это проявлялось даже в ЦСКА, где партнером Попова временно становился Кирилл Капризов: «Они в чем-то похожи. В матче с «Динамо» (5:2) Алексей выложил мне шайбу на пустой угол, промахнуться было невозможно».

Выбор Черепанова на драфте – удача для «Рейнджерс»: прогнозы ставили его намного выше

В апреле 2007-го Черепанов вошел в символическую сборную юниорского ЧМ. Россия выиграла турнир, когда в финале обыграла США (6:5). Алексей набрал 8 очков (5+3) за 7 матчей на турнире. Кто из полевых вместе с ним попал в лучшую пятерку: Хедман (Швеция), Шаттенкирк (США), Стэмкос (Канада) и Ван Римсдайк (США). Все они на взрослом уровне успешно заиграли в НХЛ.

Для Черепанова тот турнир был особенно важным – он проходил за пару месяцев до церемонии драфта НХЛ. Успешная игра лишний раз убедила «Рейнджерс»: клуб выбрал Алексея в первом раунде под общим 17-м номером. Ниже ушли многие известные нападающие: Макс Пачиоретти (22), Пи-Кей Суббэн (43), Евгений Дадонов (71), Алекс Киллорн (77), Джейми Бенн (129).

Черепанов формально считался ценным активом на драфте. Сам он признавался, что следит за «Колорадо». После интервью в Америке к Черепанову присматривались «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес», хвалили скауты «Флориды». Агенты Черепанова надеялись, что его заберет именно «Лос-Анджелес». Вместо этого клуб неожиданно взял под 4-м номером защитника Томаса Хики.

Вот только некоторые прогнозы на драфт НХЛ-2007. Международная скаутская служба ставила Черепанова четвертым – сразу за Кэйном, Ван Римсдайком и Террисом. У ESPN все выглядело не так оптимистично: там Черепанов шел высоко, но только восьмым. Только аналитик аналитик TSN Боб Маккензи прогнозировал, что Алексей может выпасть из десятки. Это и оказалось правдой.

Почему Черепанов сенсационно ушел так поздно, хотя котировался выше? Скауты разных клубов потом публично называли Алексея загадочным хоккеистом, но ранее сами же объясняли: к НХЛ он уже готов. Только по совокупности всех показателей Алексей якобы проигрывал юниорам-конкурентам в клубных списках, пусть и выделялся на их фоне игрой в решающих матчах.

На перспективах сказалось отсутствие трансферного соглашения между НХЛ и Федерацией хоккея России. Тогда ФХР не присоединилась к новому договору, подписанному в 2007-м. Черепанов в итоге вообще стал единственным игроком из России, выбранным в первом раунде. Следующим из россиян забрали Руслана Баширова (60-й, «Оттава»). «Рейнджерс» все это не отпугивало.

Скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко разглядел Черепанова на Мемориале Глинки. Он много раз с ним пересекался, узнавал о делах, ездил на игры. Черепанов прошел с «Рейнджерс» сборы для новичков, но не остался. Главный тренер «Рейнджерс» Том Ренни будто бы готовился при первой возможности взять Алексея в состав – опирался на яркие оценки от людей внутри клуба.

«Рейнджерс» обычно трепетно относятся к выбору российских игроков на драфте НХЛ. В первом раунде туда попадали трое: Ковалев (1991), Черепанов (2007) и Кравцов (2018). Так вышло, что у Кравцова карьера в НХЛ совсем не сложилась. Сейчас он выступает за «Трактор» на полноценном контракте, но шансы получал. Черепанова клуб в перспективе рассматривал будущим лидером.

Изначально Черепанов настраивался на поездку в НХЛ через год после драфта. Весной 2008-го он объявил, что остается в России еще на сезон. На этом настоял «Авангард», а игрок не захотел никаких скандалов с руководством. Продление Черепанова совпало с переходом в «Авангард» Яромира Ягра. Тот приехал в Омск на двухлетний контракт и сразу взял Черепанова под опеку.

Сам Черепанов по-прежнему считал целью попадание в НХЛ. Его мама позже рассказывала: на позиции Алексея как раз сказалось подписание Ягра. Зато дома он всегда говорил о «Рейнджерс». Скаут Лутченко вспоминал: «Когда я приезжал домой к Алексею на девять дней и зашел в его комнату, то увидел – там висела майка «Рейнджерс» с драфта, разные фотографии, атрибутика».

Ягр влиял на подготовку Черепанова к НХЛ – вместе с ним тот шел на лучший сезон в «Авангарде»

Черепанов изменил режим после выбора на драфте. Он стал больше тренироваться – и в этом есть заслуга Ягра. Однажды тот остановил Алексея в столовой, когда сам шел на тренировку. Черепанов объяснял: «Лично мне он всегда что-то подсказывает на тренировках. Иногда после тренировок в зале остаемся еще поработать. Он мне показывает какие упражнения надо делать».

Начальник управления по связам с общественностью в «Авангарде» Олег Малицкий рассказывал: Ягр действительно уделял работе с Черепановым много времени. Они вдвоем дополнительно оставались на льду после вечерних тренировок. Ягр считал, что Алексей способен выйти на новый уровень и быстро прогрессировать. Это быстро подтвердилось статистикой Черепанова в России.

В сезоне-2008/09 Черепанов успел ярко засветиться в КХЛ. Он отыграл 15 матчей, где набрал 13 очков (8+5). Буквально 29 сентября 2008-го Черепанов выдал лучший матч в том сезоне – набрал три очка (1+2) в матче с ХК МВД (7:4). Он отметился голом и в первом периоде той самой игры с «Витязем». Таким получился последний гол в карьере и жизни Алексея Черепанова.

Константин Ивгин писал в книге «Алексей Черепанов: «...буду работать хоккеистом»: «Многочисленные эксперты взялись за изучение манеры игры Черепанова. Самый верный способ передать свои впечатления – найти подходящих персонажей для сравнения. Он понимает игру не хуже, чем Павел Дацюк. Он бросает также точно, как Илья Ковальчук. Значит, у этого парня большое будущее».

Трагедия совпала с бесконечной радостью в жизни Черепанова. Он восхищался оценками и сравнениями по таланту с Малкиным, Ковальчуком и другими российскими звездами НХЛ. Все устраивало и в «Рейнджерс», где Алексея реально видели в команде и трепетно отслеживали любые новости. В «Авангарде» уже смотрели на Черепанова со стороны одного из лидеров.

Игорь Никитин в тот момент работал в тренерском штабе «Авангарда», а позже сам возглавил команду. Когда в Омске открывали памятник Черепанову, Никитин выступил с речью: «Нам всегда будет не хватать Алексея. Открытый, добродушный парень. Он шел по жизни с улыбкой. И, несмотря на свой юный возраст, успел оставить след в истории хоккея. Это был игрок от Бога».

Лучше о Черепанове никто не говорил.

Фото: East News/AP Photo/Jay LaPrete; Serge Fedoseev/Russian Looky/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко