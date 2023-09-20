9 комментариев

Новая стадия развития системы.

Клубная империя СКА постоянно разрастается. С этого сезона в ней произошло одно важное изменение: Питер перевез одну из команд МХЛ в подмосковный Красногорск и фактически связал ее с хоккейной школой «Красная Машина Юниор». Роман Ротенберг называет это важным событием для всей системы СКА.

История действительно выглядит странно и необычно – шире новой жизни для конкретной команды МХЛ. Армейцы основательно заходят в подмосковный хоккей и укрепляют там клубное влияние. Мы постарались понять, к чему приведет такая экспансия и зачем она вообще нужна.

Как расширяется география системы СКА и что привело к появлению команды в Красногорске

Через сотрудничество с другими школами и открытие подразделений СКА не впервые заходит в другие регионы. С 2014-го работает школа на 150 человек в Великом Новгороде. В 2017 году через договор о сотрудничестве в систему попала школа «Юность» (Екатеринбург, Свердловская область), в 2022-м – «Светлогорец» из Калининградской области.

Можно заметить, что почти все команды и школы объединяются отсылкой к СКА в названии и логотипе. Так было не всегда: ранее в ВХЛ выступала команда «ВМФ-Карелия». Уже на момент статуса фарм-клуба СКА она имела такое название, но летом 2014-го все-таки поменяла его на «СКА-Карелию». Ротенберг тогда объяснял: это желание СКА и способ популяризации.

«СКА-Карелия» – один из первых фарм-клубов СКА за пределами Санкт-Петербурга. Команда переехала в Кондопогу в 2012 году, но позже вернулась обратно и превратилась в «СКА-Неву» (ВХЛ). С 2015-го в Карелии на ее месте появилась молодежная команда с тем же названием «СКА-Карелия». Она играла в МХЛ-Б (НМХЛ) до 2017 года, а потом из нее получились «СКА-Варяги».

Это важно, потому что «Академия СКА-Юниор» в итоге образовалась именно из «СКА-Варяг». История действительно началась с МХЛ-Б. В 2016 году турнир был переименован в НМХЛ, когда право на его проведение перешло к ФХР. По сути, его можно назвать вторым дивизионом МХЛ – это открытая лига, где играют и молодежные команды клубов ВХЛ.

Историю образования «СКА-Юниора» лучше отследить по сезонам – показательный момент по всем изменениям в структуре СКА:

● 2014/15. При школе в поселке имени Морозова создана команда «СКА-Варяги». Она заявлена в МХЛ-Б и входит в систему СКА. Сотрудничество подается историческим моментом – первая профессиональная команда в Ленобласти.

● 2015/16. «СКА-Карелия» заявляется в МХЛ-Б. «СКА-Варяги» и «СКА-Карелия» вместе играют на Западе. «Варяги» представляют там Ленобласть, «Карелия» – Республику Карелия.

● 2016/17. СКА объявляет, что изменена структура взаимодействия с «Варягами». Команда не выступит в МХЛ-Б (или уже НМХЛ), а все акценты смещаются в сторону развития детского хоккея. «СКА-Карелия» по-прежнему остается в Карелии.

● 2017/18. «СКА-Карелия» переезжает в Ленобласть, базируется в поселке имени Морозова и меняет название на «Варяги». В Карелии в этот момент запускается СДЮШОР, но команды НМХЛ пока нет. Новые «СКА-Варяги» заявляются в НМХЛ от Ленобласти.

● 2018/19. «СКА-Варяги» переходят в МХЛ и объединяются там с командой «СКА-Серебряные львы». Союз касается только профессиональных команд. Школа «Серебряные львы» образована в 2006-м, а в систему СКА входит с 2014-го. Команда играла в МХЛ до и после начала сотрудничества со СКА.

● 2019/20. «СКА-1946» и «СКА-Варяги» представляют систему СКА в МХЛ. В НМХЛ появляется новая команда – «СКА-ГУОР Карелия». Она создается на базе Государственного училища олимпийского резерва Кондопоги и котируется третьей силой в молодежной системе СКА.

● 2020/21. Все по-прежнему: «СКА-1946» (Санкт-Петербург) и «СКА-Варяги» (Ленобласть) играют в МХЛ, «СКА-ГУОР Карелия» (Карелия) играет в МХЛ.

● 2021/22. Снова ничего не меняется по пропискам, но «СКА-1946» выигрывает Кубок Харламова. В финале обыграна «Красная Армия». «Варяги» на этом фоне проваливают сезон – последнее место на Западе. «СКА-ГУОР Карелия» становится второй в регулярном чемпионате НМХЛ.

● 2022/23. «СКА-ГУОР Карелия» меняет название на «СКА-Карелия» и заявляется в МХЛ. Три команды системы СКА в итоге представляют там три разных региона: Санкт-Петербург, Ленобласть и Карелию.

● 2023/24. «СКА-1946» все еще играет в Санкт-Петербурге. «СКА-Юниор» образован на месте «Варяг» и представляет Красногорск. «СКА-Карелия» по-прежнему выступает в Карелии, но в списке команд в структуре СКА почему-то теперь указывается только школа.

Что такое «Академия СКА-Юниор» и какие вещи важно знать о воспитании игроков в системе СКА

Номинально кажется, что с такой глобальной системой СКА мог бы заполнить воспитанниками составы всех клубов КХЛ. Этого не происходит: СКА никогда не попадал в топ по задействованным воспитанникам. Например, «СЭ» выпускал большое исследование по сезону-2020/21. Тогда в КХЛ играли 35 игроков из школы ЦСКА, а СКА находился на уровне «Автомобилиста» и «Витязя» (по 9).

За это время ситуация сильно не поменялась, но в последние годы СКА пользуется ресурсом и переманивает таланты из других академий. Матвей Мичков – яркий пример. Он занимался хоккеем в Перми, в 9 лет переехал в Ярославль, а в систему СКА попал уже в статусе восходящей звезды ярославского хоккея. Похожая история и у воспитанника тюменского хоккея Дмитрия Бучельникова.

Сергей Иванов – один из самых раскрученных молодых вратарей в России. Он поиграл за все профессиональные команды из системы СКА, но переехал в Санкт-Петербург из Магнитогорска. Вот важное объяснение выбора: «Фактором стало то, что у «Металлурга» одна молодежка. А в Санкт-Петербурге две команды МХЛ. Здесь было больше шансов заиграть».

Петербургский хоккей периодически и сам все-таки выпускает таланты высокого уровня. Выделяется родившийся в Санкт-Петербурге Александр Барабанов, который сейчас выступает за «Сан-Хосе» в НХЛ. Он прошел полный путь по системе СКА и одно время даже катался в «СКА-Карелии» в ВХЛ. В СКА Барабанов перед отъездом дважды выигрывал Кубок Гагарина.

На уровне МХЛ «СКА-Варяги» считались вторым по силе клубом в системе СКА. Основные таланты всегда играли за «СКА-1946», обладателя Кубка Харламова-2021/22. В плей-офф тогда раскрылись Мичков, вратарь Иванов и другая молодежь. Игроки из «СКА-1946» (МХЛ) и «СКА-Невы» (ВХЛ) часто спускались в «СКА-Варяги», но лишь на отдельные матчи.

Лучшее время для «СКА-Варяг» – сезон-2018/19. Там команда заняла восьмое место на Западе и единственный раз попала в плей-офф. Интересно, что соперником «Варяг» стал лидер Запада «СКА-1946». Получилось противостояние первого и второго составов молодежки СКА. «СКА-1946» выиграл ту серию 3-1. Дальше СКА-Варяги» только ухудшали результаты в МХЛ – это видно по очкам в последующих сезонах. Не помогали даже таланты, которые там засветились.

Галенюк, Грязнов и Морозов сейчас уже не представляют СКА, но хотя бы закрепились в КХЛ. Кныжов («Сан-Хосе») и Марченко («Коламбус») вообще опередили многих и доросли до НХЛ. Николаев и Танков пригодились основному клубу. Демидов, Бучельников, Иванов и Мичков намного чаще выходили за «СКА-1946», чем помогали «Варягам». Они не избавили команду от худшего сезона за время выступления в МХЛ.

Провал совпал с переменами в структуре МХЛ: две конференции разделились на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы. Первые десять команд сезона-2021/22 в каждой конференции сформировали «Золотой» дивизион, остальные ушли в «Серебряный». В сезоне-2022/23 «СКА-Варяги» набрали те самые 29 очков и заняли седьмое место в «Серебряном» дивизионе на Западе. Хуже выступили только «АКМ-Юниор», «Тайфун» и «СКА-Карелия».

После команда переехала в Красногорск под новым названием. Бывший хоккеист Евгений Артюхин в интервью «Чемпионату» подчеркнул: «В Санкт-Петербурге «СКА-Варяги» были все же на вторых ролях, так что это только в плюс и для самих хоккеистов». Выступление «СКА-Варяг» в МХЛ это фактически подтверждает, хотя серьезных перемен не стоит ожидать даже после переезда.

В «СКА-Юниоре» остались лидеры из бывшего клуба, но глобально состав обновился. Главным тренером в сезоне-2023/24 станет Герман Титов, работавший в КХЛ: в «Кузне», «Спартаке», «Авангарде», а также в роли ассистента в «Автомобилисте». Перед стартом чемпионата МХЛ он акцентировал внимание на том, что многим в «СКА-Юниоре» нет и 17 лет. В августе Титов сформулировал цель: «Основная задача – мы должны готовить игроков для более старших команд системы СКА».

Как «СКА-Юниор» вписывается в Красногорск – зачем клуб нужен городу

Появление «СКА-Юниора» стало продолжением и другой московской истории. Хоккейная школа «Красная Машина Юниор» работает с 2020 года – в том числе и в Москве. Это совместный проект Академии СКА и ФХР. В 2023-м можно заметить возросшую активность по привлечению игроков всех амплуа в «Красную Машину Юниор». Это связано с переездом новой команды в Красногорск – параллельно там же открылся еще один филиал Академии.

Геннадий Курдин – директор: известен в качестве первого тренера Кучерова и Гусева. Весной он подробно рассказывал о попадании в «Красную Машину»: сам обратился за помощью, чтобы Ротенберг спас его детскую команду. В школе Курдин теперь лично отвечает за команды 2011 и 2013 годов рождения. Все это происходит в подмосковном хоккее.

Курдин хвалил Ротенберга: «Программа «Красная Машина» – это его задумка. Он ее главный организатор. Сейчас потихонечку делает школу «Красная Машина Юниор». У нас уже есть команды 2011, 2013 и 2014 годов рождения. Думаю, что это дело пойдет дальше». Там же подчеркивал, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге будто бы не существовало детского хоккея.

ФХР представила национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина» в 2018 году и не всегда сопоставляла ее лично с Ротенбергом. Детали оценивали легенды советского хоккея: Майоров, Михайлов, Ларионов и другие. Сейчас программу используют хоккейные школы разных клубов со всей России. В ней представлены рекомендации по воспитанию юных хоккеистов, собранные в учебное пособие для тренеров. Внедрение началось в 2019-м – по методикам работают и в школе «Красная Машина Юниор».

Сам Курдин не писал программу, но участвовал в ее разработке. Ротенберг презентовал задумку по линии ФХР, а сейчас использует еще и в клубных целях через школу «Красная Машина Юниор», команды которой играют в чемпионате Москвы.

Ротенберг объяснял, что к переезду все и шло. Его идеальный план в том, чтобы выпускники школы «Красная Машина Юниор» легче адаптировались на следующем этапе карьеры – в «СКА-Юниоре», не уезжая из дома.

А еще СКА сможет оставлять в своей системе тех, кто хочет в Москву или переезжает по инициативе родителей. Клуб уже возвращал Валентина Зыкова после его периода в НХЛ – тот родился в Санкт-Петербурге, но в детском возрасте перебрался в Москву. За ЦСКА сейчас играет и Прохор Полтапов: по юношам он начинал в «Серебряных львах» и застал их первый год в системе СКА. Через школу и клуб МХЛ сохранять таких игроков уже легче.

Руководство Академии СКА считает московский регион одним из сильнейших в юношеском хоккее. «Красная Машина Юниор» добивается там результата: команда старших возрастов под руководством Курдина выступит в сильнейшей группе Открытого первенства города. Дальше ее игроков как раз ждут в составе «СКА-Юниора» на матчах МХЛ – переезд вызван в том числе и этим.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркивал, что открытие ледовой арены в 2019 году может повлиять на развитие зимних видов спорта в Красногорске. «СКА-Юниор» привлечет дополнительное внимание к хоккею в городе. Он рассчитывает, что жители Красногорска пойдут на трибуны и поддержат молодежку СКА.

Ротенберг заранее готовил основу под появление «СКА-Юниора» в Подмосковье. Он взаимодействовал с Абареновым еще год назад. Федерация хоккея России проводила в Балашихе турнир 3х3, где участвовали Толчинский, Подколзин и другие звезды. Площадку для него со стороны ФХР выбрал Ротенберг – за это он получил от Абаренова отдельную благодарность. Кажется, тогда и определилось будущее место для «СКА-Юниора».

Презентацию «СКА-Юниора» видели 750 зрителей: Валиева выступила с номером «Уэнсдей», пришли дети из школы и военные

«Арена имени В.В. Петрова» – новый дом «СКА-Юниора». Стадион открылся летом 2019 года и прежде был известен только приездами Александра Овечкина: он принимал участие в церемонии открытия, а потом пять лет подряд проводил в Красногорске кубок своего имени. Летом 2023-го капитан «Вашингтона» сам сыграл здесь в гала-матче.

Появление «СКА-Юниора» повлияло на внешний вид арены – сейчас она в сине-бело-красной стилистике. Команда перевезла в Красногорск не только игроков: по трибунам во время первых матчей ходил талисман, работал ведущий и выступала группа поддержки – почти все как у настоящего СКА.

Армейцы продвигали фарм-клуб на всех уровнях. Пригласили на первую игру фигуристку Камилу Валиеву с ее фирменным номером «Уэнсдей». Вообще СКА регулярно привлекает фигуристок: презентация состава КХЛ перед сезоном-2023/24 состоялась с участием Анны Щербаковой и Алины Загитовой. На обоих мероприятиях выступала и… Арина Ротенберг, которая занимается фигурным катанием. Вместе с Валиевой дочь Ротенберга делала символическое вбрасывание.

«СКА-Юниор» стартовал в сезоне МХЛ двумя матчами против «СКА-Карелии» – символично для армейской системы.

8 сентября за первой игрой и яркой презентацией в Красногорске наблюдали 750 зрителей – они и увидели выступление фигуристок. Матч открытия завершился для «СКА-Юниора» поражением (3:5). Тренер Титов связал это в том числе с серьезным вниманием, сами игроки – с волнением.

Оптимальную посещаемость «СКА-Юниора» все-таки лучше оценивать по второй победной игре (5:4), которая обошлась без церемоний, фигуристок и вообще началась в 13:00 – пришли всего 350 человек. Диктор на арене дал актуальный посыл для жителей Красногорска: «Поддержка важна не количеством, а качеством».

Ведущий рекламировал клубную систему на примере высоких задач «СКА-Юниора». Из товаров в сувенирной палатке выделялся конь за 2300 рублей с этикеткой «Санкт-Петербург – хоккейный город». Это новая реальность для Красногорска.

Намного больше внимания вызвали экспонаты за стеклом, связанные со спортивным прошлом Красногорска. Это сочетается с тем, кто вообще смотрел за матчами «СКА-Юниора». Если брать обычных болельщиков, то ими оказались семьи с детьми. Они пришли на арену не ради конкретного матча, а в целом для знакомства с чем-то новым. И просто посмотреть на шоу.

На матчи «СКА-Юниора» можно попасть бесплатно. Сам клуб приезжает туда на автобусе «Красная Машина». Дети из школы «Красная Машина Юниор» пришли на первую из двух игр: организовали целый сектор, фотографировались на льду. На второй привезли военных: те вышли из отдельного автобуса, а потом безучастно смотрели за матчем. Не помог и настырный талисман.

Задачи «СКА-Юниора» пока будут сопоставимы с теми, что решали и «СКА-Варяги». Команды в МХЛ все-таки существуют не только для болельщиков. Тренер Титов объяснял: работа вертикали продолжится и в обратную сторону. Люди из основы СКА могут спуститься в ВХЛ, дальше – в «СКА-1946». Игроки из «СКА-1946» будут периодически помогать «СКА-Юниору» на отдельных матчах. Так все когда-то задумывалось и с «Варягами».

Фото: Академия СКА-Юниор; vk/mhl