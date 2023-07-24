Казань собирает лучшее звено.

В межсезонье «Ак Барс» подписал Дмитрия Яшкина – это большой переход в масштабах КХЛ: СКА потерял лучшего бомбардира и снайпера сезона-2022/23. В Казани Дмитрий встретил своих партнеров по убойному звену времен его первого сезона в лиге. И вполне вероятно, что именно с ними он начнет чемпионат – с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

Возвращение тройки Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий уже не теория: они вспоминают совместную игру и налаживают взаимопонимание

Изначально переход Яшкина в «Ак Барс» только в теории означал его скорое воссоединение с Шипачевым и Кагарлицким. После выхода из отпуска стало понятно – как минимум на время этого не избежать. Уже в первых интервью Яшкин рассказывал сайту «Ак Барса»: «Всегда приятно с ними играть. Я думаю, наша химия никуда не пропала, хорошо чувствуем друг друга».

Что еще надо об этом знать:

1) «Ак Барс» еще год назад приглашал Яшкина, но тогда клубным приоритетом оставалась договоренность с Радуловым. Поэтому Дмитрий на время и ушел в СКА.

2) «Бизнес Online» летом 2023-го первым написал: Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий уже тренируются вместе. Это точно не было разовой акцией тренеров «Ак Барса».

3) Вадим Шипачев разъяснял: «Каждый знает свой маневр. Понимание никуда не делось. Конечно, впереди много работы. Нужно подтянуть физику. Но в целом химия никуда не ушла».

4) Дмитрий Яшкин ведет телеграм-канал, где делится актуальными новостями и видео. Один из постов – радость от воссоединения с Вадимом: «Что-то на Шипачевском!»

В межсезонье «Ак Барс» не только искал усиление для ведущих троек нападения, но и решал проблему ухода Воронкова. Летом тот отправился в «Коламбус» на двухлетний контракт. По первым тренировкам «Ак Барса» можно сделать вывод, что в тройку к Радулову и Сафонову добавится Жафяров. Яшкин же заменит в другой тройке Петрова, хотя тот остался в команде еще на год.

Сами Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий точно мечтали еще раз сыграть вместе. Вот эмоциональная реакция Вадима в июне 2021 года, когда их сочетание в «Динамо» распалось: «Димка [Яшкин] – хороший игрок, классный парень. Мы общаемся за пределами площадки. Жаль, что и Димки Кагарлицкого на следующий год не будет. То же самое. У нас была классная тройка».

В сезоне-2020/21 тройку Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий все вокруг называли лучшей в лиге. Позже Яшкину пришлось опровергать стереотип, что на его хорошую статистику в России влиял именно Вадим. Он объяснял это так: оба работали друг для друга, но и отдельно от Шипачева Яшкин способен показывать классную результативность. Доказывал все это уже в СКА.

Они выделяли силу их тройки в разноплановом подборе игроков. За время друг без друга каждый поменялся и адаптировался. Например, Шипачев позапрошлом сезоне настрелял 67 очков за регулярку и с большим отрывом стал лучшим бомбардиром, не имея сопоставимых партнеров. Год назад очень тяжело начинал при Знарке, но после смены тренера разыгрался и закончил сезон вторым в команде по очкам. А Кагарлицкий говорил об этом так: в какой-то момент надо остановиться и больше работать на команду.

Интересно, что «Ак Барс» строго раз в сезон подписывал одного из тройки. Первым пришел Кагарлицкий. Вадим подключился к нему после еще одного сезона в «Динамо». Сейчас к ним добавляется Яшкин. На новое совмещение ушло три межсезонья. Если смотреть в недавнее прошлое, ожидание того стоило.

В «Динамо» они втроем делали друг друга лучше – такой же эффект сейчас нужен «Ак Барсу»

Перед стартом сезона-2020/21 «Динамо» точечно усилилось: вместо ушедшего в «Локомотив» легионера Петерссона в команду вернулся Дмитрий Кагарлицкий. В «Динамо» вплоть до зимы сомневались, что он все-таки станет равноценной заменой шведу. Но сбылся прогноз Яшкина – тот еще в момент самого трансфера обозначил четкую роль нового партнера внутри их звена.

Значение тройки Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий показывает факт из того сезона. В мартовской игре с «Северсталью» команда проиграла со счетом 2:5. Нападающие трех звеньев всего пять раз вместе бросили по воротам «Северстали», столько же – один защитник Андрей Миронов. Форварды первого звена в том провальном матче имели 12 бросков, но «Динамо» не смогли помочь.

Их игру можно сравнить по вкладу с первым звеном «Авангарда» в сезоне-2022/23. При распределении ролей на льду между Ткачевым, Найтом и Буше все немного отличалось, но суть всегда оставалась такой же: если лидеры Омска проваливали матч, то команда почти всегда его проигрывала. В этом и кроется главный минус ставки на одно яркое звено.

Тогда «Динамо» выступало ярко, но в плей-офф помешала травма Кагарлицкого. Так он сам ощущал сложный перелом челюсти: «Не считаю, что наше звено как-то провалило плей-офф. В первом раунде против «Северстали» исправно набирали очки, а потом я получил травму. В меня попала шайба, наложили швы». Тренер Крикунов называл потерю Кагарлицкого одним из решающих моментов.

«Динамо» пробовало разные сочетания, но Шипачев и Яшкин больше ни с кем не были так эффективны. С «Северсталью» в первом раунде бело-голубые справились (4-1), а потом с таким же счетом вылетели от СКА. Кагарлицкий во втором раунде вышел на единственный победный матч, но больше уже не играл. Общий счет для «Динамо» в играх без Дмитрия – 3:11.

На фоне яркого сезона-2020/21 Яшкин и Шипачев попали в историю «Динамо». На тот момент Дмитрий установил клубный рекорд по голам за одну регулярку – 38. Так он превзошел собственное же достижение из предыдущего сезона (31). Шипачев немного не дотянул до личного очкового показателя от сезона-2018/19 – там у него было 68, а тут всего на одно меньше.

Почему тройка Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий в своем единственном совместном сезоне оказалась такой сильной? Кажется, дело в фигуре Шипачева. Тогда Вадим еще держал лучшую форму и не думал о возрасте, а в двух сезонах до этого уже сыгрался с каждым из партнеров. В сезоне-2018/19 они разрывали КХЛ яркой парой с Кагарлицким, а уже через год творили магию с Яшкиным. Потом Вадим связал собой обоих.

Шипачев еще и дольше всех поиграл в «Динамо» – провел в клубе четыре года. Кагарлицкий приходил в «Динамо» дважды и выступал с перерывами (2018/19 и 2020/21). Яшкин сыграл в «Динамо» два сезона подряд (2019/20 и 2020/21), а затем сорвался в НХЛ. После года в «Аризоне» вернулся в Россию, но уже в СКА. Шипачев и Кагарлицкий тогда же возродили пару в «Ак Барсе».

Актуальный вывод по сезону-2022/23: Яшкин держит уровень без Шипачева и Кагарлицкого. А вот у них были проблемы в «Ак Барсе» (45 и 31 очко, соответственно).

В плей-офф «Ак Барс» дошел до финала, где в семи матчах проиграл ЦСКА. Там Шипачев (12 очков) и особенно Кагарлицкий (14 очков) временами напоминали себя прежних, но им надо пройти очередную проверку дистанцией длинного сезона. Основное опасение – возраст обоих лидеров. Шипачеву уже 36 лет, Кагарлицкому летом исполнилось 34. На этот факт приход Яшкина никак не повлияет.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Федоренко, Алексей Даничев; t.me/Jaskin23