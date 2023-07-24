Сейчас их намного меньше.

Хоккей – единственный командный вид спорта, где лояльно относятся к дракам. Более-менее даже сейчас, а в 30-40 лет назад они вообще были практически нормой, частью тактики. Автор The New Yorker Адам Гопник однажды продвигал теорию, почему именно в нем так укоренились бои. Он утверждал, что хоккей – самый клановый и наиболее подверженный племенным правилам спорт. Одновременно показывал: насилие зарождалось с момента, когда игра только начинала развитие.

История хоккея стартовала с крупной драки, но тогда в ней участвовали еще и зрители

3 марта 1875 года состоялся первый матч на крытом катке. Эту дату через выступление Рене Фазеля отдельно выделяла ИИХФ: «Отчет SIHR определяет игру на катке «Виктория» самым ранним свидетельством хоккейного матча. Обстоятельства, окружавшие то событие, соответствуют критериям ИИХФ для официального признания места проведения первой хоккейной игры».

Матч проходил на площадке, близкой к современным. Тогда команды впервые сыграли деревянной шайбой. Организатором той игры считается Джеймс Крейтон – он собрал друзей и превратил забаву на льду в подобие серьезного соревнования. Через десятилетия Крейтон получил признание от исследователей: они назвали матч 1875-го толчком к развитию спорта.

Толчок получился и в другом направлении – там произошла первая хоккейная драка. Сайт Monreal Gazette вспоминал подробности: каток «Виктория» использовался для фигуристов и конькобежцев. В хоккей до того момента все играли на открытом воздухе и без прописанных правил. Крейтон же заботился о друзьях-регбистах – тем понадобился способ для зимнего поддержания формы.

Есть две версии, почему во время матча завязалась драка. Команды играли в формате 9 на 9 без замен, но затем на лед пробрались дети. Один из ребят получил удар по голове – с этого все и началось. Другие свидетели утверждали, что на развитие истории повлияли конькобежцы. Им не понравилось, что в привычное запланированное время лед неожиданно оказался занятым.

В тот день на катке «Виктория» планировался и еще один хоккейный матч, но из-за драки он сразу был отменен. Главное: большинство участников той потасовки были обычными болельщиками. Наблюдавшие за игрой девушки быстро разбежались. На катке остались разбитые скамьи, а многие участники драки получили травмы – дошло до разбитой головы и повреждения голени.

Даже с таким жестким завершением первый хоккейный опыт подтвердил – это весело для игроков и интересно зрителям. Эрл Цукерман из Университета Макгилла рассказывал, что Крейтон работал над правилами и организацией матча еще за пару лет до той даты. Он общался с уличными хоккеистами – над всеми деталями думали вместе, но драки совсем не предусматривали.

Первая настоящая драка в хоккее – через 15 лет после того матча с участием Крейтона

В 1890 году в Торонто прошел матч между Rideau Hall Rebels и Granite. Там состоялась крупная драка, которую считают первой задокументированной потасовкой в истории хоккея. Это уже больше напоминало классический бой, похожий на современные. Разница – в жестокости. В те годы у драк в хоккее не было ограничений и в них фактически не вмешивались окружающие.

The Hockey News рассказывал, что та драка прямо сказалась на истории хоккея. За Rideau Hall Rebels выступал Артур Стэнли – сын основателя Кубка Стэнли. Вместе с братом Алджероном они играли в любительских лигах. После драки Артур задумался о создании регулирующего органа, способного помочь хоккею. Позже при его участии появилась хоккейная ассоциация Онтарио.

Ассоциация была необходима не только для решения хоккейных вопросов – мотивацией для ее создания стало желание Стэнли избежать крупных драк. В последующие годы общая проблема хоккейных потасовок в той же провинции Онтарио стала еще актуальнее. Команду оттуда представлял Альсид Лорен – первый хоккеист, погибший из-за бойцовского инцидента на льду.

Это случилось уже в 1905-м. Он получил несколько ударов в висок кулаком и клюшкой от Аллана Лони. Погибшему Лорену было всего 24 года. Лони получил обвинение в убийстве, было долгое разбирательство, но дело прекратили. Позже проводились исследования и отмечалось, что силовики-бойцы в целом умирают чаще и драки влияют на их здоровье.

Что теперь происходит с хоккейными драками – почему их становится меньше

Развитие игры постепенно привело к тому, что драки стали привычным явлением для хоккея. В командах появились силовики с основной обязанностью по участию в боях. Иногда их включение приводило к массовым потасовкам и чрезмерному выплеску эмоций. В 2010 году «Витязь» и «Авангард» даже подрались в КХЛ команда на команду. Итог – 14 часов штрафа.

Сейчас лиги ужесточают правила для участников драк. Например, канадская OMJHL недавно рассказала об изменениях в штрафах. Теперь зачинщики и агрессоры получают дисквалификацию. Боев в разных лигах становится меньше, но их все еще много. В сезоне-2022/23 игроки СКА и ЦСКА подрались после матча плей-офф. Тренер Федоров потом говорил, что это не красит хоккей.

Бывший игрок НХЛ Мэтью Барнэби объяснял для ESPN, почему сокращается количество драк в НХЛ: «Думаю, я никогда не увижу, что это изменится. Все зависит от того, как строятся команды. Со всеми действующими правилами и даже на тренировках юниоров драки перестали быть нормой». Его слова подтверждал Даниэль Карсилло – называл ситуацию новой реальностью.

Forbes анализировал исследование PLOS One, где указывалось: драки напрямую связаны с дальнейшей агрессией в матче. Там опровергалась позиция НХЛ, которая, наоборот, называла драки способом сокращения насилия в играх. PLOS One дополнительно подчеркивал, что с сезона-2010/11 общее количество драк в играх уменьшалось от показателя 0,52 боя за игру до 0,18.

НХЛ не хочет искусственно влиять на сам факт драк, но отмечает влияние тенденций. Лучше остальных расклады объяснял комиссар лиги Гэри Беттмэн: «Более 80% наших матчей проходят без драк. Наверное, это рекордно низкий показатель. Типы драк, которые мы видели за несколько лет, представляют собой спонтанные эмоциональные реакции на события на льду».

В сезоне-2022/23 случилась одна из самых странных драк за всю историю НХЛ. Райан Ривс («Миннесота») и Боконджи Имама («Аризона») полминуты просто катались друг перед другом, а потом вместе смеялись. Имама исполнил попытку удара, но промахнулся и упал в ноги сопернику. На этом все быстро закончилось – ни одного точного удара в их сватке в итоге так и не произошло.

Фото: wikimedia; РИА Новости/Пресс-служба КХЛ