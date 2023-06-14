Теперь привел к чемпионству.

«Вегас» впервые в своей недолгой истории выиграл финал Кубка Стэнли! Один из героев «рыцарей» – вратарь Эдин Хилл, который за 5 матчей решающей серии сделал 133 сэйва и пропустил 12 голов.

Возможно, не самые фантастические цифры, но именно его игра придавала уверенность полевым и держала в определенные моменты. При равном счете в первом матче Хилл придумал сумасшедший сэйв, отразив бросок по пустым воротам – в итоге «Вегас» выдержал давление и начал финал с победы. А потом и забрал всю серию без вопросов.

По ходу сезона у Хилла было 4 конкурента (а еще один пропускал сезон)

Ситуации «Вегаса» и «Флориды» с голкиперами чем-то схожи. «Пантерс» уступали в серии с «Бостоном» со счетом 1-2 – в воротах не совсем удачно отыграл Алекс Лайон. Вышел Бобровский – и до середины второго матча финала больше не садился на лавку. Хилл же появился на льду в плей-офф только во втором раунде – и это была вынужденная мера: сначала Лоран Броссуа пропустил от «Эдмонтона» 5 шайб – на третий период выпустили бэкапа, а уже в начале следующего матча Броссуа получил травму – так Эдин стал основным.

Вообще вратарский вопрос в этом году – максимально болезненный для рыцарей. В прямом смысле.

В сезон-2022/23 «Вегас» заходил с парой голкиперов Логан Томпсон – Эдин Хилл, где явным первым номером был Томпсон, который даже получил приглашение на Матч звезд НХЛ. А вот заканчивала регулярку команда с парой Броссуа – Куик: предыдущие вратари вылетели из-за повреждений, но, к счастью, к тому моменту восстановился Лоран, а легенду «Кингс» выменяли на дедлайне.

Для полноты картины стоит добавить, что основной голкипер образца-2021/22 – Робин Ленер – в августе перенес операцию на бедре, и было понятно, что ближайший сезон пропустит. Так что, по сути, тренерский штаб «Вегаса» почти год жонглирует бэкапами – даже Патере из «Хендерсона» дали дебютировать в НХЛ.

«Никогда не видел такого количества вратарских травм, но каждый новый голкипер хорошо работал в течение всего года. Поэтому мы до сих пор остаемся в игре», – Брюк Кэссиди был приятно удивлен игрой хоккеистов в такой ситуации.

Хилл вылетел из строя после 8 марта – его последним соперником в регулярке-2022/23 стала как раз «Флорида»: Вратарь отразил 40 бросков из 42, но это тогда не хватило для победы. Как видим, Эдин оказался мстительным парнем.

Он восстанавливался несколько недель. За месяц до выхода в серии с «Эдмонтоном» «Вегас» отправил его набирать форму в АХЛ. Голкипер сыграл пару периодов за «Хендерсон» – пропустил 3 гола с 21 броска, и, по сути, это была его единственная практика перед плей-офф.

К тому моменту в основной команде определились с вратарем на Кубок Стэнли-2023: неплохую форму набрал Броссуа (92,7% ОБ, КН – 2,17), а вот Куик сильно уступал по уровню (90,1% ОБ, КН – 3,13), поэтому тренеры решили поставить Хилла бэкапом даже при отсутствии игрового времени – в нем были уверены больше. И не зря.

Лоран хорошо провел серию с «Виннипегом», но, возможно, его травма в третьей игре с «Эдмонтоном» пошла «рыцарям» только на пользу, потому что Эдин выдал абсолютно сумасшедший плей-офф. По данным MoneyPuck, в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 Хилл отразил на 8,2 гола больше, чем ожидалось.

Кроме того, Эдин выиграл пять кубковых матчей подряд и повторил рекорд «Вегаса» – круто, но не прям уникально, у клуба не такой уж богатый опыт. А вот то, что Хилл стал первым вратарем в НХЛ с 10 победами в плей-офф и при этом без матчей в первом раунде, звучит как что-то действительно историческое.

Хилл раскрылся в 27 лет: мешали травмы и конкуренция

По ходу плей-офф Хиллу исполнилось 27 лет, и к этому моменту он не был основным ни в одном из клубов НХЛ, где прежде выступал. Провел 5 лет в системе «Аризоны», год – в «Сан-Хосе», а нынешний показатель в «Вегасе» – 27 матчей в регулярке – рекордный для него. Более того, это первый розыгрыш Кубка Стэнли в его карьере – хотя и в других лигах таких игр было не то чтобы много: 21 в сумме – за «Портленд» в Западной хоккейной лиге и 9 – за «Тусон» в плей-офф АХЛ-2018.

Выдать без практики такую игру после регулярки помогла только сумасшедшая психологическая готовность. Впрочем, Хилл всегда был по-спортивному упертым. Детский тренер Джастин Кардинал вспоминал, как Эдин и его отец просили дополнительные тренировки, на которых вратарь отрабатывал все свои ошибки – и довольно быстро совершенствовался.

При этом одним из его отличительных качеств всегда оставалось спокойствие. Он не нервничал ни во время матчей, ни когда «Койоты», выбравшие его под 76-м номером на драфте, в очередной раз отправляли его в АХЛ.

«Так я уже давно играю. Я сосредоточен на том, чтобы позволить игре прийти к моим воротам, но независимо от того, что происходит, я просто сосредотачиваюсь на следующем эпизоде. Ваше спокойствие также помогает вашим партнерам по команде – когда они оглядываются на вас и видят вас уверенным, это помогает им самим оставаться в равновесии», – философствовал Хилл три года назад.

Свое спокойствие он сохраняет и в этом плей-офф. В разные моменты.

Наверняка не выходить из себя помогает и йога, на которую вратарь подсел во время пандемии в 2020-м – как раз когда остановили сезон. Он просто случайно включил одно из приложений на айпаде – и его это увлекло, он начал выполнять упражнения. А еще здорово помогло 197-сантиметровому и 97-килограммовому игроку развить гибкость. Тот сумасшедший сэйв клюшкой из первого матча финала специалисты связывают именно с этим.

Эдин уверял, что никогда не завидовал вратарям-ровесникам, уже закрепившимся в НХЛ, а всегда ждал своего шанса. Он должен был наступить еще осенью 2021-го, когда «Сан-Хосе» выменял его из «Аризоны» – «акулы» тщательно навели справки по всем плюсам и минусам вратаря.

«Его товарищам по команде нравилось играть с ним, – сказал бывший генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон в интервью The Athletic. – Мы провели некоторые исследования о нем перед обменом. Одна из самых важных вещей, которая может быть у вратаря – то, что ваши товарищи по команде хотят усердно играть за вас».

По разным причинам у Хилла долго ничего не складывалось. Проигрывал конкуренцию, а затем вмешались травмы, но на его настрое это не сказалось.

«Я все время тяжело работал. Было много взлетов и падений из-за травм, обменов и прочего. Но это отличная жизнь. Я наслаждался каждым годом и хорошо проводил время», – говорил Хилл перед стартом финальной серии с «Флоридой». А ведь год назад он и не мог мечтать о Кубке Стэнли.

Тогда «Сан-Хосе» отказался от него – увидел перспективу в паре Раймера и Кяхкенена, которого брали из «Миннесоты». Финна посчитали более надежным и менее травматичным – в итоге «Сан-Хосе» не попал в плей-офф в том числе из-за слабой игры вратарей (у Кяхкинена – 88,3% ОБ, КН – 3,85).

Летом 2022 года «Вегас» выменял Хилла на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2024 – и совершенно точно не пожалел. И тут, безусловно, надо отдать должное тренеру вратарей клуба Шону Бурку, который настаивал на приобретении бывшего напарника по «Портленду» (WHL) своего сына Брэндона.

1 июля 2-миллионный контракт Эдина с клубом заканчивается. «Голден Найтс» предлагали голкиперу подписать новый еще по ходу регулярки, но игрок отказывался. И кажется, делал все абсолютно правильно – во всяком случае, он заслужил прибавку и роль первого номера. Даже если в итоге не в Неваде.

Фото: East News/AP Photo/LM Otero, Ethan Miller, Bruce Bennett/Getty Images/AFP