Кажется, сам себе помешал.

Виталий Кравцов возвращается в «Трактор» – это официально подтвердили на прошлой неделе. Игрок подписал контракт на два года, и челябинский клуб надеется на него как на нового (старого) лидера команды.

Вообще эта история расставаний и воссоединений Кравцова и «Трактора» успела порядком надоесть: нападающий столько раз уезжал в НХЛ, а потом возвращался в Челябинск в аренду, что можно было сбиться со счету. Но теперь, кажется, все по-серьезному и без устремленных взглядов за океан – ближайшие сезоны Виталий должен отыграть в России.

Первый контракт с «Рейнджерс» Кравцов отыграл за «Трактор»

Нападающий родился во Владивостоке, но выпускался уже из школы «Трактора». Когда ему было 7 лет, он вместе с мамой переехал в Челябинск – в родном городе не было крытых катков, и ради будущей карьеры сына семья пошла на такой шаг.

На Урале Виталий прошел закончил ДЮСШ, а когда дорос до молодежки – в сезоне-2016/17 – успел дебютировать не только за «Белых медведей», но и за «Челмет» в ВХЛ. Более того, к концу регулярки 17-летнего нападающего подняли в «Трактор» и оставили в команде на плей-офф. В первом же своем кубковом матче он забил гол «Барысу» – и первый раз обратил на себя внимание в лиге.

В следующем сезоне именно главная команда была основным местом пребывания Кравцова, а в Кубке Гагарина-2018 18-летний игрок стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Трактора» (6+5 в 16 играх), окончательно закрепив за собой статус одной из главных молодых звезд КХЛ. Тогда же он получил приз лучшему новичку лиги, а «Рейнджерс» выбрали его в первом раунде драфта под 9-м номером.

Казалось, что растет супертоповый игрок – хотя бы по меркам КХЛ. но в Челябинске он так и не выдал ни одного мощного и ровного сезона.

Сейчас Кравцову 23. Он сделал уже несколько попыток закрепиться за океаном. Весной 2019-го подписал контракт новичка с «Рейнджерс» – в один день с Игорем Шестеркиным, оба прошли предсезонные лагеря и ожидаемо отправились в АХЛ. В Нью-Йорке были довольны тем, как нападающий осваивается в «Хартфорде», но Виталий, понимая, что вызов в НХЛ ему пока не светит, сразу же отпросился в аренду в «Трактор».

Кажется, менеджерам «Рейнджерс» надо было тогда отказать и настоять на фарм-клубе, потому что со временем игрок стал пользоваться услугой «аренда домой» слишком часто (3 раза), и ни к чему это не приводило. Более того, однажды вообще доигрался в России до спуска в «Челмет».

За три года, что длился контракт новичка в НХЛ, Кравцов провел 79 матчей в регулярках за «Трактор» и только 20 – за Нью-Йорк (но там, конечно, помешала и пандемия). «Рейнджерс» хотели обменять проспекта, стремительно теряющего статус «топ», еще в межсезонье-2021, но не договорились о цене с возможными покупателями. А летом следующего года клуб неожиданно дал игроку последний шанс – односторонний контракт на минимальную сумму. Разумеется, Виталий согласился.

Ему давали место в составе, давали игровое время (обычно от 8 до 15 минут), но 3+3 за 28 матчей и куча пропусков из-за травм – не то, что хотели видеть в Нью-Йорке. В феврале его обменяли в «Ванкувер» на форварда Локвуда (0+1 за 28 игр в НХЛ) и выбор в седьмом раунде драфта-2026. В «Кэнакс» перезагрузиться не получилось.

По словам агента игрока, в это межсезонье Виталий долго думал о будущем. И все-таки выбрал «Трактор».

Клуб видит Кравцова игроком первых звеньев. Сам нападающий любит знакомый город, да и играет там лучше, чем за океаном. В его последний сезон в России он периодически выдавал игры на топ-уровне. Но пришло время взрослеть – Челябинску от Виталия теперь нужна и стабильность.

Все беды Кравцова в НХЛ и причины уходов в «Трактор»: травмы, слабый уровень, конкуренция

• Виталий Кравцов – один из самых невезучих российских хоккеистов, пробовавших себя в НХЛ. Его регулярно преследовали проблемы со здоровьем. Например, в ноябре 2022-го, в определяющий сезон для карьеры, Кравцов дважды вылетал из состава по здоровью. Сначала пропустил игру с «Нэшвиллом» из-за расстройства желудка, потом – матч с «Аризоной» из-за зубной инфекции. Такие обстоятельства наваливались на Кравцова плюсом к другим вещам.

• Но были ситуации и серьезнее – травмы. Сезон-2022/23 начался для Кравцова с болезненного столкновения. Потом он вернулся – новое повреждение. Отсюда и тренерские решения – Кравцов, теряющий практику из-за восстановления, все реже попадал в ведущие тройки нападения. «Рейнджерс» наигрывали другой состав, где хватало талантов. Какко и Лафреньер в периоды таких же обстоятельств адаптировались и подстраивались под клуб. Кравцов не смог.

• Все проблемы повлияли на уверенность Кравцова в самом себе – это сказалось на уровне. Сам Виталий оценивал ситуацию: «Есть поговорка одна: жопа в мыле, а сам сухой. Поэтому вот так и играл». Чтоб было понятнее: у Кравцова было много желания проявить себя, поэтому он принимал на площадке необдуманные решения. Хотя даже Панарин советовал ему действовать на инстинктах.

• New York Post рассказывал, почему в «Рейнджерс» так и не сделали ставку на Кравцова в момент его первого захода в клуб. После сезона-2020/21 игроку предлагали летние тренировки по специальной программе. Для этого ему требовалось остаться в Нью-Йорке, но Виталий уехал. «Рейнджерс» тогда согласились на аренду в Россию – новый шанс он заслужил только там.

• «Рейнджерс» всегда отслеживали работу Кравцова на тренировках. Версия The Athletic: однажды между ним и Друри произошел инцидент, когда Кравцова отчитали прямо перед партнерами по команде. Вместе со слабой статистикой это сказалось на общем впечатлении от Виталия. Шесть очков за 28 матчей в решающий сезон – важный фактор для итогового обмена.

• Рядом с Кравцовым всегда находились партнеры, которые помогали ему с адаптацией. В «Рейнджерс» он много общался с Панариным, в «Ванкувере» – с Подколзиным. Везде на Кравцова изначально смотрели со стороны топ-9 нападения, но он не потянул. После восьми матчей в «Ванкувере» (0+1) еще и пропустил матч по решению тренера – так все стало понятно.

• Обмен из «Рейнджерс» в «Ванкувер» Кравцов встретил не без инициативы. Он как раз рассчитывал на новый карьерный шанс в НХЛ, а в Нью-Йорке освобождали место под потолком зарплат для укрепления состава. Виталий расстался с организацией, которая вкладывала силы в его развитие, но в новой тоже себя не проявил себя – окончательно репутацию испортил и потерял возможность на односторонние контракты за океаном.

• Первый выбор Кравцовым «Трактора» в Нью-Йорке ранее объясняли зарплатой. Когда он попадал в АХЛ, то терял 92% оклада и получал 70 тысяч долларов. В сезоне-2022/23 Кравцов уже выступал на полноценном контракте в НХЛ, но зарабатывал меньше миллиона. Глобального роста в этом плане после «Ванкувера» быть не могло. Похоже, в том числе и из-за этого Кравцов возвращается.

Фото: eastnews.ru/Newspix24/Matti Matikainen; РИА Новости/Павел Лисицын; AP Photo/Icon Sportswire, Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire, Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire