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Ужины с Овечкиным, игра с Фетисовым и маска с американской символикой. Чего вы не знали о главных героях первого раунда

Адмирал Адмирал
Михал Криштоф
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Никита Серебряков Никита Серебряков
Колби Уильямс
Либор Шулак
Николай Чебыкин
Павел Шэн Павел Шэн
Прохор Корбит
Леонид Тамбиев
Антон Берлев
Дмитрий Саюстов Дмитрий Саюстов
КХЛ КХЛ
Рудольф Червены
Даниил Гутик
Хоккей Хоккей

12 историй про игроков «Адмирала».

Впервые в своей истории «Адмирал» прошел во второй раунд Кубка Гагарина – причем сделал это с седьмого места на Востоке. Клуб в нынешнем сезоне едва дотянулся до пола зарплат, но, несмотря на это, смог собрать в составе интересных игроков, которые и сотворили сенсацию. 

Теперь им предстоит нелегкое противостояние с «Ак Барсом». Но до старта серии давайте подробнее познакомимся с теми, кто уже сотворил чудо и выкинул Уфу из плей-офф. 

Леонид Тамбиев: не вышел в плей-офф лишь однажды – как раз с «Адмиралом»

До приглашения в «Адмирал» Тамбиев не работал в КХЛ (хотя слухи часто сватали), что не мешало ему успешно прокачивать репутацию. Мы уже подробно рассказывали о предыдущих клубах: чемпионаты Латвии и Казахстана, ВХЛ, МХЛ – везде Тамбиев давал результат и доводил команды хотя бы до первого раунда плей-офф. Не получилось только год назад – в «Адмирале».

Регулярка КХЛ-2021/22 досрочно завершилась из-за пандемии коронавируса, и Тамбиев грустил: «Я впервые в своей тренерской карьере не буду играть в плей-офф. Понятно, что раньше я не работал в КХЛ, но для меня это дико и непривычно». Зато сейчас он удивляется, что «Адмирал» творит сенсацию – Тамбиев честно признался, до последнего в нее не верил. Хотя признал, что после такой победы бояться команде уже нечего.

Никита Серебряков: объяснялся из-за эмблемы на шлеме, похожей на флаг США

Вратарь сейчас ассоциируется только с «Адмиралом», но в его карьере были и другие клубы: московское «Динамо» с его фармами, «Торпедо», а до этого Серебряков успел поиграть в юниорской лиге Онтарио. В 2013-м он приехал оттуда на юниорский чемпионат мира и выходил на лед в шлеме с раскраской под американский флаг. Разумеется, к нему появились вопросы.

 «На самом деле это не флаг США, а эмблема клуба, за который я выступаю в лиге Онтарио – «Сагино Спирит», – объяснял Никита. - На эмблеме нарисован орел с оперением-раскраской под американский флаг. И это не значит, что не патриот. Просто каждый шлем уникальный. Не менять же его перед чемпионатом мира?». Впрочем, до громкого скандала не дошло – тем более, что основным в той сборной был Шестеркин, а Россия стала только четвертой – этот факт возмутил всех куда больше.

Либор Шулак: главная звезда команды, приманивающая новичков

Шулак – главная звезда «Адмирала» и защитник с опытом НХЛ – пусть и минимальным: провел шесть матчей за «Детройт». В России он успел поиграть еще за «Северсталь», но два последних сезона проводит на Дальнем Востоке – Тамбиев лично ездил к нему в Чехию, чтобы уговорить на переход. Так клуб получил не просто капитана, а «франчайз игрока».

Гендиректор «Адмирала» Алексей Ан рассказывал, что Шулак стал магнитом для новых хоккеистов: «Он повлиял на решение Рудольфа Червени, который не понимал, ехать в Россию или нет. Кроме того, Михал Криштоф играл вместе с Шулаком, у них также состоялся разговор». Тамбиев называет его настоящим капитаном и уверяет, что чех любит Владивосток.

Но, кажется, даже больше Владивостока защитник любит стильно выглядеть - отличный пример для всех игроков КХЛ.

Колби Уильямс: играл в системе «Вашингтона» – восхищался Самсоновым и обедал с Овечкиным

До контракта с «Адмиралом» Колби не покидал пределы Северной Америки, но до НХЛ так и не дотянулся. Основная часть карьеры прошла в АХЛ, а больше всего сезонов – четыре – защитник отыграл в «Херши» – фарм-клубе «Вашингтона», известном своими легендарными рекордами мишкопадов.

Периодически Уильямса поднимали на тренировки основной команды, где он пересекался с Овечкиным и другими звездами «Вашингтона»: они общались, вместе ужинали. У Колби были хорошие отношения с российскими игроками: Ови сравнивал с большим ребенком, Кузнецова считал шутником, а больше всего времени провел с Ильей Самсоновым, когда тот только адаптировался к особенностям местного хоккея. Канадец был впечатлен вратарем: «Скала. Спокойный и хладнокровный».

Антон Берлев: поиграл в клубах из Чехии, Венгрии, Румынии и Германии

Берлев – автор исторической шайбы в серии с «Салаватом»: именно она вывела «Адмирал» в следующий раунд. Хотя Тамбиев потом утверждал, что нападающий выходил на тот матч с травмой: «Он играл сегодня на одной ноге».

Этот сезон – дебютный для Антона в КХЛ, хотя ему уже 29 лет. Еще юниором он переехал в Европу и пытался закрепиться там. Начинал карьеру в Чехии – рассказывал о вязкой игре в этой стране. Выступал за венгерский клуб – радовался прогрессу местного хоккея. В Румынии Берлев в среднем набирал больше очка за матч – что неудивительно для русских хоккеистов там.

Играл, кстати, в одной команде с Кириллом Тамбиевым – его отец забрал обоих хоккеистов из «Чиксереды» в питерское «Динамо», которое с Берлевым станет чемпионом ВХЛ (у него потом будет еще один титул – с «Югрой»). Уже после ВХЛ Антон съездил на сезон в Германию к Игорю Захаркину, откуда его и переманил «Адмирал». Так Берлев и Тамбиев-старший встретились снова.

Даниил Гутик: чемпион МХЛ был без команды, но получил приглашение с «Адмирала»

Хабаровский нападающий – выпускник школы «Локомотива»; пытался закрепиться в системе московского «Динамо» и даже выиграл с его молодежкой Кубок Харламова, но в итоге осенью 2021-го оказался без клуба. Гутика пригласили в «Адмирал», где Тамбиев взялся за его развитие и дал дебютировать в КХЛ. Так Даниил забил свои первые голы – положил дубль «Спартаку», причем один из голов – с колена: «Я, конечно, не прицеливался, а действовал по ситуации. Можно сказать, на кураже сыграл».

В этом сезоне Даниил чаще играет в КХЛ: всего 15 матчей в регулярке, зато отыграл всю серию с «Салаватом», Возможно на его готовности сказалась командировка в «Ермак» – после нее Гутик считает, что уже ничего не боится. А еще называет «Адмирал» последним шансом заиграть.

Дмитрий Саюстов: видел, как Фетисов возобновляет игровую карьеру

Челябинец много путешествовал по клубам, но самые успешные годы Саюстова прошли в родном городе (с «Трактором» – Кубок Континента-2012, финал Востока-2012, финал Кубка Гагарина-2013). Из главных трофеев карьеры – бронза МЧМ-2008 со сборной России; той самой, где зажигали Филатов и Черепанов, а сам Дмитрий играл в тройке с Виктором Тихоновым-младшим.

При этом одно из самых ярких впечатлений в карьере нападающий получил в ЦСКА – в сезоне-2009/10 он был партнером Вячеслава Фетисова, пусть и на один вечер. 51-летняя легенда вышла на лед в официальном матче против СКА, хотя на тот момент уже 11 лет как заверила карьеру. Выбора особого не было – у москвичей были лютые проблемы с защитниками.

«Ему было тяжело, – вспоминал Саюстов. – Все-таки в 51 год не каждый сможет сыграть на профессиональном уровне. Думаю, что он справился, здорово отыграл те смены, на которые выходил».

Михал Криштоф: играл в моменте двумя клюшками и брал бронзу Олимпиады

«Адмирал» собрал на сезон пять легионеров, и Криштоф считается главной звездой в атаке. Еще в мае 2022-го он играл в первом звене сборной Словакии на ЧМ (1+5), где его и заметил Тамбиев, а за пару месяцев до этого нападающий ездил на Олимпиаду и взял бронзу.

Михал набрал 30 очков в регулярке, но пропустил почти треть матчей из-за травм. Зато запомнился необычным моментом в сентябрьской игре с «Салаватом»: поднял клюшку вратаря и вроде бы возвращал ее Серебрякову, но не успел. В итоге Криштоф отыграл момент с двумя клюшками в руках. По правилам так нельзя – Михал отправился на скамейку штрафников.

Рудольф Червены: автор самого жесткого гола в КХЛ – с ударом клюшкой по лицу

Тамбиев рассказывал, что лично убедил Червены на переход – тот собирался в Россию, но уже договаривался с другим клубом. В итоге именно «Адмирал» стал третьей командой в КХЛ для нападающего. Впервые в лигу он попал еще в составе «Слована» – в сезоне-2018/19 Рудольф набрал 23 очка за 57 матчей регулярки – его личный рекорд в лиге. В прошлой регулярке – 20 очков.

Одна из шайб Червены в том сезоне за «Слован» получилась запоминающейся: в игре с «Барысом» он замкнул передачу на пятаке, а через долю секунды получил удар клюшкой в лицо. Вместо празднования он просто лежал на льду.

Николай Чебыкин: сменил в КХЛ уже пять клубов, хотя ему всего 25 лет

25-летний Чебыкин провел в КХЛ 110 матчей, что неплохо, но сделал это в составе пяти разных клубов: «Динамо», «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак», «Адмирал» (а мог и в шести – но СКА шанса не дал). Параллельно Николай регулярно спускался в ВХЛ, где однажды даже набрал 18 очков за сезон в питерском «Динамо» – лучший его результат во взрослой карьере до этого чемпионата. Зато он дважды становился чемпионом Вышки.

Сейчас Чебыкин вышел на новый для себя уровень: набрал 26 (14+12) очков за 63 игры в регулярке и стал вторым снайпером «Адмирала». Самыми принципиальными для себя Чебыкин до сих пор считает матчи с «Динамо» – своим родным клубом. Сам он не планировал оттуда уходить, но в итоге попал на Дальний Восток транзитом через «Спартак».

Прохор Корбит: главная реклама мадридского «Реала» в КХЛ

20-летний нападающий проводит дебютный сезон в КХЛ: в регулярке только 0+3, зато в плей-офф наконец-то забил гол – да еще и в овертайме стартовой игры с «Салаватом». И после матча в раздевалке все сразу обратили на термобелье Корбита с логотипом «Реала»: «На удачу надел. Теперь точно никогда ее не сниму!».

Прохор давно болеет за Мадрид, но его талисман в плей-офф пока сработал только раз. Вообще сезон для него мог быть уже закончен – он начинал его в «Северстали», но в декабре «Адмирал» выменял игрока на денежную компенсацию и сразу подписал с ним двухлетний контракт.

Павел Шэн: провел сезон с личным рекордом (7 очков), отомстил родному клубу

Уфимский воспитанник неплохо щелкнул по носу родной клуб в первом раунде: отдал голевую в овертайме стартового матча и сравнял счет в последнем. Да, это тот самый Шэн с МЧМ-2019, которого Цулыгин не ставил в состав «Салавата», чем только раззадоривал журналистов, каждый вечер спрашивавших про молодого игрока.

В итоге Павел не дождался шанса – подписал контракт с «Бостоном», но в итоге поиграл только в АХЛ. Его лучший результат за океаном – 4+5 в 35 матчах. В России не особо продуктивнее 7 (5+2) очков в регулярке-2022/23 – его личный рекорд в КХЛ. Но при этом «Адмирал» заканчивал матч с очками каждый раз, как Шэн отличался голом или передачей.

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Фото: vk.com/hcadmiral; РИА Новости/Виталий Аньков

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