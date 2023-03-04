12 историй про игроков «Адмирала».

Впервые в своей истории «Адмирал» прошел во второй раунд Кубка Гагарина – причем сделал это с седьмого места на Востоке. Клуб в нынешнем сезоне едва дотянулся до пола зарплат, но, несмотря на это, смог собрать в составе интересных игроков, которые и сотворили сенсацию.

Теперь им предстоит нелегкое противостояние с «Ак Барсом». Но до старта серии давайте подробнее познакомимся с теми, кто уже сотворил чудо и выкинул Уфу из плей-офф.

Леонид Тамбиев: не вышел в плей-офф лишь однажды – как раз с «Адмиралом»

До приглашения в «Адмирал» Тамбиев не работал в КХЛ (хотя слухи часто сватали), что не мешало ему успешно прокачивать репутацию. Мы уже подробно рассказывали о предыдущих клубах: чемпионаты Латвии и Казахстана, ВХЛ, МХЛ – везде Тамбиев давал результат и доводил команды хотя бы до первого раунда плей-офф. Не получилось только год назад – в «Адмирале».

Регулярка КХЛ-2021/22 досрочно завершилась из-за пандемии коронавируса, и Тамбиев грустил: «Я впервые в своей тренерской карьере не буду играть в плей-офф. Понятно, что раньше я не работал в КХЛ, но для меня это дико и непривычно». Зато сейчас он удивляется, что «Адмирал» творит сенсацию – Тамбиев честно признался, до последнего в нее не верил. Хотя признал, что после такой победы бояться команде уже нечего.

Никита Серебряков: объяснялся из-за эмблемы на шлеме, похожей на флаг США

Вратарь сейчас ассоциируется только с «Адмиралом», но в его карьере были и другие клубы: московское «Динамо» с его фармами, «Торпедо», а до этого Серебряков успел поиграть в юниорской лиге Онтарио. В 2013-м он приехал оттуда на юниорский чемпионат мира и выходил на лед в шлеме с раскраской под американский флаг. Разумеется, к нему появились вопросы.

«На самом деле это не флаг США, а эмблема клуба, за который я выступаю в лиге Онтарио – «Сагино Спирит», – объяснял Никита. - На эмблеме нарисован орел с оперением-раскраской под американский флаг. И это не значит, что не патриот. Просто каждый шлем уникальный. Не менять же его перед чемпионатом мира?». Впрочем, до громкого скандала не дошло – тем более, что основным в той сборной был Шестеркин, а Россия стала только четвертой – этот факт возмутил всех куда больше.

Либор Шулак: главная звезда команды, приманивающая новичков

Шулак – главная звезда «Адмирала» и защитник с опытом НХЛ – пусть и минимальным: провел шесть матчей за «Детройт». В России он успел поиграть еще за «Северсталь», но два последних сезона проводит на Дальнем Востоке – Тамбиев лично ездил к нему в Чехию, чтобы уговорить на переход. Так клуб получил не просто капитана, а «франчайз игрока».

Гендиректор «Адмирала» Алексей Ан рассказывал, что Шулак стал магнитом для новых хоккеистов: «Он повлиял на решение Рудольфа Червени, который не понимал, ехать в Россию или нет. Кроме того, Михал Криштоф играл вместе с Шулаком, у них также состоялся разговор». Тамбиев называет его настоящим капитаном и уверяет, что чех любит Владивосток.

Но, кажется, даже больше Владивостока защитник любит стильно выглядеть - отличный пример для всех игроков КХЛ.

Колби Уильямс: играл в системе «Вашингтона» – восхищался Самсоновым и обедал с Овечкиным

До контракта с «Адмиралом» Колби не покидал пределы Северной Америки, но до НХЛ так и не дотянулся. Основная часть карьеры прошла в АХЛ, а больше всего сезонов – четыре – защитник отыграл в «Херши» – фарм-клубе «Вашингтона», известном своими легендарными рекордами мишкопадов.

Периодически Уильямса поднимали на тренировки основной команды, где он пересекался с Овечкиным и другими звездами «Вашингтона»: они общались, вместе ужинали. У Колби были хорошие отношения с российскими игроками: Ови сравнивал с большим ребенком, Кузнецова считал шутником, а больше всего времени провел с Ильей Самсоновым, когда тот только адаптировался к особенностям местного хоккея. Канадец был впечатлен вратарем: «Скала. Спокойный и хладнокровный».

Антон Берлев: поиграл в клубах из Чехии, Венгрии, Румынии и Германии

Берлев – автор исторической шайбы в серии с «Салаватом»: именно она вывела «Адмирал» в следующий раунд. Хотя Тамбиев потом утверждал, что нападающий выходил на тот матч с травмой: «Он играл сегодня на одной ноге».

Этот сезон – дебютный для Антона в КХЛ, хотя ему уже 29 лет. Еще юниором он переехал в Европу и пытался закрепиться там. Начинал карьеру в Чехии – рассказывал о вязкой игре в этой стране. Выступал за венгерский клуб – радовался прогрессу местного хоккея. В Румынии Берлев в среднем набирал больше очка за матч – что неудивительно для русских хоккеистов там.

Играл, кстати, в одной команде с Кириллом Тамбиевым – его отец забрал обоих хоккеистов из «Чиксереды» в питерское «Динамо», которое с Берлевым станет чемпионом ВХЛ (у него потом будет еще один титул – с «Югрой»). Уже после ВХЛ Антон съездил на сезон в Германию к Игорю Захаркину, откуда его и переманил «Адмирал». Так Берлев и Тамбиев-старший встретились снова.

Даниил Гутик: чемпион МХЛ был без команды, но получил приглашение с «Адмирала»

Хабаровский нападающий – выпускник школы «Локомотива»; пытался закрепиться в системе московского «Динамо» и даже выиграл с его молодежкой Кубок Харламова, но в итоге осенью 2021-го оказался без клуба. Гутика пригласили в «Адмирал», где Тамбиев взялся за его развитие и дал дебютировать в КХЛ. Так Даниил забил свои первые голы – положил дубль «Спартаку», причем один из голов – с колена: «Я, конечно, не прицеливался, а действовал по ситуации. Можно сказать, на кураже сыграл».

В этом сезоне Даниил чаще играет в КХЛ: всего 15 матчей в регулярке, зато отыграл всю серию с «Салаватом», Возможно на его готовности сказалась командировка в «Ермак» – после нее Гутик считает, что уже ничего не боится. А еще называет «Адмирал» последним шансом заиграть.

Дмитрий Саюстов: видел, как Фетисов возобновляет игровую карьеру

Челябинец много путешествовал по клубам, но самые успешные годы Саюстова прошли в родном городе (с «Трактором» – Кубок Континента-2012, финал Востока-2012, финал Кубка Гагарина-2013). Из главных трофеев карьеры – бронза МЧМ-2008 со сборной России; той самой, где зажигали Филатов и Черепанов, а сам Дмитрий играл в тройке с Виктором Тихоновым-младшим.

При этом одно из самых ярких впечатлений в карьере нападающий получил в ЦСКА – в сезоне-2009/10 он был партнером Вячеслава Фетисова, пусть и на один вечер. 51-летняя легенда вышла на лед в официальном матче против СКА, хотя на тот момент уже 11 лет как заверила карьеру. Выбора особого не было – у москвичей были лютые проблемы с защитниками.

«Ему было тяжело, – вспоминал Саюстов. – Все-таки в 51 год не каждый сможет сыграть на профессиональном уровне. Думаю, что он справился, здорово отыграл те смены, на которые выходил».

Михал Криштоф: играл в моменте двумя клюшками и брал бронзу Олимпиады

«Адмирал» собрал на сезон пять легионеров, и Криштоф считается главной звездой в атаке. Еще в мае 2022-го он играл в первом звене сборной Словакии на ЧМ (1+5), где его и заметил Тамбиев, а за пару месяцев до этого нападающий ездил на Олимпиаду и взял бронзу.

Михал набрал 30 очков в регулярке, но пропустил почти треть матчей из-за травм. Зато запомнился необычным моментом в сентябрьской игре с «Салаватом»: поднял клюшку вратаря и вроде бы возвращал ее Серебрякову, но не успел. В итоге Криштоф отыграл момент с двумя клюшками в руках. По правилам так нельзя – Михал отправился на скамейку штрафников.

Рудольф Червены: автор самого жесткого гола в КХЛ – с ударом клюшкой по лицу

Тамбиев рассказывал, что лично убедил Червены на переход – тот собирался в Россию, но уже договаривался с другим клубом. В итоге именно «Адмирал» стал третьей командой в КХЛ для нападающего. Впервые в лигу он попал еще в составе «Слована» – в сезоне-2018/19 Рудольф набрал 23 очка за 57 матчей регулярки – его личный рекорд в лиге. В прошлой регулярке – 20 очков.

Одна из шайб Червены в том сезоне за «Слован» получилась запоминающейся: в игре с «Барысом» он замкнул передачу на пятаке, а через долю секунды получил удар клюшкой в лицо. Вместо празднования он просто лежал на льду.

Николай Чебыкин: сменил в КХЛ уже пять клубов, хотя ему всего 25 лет

25-летний Чебыкин провел в КХЛ 110 матчей, что неплохо, но сделал это в составе пяти разных клубов: «Динамо», «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак», «Адмирал» (а мог и в шести – но СКА шанса не дал). Параллельно Николай регулярно спускался в ВХЛ, где однажды даже набрал 18 очков за сезон в питерском «Динамо» – лучший его результат во взрослой карьере до этого чемпионата. Зато он дважды становился чемпионом Вышки.

Сейчас Чебыкин вышел на новый для себя уровень: набрал 26 (14+12) очков за 63 игры в регулярке и стал вторым снайпером «Адмирала». Самыми принципиальными для себя Чебыкин до сих пор считает матчи с «Динамо» – своим родным клубом. Сам он не планировал оттуда уходить, но в итоге попал на Дальний Восток транзитом через «Спартак».

Прохор Корбит: главная реклама мадридского «Реала» в КХЛ

20-летний нападающий проводит дебютный сезон в КХЛ: в регулярке только 0+3, зато в плей-офф наконец-то забил гол – да еще и в овертайме стартовой игры с «Салаватом». И после матча в раздевалке все сразу обратили на термобелье Корбита с логотипом «Реала»: «На удачу надел. Теперь точно никогда ее не сниму!».

Прохор давно болеет за Мадрид, но его талисман в плей-офф пока сработал только раз. Вообще сезон для него мог быть уже закончен – он начинал его в «Северстали», но в декабре «Адмирал» выменял игрока на денежную компенсацию и сразу подписал с ним двухлетний контракт.

Павел Шэн: провел сезон с личным рекордом (7 очков), отомстил родному клубу

Уфимский воспитанник неплохо щелкнул по носу родной клуб в первом раунде: отдал голевую в овертайме стартового матча и сравнял счет в последнем. Да, это тот самый Шэн с МЧМ-2019, которого Цулыгин не ставил в состав «Салавата», чем только раззадоривал журналистов, каждый вечер спрашивавших про молодого игрока.

В итоге Павел не дождался шанса – подписал контракт с «Бостоном», но в итоге поиграл только в АХЛ. Его лучший результат за океаном – 4+5 в 35 матчах. В России не особо продуктивнее 7 (5+2) очков в регулярке-2022/23 – его личный рекорд в КХЛ. Но при этом «Адмирал» заканчивал матч с очками каждый раз, как Шэн отличался голом или передачей.

Фото: vk.com/hcadmiral; РИА Новости/Виталий Аньков