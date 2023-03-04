Неожиданное решение от Никиты Михайлова.

«Авангард» и «Сибирь» провели второй матч в своей серии – и Омск на этот раз взял реванш, сравняв счет. Команда показала совсем другой хоккей – более агрессивный, более быстрый и местами более тонкий.

Началось все с гола защитника Зията Пайгина – его первого в плей-офф КХЛ вообще. Он вовремя пошел на чужой пятак и замкнул атаку, но без нападающего Никиты Михайлова этого момента просто не было бы: он находился с шайбой перед воротами и сделал передачу между ног – и своих, и Александра Дергачева, партнера по команде. Пока игроки «Сибири» поняли, что произошло, Пайгин на своих длинных руках уже бросал.

Никита Михайлов – снайпер «Сибири», который перезагрузился в ВХЛ

Карьере Михайлова явно не хватает стаабильности. В первом же своем взрослом сезоне – 2018/19 – он набрал 13+12 в 58 матчах за «Сибирь» и поехал на Матч звезд КХЛ, хотя ему было всего 20. Он вспоминал в интервью Sport24: «Я вообще начинал 13-м нападающим. Мы играли в Череповце. Женя Бодров сломался – вот мне и дали шанс». В итоге Никита закончил сезон вторым снайпером команды.

Забавно, что в тот год он трижды забивал «Авангарду». Со скромными габаритами Михайлов неожиданно часто оказывается на пятаке или под воротами (отсюда отдал пас и сегодня). В «Сибири» на этой позиции он обычно завершал атаки – например, красиво забивал «Автомобилисту».

Но следующий сезон получился не таким ярким: Никита редко попадал в состав и в итоге расторг контракт. Оказался в «Сочи» – совсем не пошло и там: ноль очков за девять матчей в КХЛ, дальше – ВХЛ. С такой историей он перешел в систему «Авангарда».

Михайлов подписал однолетний двусторонний контракт с клубом в мае 2022 года – с расчетом, что он будет играть в «Омских Крыльях», но сможет побороться и за место в основе.

В «Авангарде» нападающий был одним из немногих, кто поначалу восхищался системой Рябыкина, хотя много шансов при нем так и не получил. Вернулся в основу в конце ноября уже при Кравце и до конца года забросил первую шайбу – «Барысы» и сделал две передачи («Трактор» и «Салават»). В 2023-м он продолжил регулярно играть в КХЛ, но очков не набирал.

Михайлову уже 24 года. В среднем он выходит в «Авангарде» менее чем на 10 минут. Кравец даже сажал его в запас, но потом возвращал. Объяснял ситуацию так: «Ему нельзя успокаиваться, считать, что он уже всего добился. А что нужно – это оправдывать доверие». Возможно, такими передачами в плей-офф у Никиты получится.

Что еще надо знать о матчах «Авангарда» и «Сибири» в розыгрыше Кубка Гагарина

• Первую игру в серии забрала «Сибирь» (2:1ОТ). Тогда героями стали вратарь Красоткин (26 сэйвов) и нападающий Сетдиков – победная шайба стала для него дебютной в Кубке Гагарина. Интересно, что на вторую игру с «Авангардом» вышел вратарь Костин – воспитанник омского хоккея. Он провел первую с 2016 года игру в родном городе.

• Теперь у «Авангарда» и «Сибири» будет минимум пять матчей в серии плей-офф. В регулярном чемпионате команды сыграли друг с другом четыре раза – по две победы у каждого. До этого сезона Омск и Новосибирск пересекались в Кубке Гагарина только однажды. Десять лет назад «Авангард» выиграл у «Сибири» серию со счетом 4-3, а пять из семи матчей завершались с сухим счетом.

• Заметным эпизодом из второго матча серии выглядит гол Якупова, снесшего ворота. Наиль пропустил большую часть регулярки из-за травм. Матч в субботу для него только пятый после возвращения, но за это время он уже успел набрать 3+3 (1+1 как раз в матче с «Сибирью»).

• Серия переезжает в Новосибирск. Планировалось, что «Сибирь» начнет первый раунд плей-офф на новой арене, но пока она по-прежнему выступает в реконструированном ЛДС. Передача стадиона для клубных игр постоянно переносится. Арена готовилась еще к МЧМ-2023, но в итоге города потеряли право на проведение этого турнира – и стройка в Новосибирске затянулась.

1-й раунд

Счет в серии – 1-1

Фото: hawk.ru