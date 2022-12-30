Слышали, что бывший хоккеист номинирован на «Оскар»? Он снимает документалки про глобальное потепление и охотников на бивни

Яркая история Максима Арбугаева.

На этой неделе стали известны все номинанты на премию «Оскар-2023», которую вручат 12 марта в Лос-Анджелесе.

Казалось бы, новость максимально далека от спорта и хоккея в частности. Но в пятерке претендентов на лучший документальный фильм оказалась российская короткометражка «Выход»: сюжет построен вокруг истории ученого-отшельника и климатических изменений. Один из создателей ленты – Максим Арбугаев. Сейчас – режиссер, а много лет назад – профессиональный хоккеист.

Арбугаев отдал хоккею 15 лет, а потом понял: мир вокруг интереснее жизни спортсмена

Максим занимался хоккеем с раннего детства. Семья поддерживала его увлечение – и уже в 10 лет он самостоятельно переехал в Хабаровск.

«Я подошел к родителям и сказал, что хочу стать будущим Павлом Буре. Они ответили, что если я уверен в своем желании, то меня отпустят», – рассказывал Арбугаев в интервью «Южным горизонтам». Сам он считает, что в тот момент и научился правильно распоряжаться свободой. В 12 лет Максим уже жил и тренировался в Москве – в итоге дорос до профи.

Но яркой карьеры у Арбугаева не получилось – за его спиной школы «Руси», «Крыльев Советов», «Химика», команды «Атлант-2» и «Газпром-ОГУ» из Оренбурга, за которую он и дебютировал в Высшей лиге-2009/10, набрав 10 очков (7+3). На тот момент нападающему было всего 19 лет, он был одним из самых юных игроков турнира. И все еще оставался шанс на большую карьеру.

«Максим всегда выделялся игрой на ведущих ролях. Он тогда был очень техничным, быстрым и подвижным игроком, который обладал к тому же скромными габаритами. Макс владел бомбардирскими качествами, мог как забить, так и отдать», – вспоминал нападающий «Югры» и победитель МЧМ-2011 Артем Воронин в интервью Sport24. С Арбугаевым они пересеклись на один сезон в школе «Крыльев» (кстати, та команда до сих пор очень дружна – каждое лето собираются вместе).

Но отец и сестра Максима постоянно путешествовали и познавали мир – и он стал считать, что упускает такие же возможности из-за хоккея. «У меня был момент, когда на сборах в Оренбурге я не выходил на улицу целую неделю, – рассказывал он Movie Start. – Меня осенило, что я живу как растение». Ему было тесно в спорте с его правилами, постоянными тренировками, отсутствием свободного времени – поэтому он оставил мечту стать новым Буре и закончил хоккейную карьеру сразу после первого сезона в Высшей лиге.

Арбугаев снимал Грету Тунберг, делал фильм о незрячих футболистах и сотрудничал с другим номинантом на «Оскар»

С новым увлечением Максиму помогла сестра, к которой он переехал в Нью-Йорк. Евгения Арбугаева – документалист – тогда как раз получила предложение от National Geographic: ей нужно было снимать два месяца жизнь охотников на бивни мамонтов. Она взяла с собой Максима в качестве ассистента – и в той поездке он впервые включил камеру.

«Заметил у нее в рюкзаке вторую камеру и стал просто так снимать все подряд – пейзажи, людей, кучу материала. Со мной случилось настоящее перерождение: я вдруг понял, чем хочу заниматься и куда идти. Почувствовал вкус документального кино», – рассказывал Арбугаев «Кинопоиску».

Те кадры в итоге вошли в фильм «Охотники» – первый в его карьере. Хотя это было просто учебное задание на первом курсе ВГИКа, куда поступил Максим (мастерская документалиста Сергея Мирошниченко): подготовить фильм с закадровым голосом. В итоге «Охотники» выиграл 7 фестивалей в России и попал на престижную премию документального кино Visions du Réel в Швейцарии. Там с Арбугаевым лично познакомился Кристиан Фрай, швейцарский документалист и номинант на «Оскар-2002», который предложил новый проект – вновь про охоту за бивнями.

«Ко мне до этого обращались люди с просьбами поснимать охотников, но я всем отказывал, хотя это были большие каналы, хорошие деньги предлагали. Но это было бы что-то поверхностное, а мне не хотелось отдавать эту тему просто так, мне важно было сделать что-то серьезное и авторское. Моя старшая сестра всегда мне говорила, что нельзя продаваться. Если есть крутая идея, надо нести ее, двигаться к ней, а нужные люди однажды подключатся. Кристиан был именно тем, кто мне оказался нужен», – объяснял Максим.

Так появился фильм «Генезис 2.0» – о находке останков мамонтов и революционной попытке их возрождения. Они долго делали его с Фраем. Арбугаев был в роли режиссера, а на кинофестивале Sundance в 2018-м получил награду и за лучшую операторскую работу.

Чуть позже Максим вернулся к спорту – уже в своем новом амплуа. Он выпустил документальный фильм «Бой», детально рассказывающий о жизни невидящих футболистов. Арбугаев подсветил историю сборной России, которая играла на чемпионате Европы для слепых. «Бой» был первой самостоятельной работой Максима и его дипломным проектом во ВГИКе. Заодно фильм взял главную награду в своей номинации на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане.

Вообще работы Арбугаева регулярно попадали в различные номинации, но его режиссерскую карьеру на новый уровень поднял именно «Выход». Фильм успели отметить на фестивалях Американского института кинематографии и International Documentary Awards, а за объявлением номинаций на «Оскар» Максим следил вместе с ученым, который снимался в ленте.

«Своим фильмом мы хотели донести до людей, как важно задумываться над проблемой изменения климата и глобального потепления. Наша природа очень хрупка, и от этого страдают многие животные, обитающие в Арктике», – рассказывал ЯСИА Арбугаев уже после номинации.

Фильм уже опубликован на ютуб-канале журнала The New Yorker, команда которого помогала с созданием «Выхода». Описание: одинокий ученый обнаруживает влияние глобального потепления на миграцию моржей. Под видео – только положительные комментарии. Главное впечатление: «Фильм смотрится как художественный».

Для съемок команда на 2,5 месяца оставалась на Чукотке – в соцсетях режиссера много кадров со съемок. Там же можно узнать, что вместе с сестрой (она тоже режиссер «Выхода») Максим снимал Грету Тунберг для Time, работал он и на Олимпиаде в Сочи. Есть и шуточная фотография с Джорджом Клуни и Беном Аффлеком. Теперь Максим считает ее пророческой – сейчас кадр можно повторить уже на настоящем «Оскаре».

Отсылки к хоккейной карьере все еще появляются в жизни Арбугаева. Он сравнивает «Оскар» с мечтой о возможной победе в Кубке Стэнли – еще неизвестно, что проще взять. Конкуренты фильма «Выход» на церемонии «Оскар-2023»: «Незнакомец у ворот», «Эффект Марты Митчелл», «Как измеряется год?» и «Заклинатели слонов».

Фото: breitwand.com; vk.com/arbugaev2; instagram.com/maxim_arbugaev