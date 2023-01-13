Знаете, что Петр Чех все еще играет в хоккей? Поднялся на дивизион выше и съездил в НХЛ к другу

Не скучает без футбола.

Роман Петра Чеха с хоккеем выдержал проверку временем. Он собирает награды лучшему игроку матча и приезжает тренироваться с клубом НХЛ. Тут помогла дружба с соотечественником – вратарем «Чикаго» Петром Мразеком. «Блэкхоукс» через эту акцию отметились в медиапространстве не только поражениями. Чех же снова напомнил о себе: после ухода из футбола он ассоциируется у фанатов исключительно с игрой на барабанах и в хоккей.

Поднялся из четвертого дивизиона в третий и узнал все о британском спорте

Хоккейная карьера Чеха началась чуть больше трех лет назад. Осенью 2019-го он провел первый матч за полупрофессиональную команду «Гилфорд Феникс». Пропустил всего две шайбы и стал лучшим игроком. «Гилфорд» тогда победил в серии буллитов. Приход Чеха в хоккей не был пиар-акцией. В 37 лет он вполне профессионально открыл для себя этот вид спорта.

В «Гилфорде» Чех номинировался на лучшего игрока месяца. Тогда писали, что номинация связана со вторым английским дивизионом. Для понимания: «Гилфорд» действительно выступал во втором дивизионе NIHL (Английская хоккейная лига). Если давать уровневую оценку, то это как раз четвертая лига Британии. Поэтому старт новой карьеры Чеха лучше оценивать по такой цифре.

Мы подробно рассказывали об игре Чеха со стороны тренеров вратарей из НХЛ. Они просматривали запись его действий во время серии буллитов. Основные выводы: Чех показывает спокойствие, работает на инстинктах и хорошо предчувствует действия соперников. Из минусов – он слишком рано садится на колени. Из-за этого уменьшаются шансы на отражение броска.

Сначала Чех попал в «Гилфорд» на роль третьего вратаря, но не давил на конкурентов авторитетом. Он нацелился на постепенное погружение в хоккей – прогрессировал за счет получения новых знаний. Так он стал одним из реальных экспертов по британскому хоккею. Петр готов ответить на любой вопрос об игроках и командах. Прогресс в итоге сказался и на игровом времени.

Осенью 2022-го Чех ушел на повышение. Он подписал годовой контракт с «Челмсфордом», который играет в первом по силе дивизионе NIHL – на стадию выше его предыдущей команды. В дебютной игре за новый клуб Чех снова получил звание лучшего игрока.

В соцсетях Чех позиционирует себя футбольным и хоккейным вратарем. От прежних заслуг не отказывается – это важная часть его жизни. Хоккей же открыл для него новый опыт и превратился в способ поддержания активной жизни. Чех не вылезает из спортзала и нацеливается на долгую игру: «Кем я вижу себя через 10 лет? На праздновании 50-летия. Надеюсь, живым».

Чех занимался хоккеем в детстве: совмещал тренировки с футболом и взял номер в честь Гашека

На льду Чех сразу заиграл под номером 39, хотя в футболе выходил под 1-м (в «Челси») и 33-м (в «Арсенале»). За этим выбором – история. Петр полюбил хоккей из-за Доминика Гашека. Он следил за его уникальным стилем, копировал некоторые вещи и брал пример по поведению. Выбор номера в хоккее связан именно с этой любовью: «Гашек всегда был моим героем».

Вся жизнь Чеха могла сложиться по-другому. В детстве он рвался в хоккей, но в итоге отец отвел его в футбольную школу. Все из-за денег. Хоккей – очень дорогой вид спорта, а его семья не могла позволить себе покупку экипировки и другие расходы. Футбол стал его логичным выбором, но хоккейная мечта оставалась с ним на протяжении всей карьеры.

Чех рассказывал историю о сорванном переходе в хоккей. В школу заехал представитель детской команды из Пльзени. Петр сам заполнил заявочный лист, но для попадания в академию требовалось согласие родителей. Они сделали вид, что лист потерялся. Объяснили сыну, что не потянут по финансам. Петр согласился: футбол нравился не меньше, поэтому он легко пошел туда.

По возможности уже взрослым он совмещал футбол и хоккей. Принципы тренировок там похожи, но в детском хоккее Чех видел себя полевым игроком. Но позже уже играл только в воротах. Через хоккей Чех развивал реакцию и принятие решений. Советоваться с Гашеком не получалось, но помогал друг – хоккейный вратарь Петр Мразек. Анализировал видео с его игрой.

Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году и перешел на роль технического директора «Челси». Эта должность сопровождалась стрессом: Петр не привык смотреть за матчами из специальной ложи. Хоккей в такой ситуации стал отдушиной. Чех не растерял форму, получал удовольствие и реализовывал себя. Летом 2022-го он все-таки расторг контракт с «Челси».

Нельзя называть это окончательным переходом в хоккей. Петр всегда позиционировал выходы на лед так, что сейчас у него просто есть такая возможность. Вот объяснение из соцсетей осенью 2019-го: «Многие считают, что я сменил работу. Нет, я этого не делал». У Чеха появилось свободное время на игру, которую он всегда любил и где много лет мечтал попробовать себя.

Мразек приезжал на матчи Чеха в Лондон, а теперь помогает ему прогрессировать в хоккее

«Чикаго» – последняя команда Запада в НХЛ. Чешский вратарь Петр Мразек перешел туда перед стартом этого сезона. У Чеха никогда не было связи с этим клубом, но с появлением Мразека все изменилось. Петр поблагодарил «Чикаго» в соцсетях за такую возможность. Вратари контактировали во время тренировки: Мразек давал советы по перемещениям и реакции в хоккейных воротах.

Ранее Мразек подробно рассказывал о дружбе с Чехом. Они постоянно созваниваются, обсуждают спорт. Их разговоры в основном строятся вокруг хоккея, потому что оба хорошо в нем разбираются. Мразек признавался: в футбольных воротах он не отразил бы ни одного удара. Зато Чех все последние годы его вдохновлял. Кроме того, обоих объединяло сотрудничество с агентством Sport Invest.

С 2004 года футбольная карьера Чеха проходила в Лондоне – в «Челси» и «Арсенале». Мразек приезжал к нему в гости и поддерживал на трибунах. У него уже сформировалась любовь к «Челси», но в момент перехода Чеха в «Арсенал» пришлось поменять приоритеты. В итоге Мразек переживал за «Челси» 36 матчей в сезоне, но в двух играх обязательно болел за «Арсенал».

Чех и Мразек знакомы около десяти лет. Контакты не прекращались, но плотный график мешал ответным поездкам. Сейчас же «Чикаго» устроил для них не только хоккейное занятие. За сутки до него они сыграли в футбол – потренировали пенальти. Чех отражал удары и других хоккеистов «Чикаго». Сам Мразек пенальти не отбил, но реализовал два удара. Посчитал результат неплохим.

Позже уже на льду Чех попробовал себя в отражении бросков от защитников и тренера вратарей «Чикаго». Когда подключились форварды, возникли сложности. Даже так Чех остановил выходы от Атанасиу и Джонсона. Потом признался: «Я как бы проживаю детскую мечту». Приглашение в «Чикаго» стало для него новой мотивацией внутри хоккейных будней.

Обычно Чех смотрит матчи НХЛ с участием игроков из Чехии. Если они проходят поздней ночью, это не нравится его жене. В 2022-м НХЛ проводила выездную серию в Праге. Тогда Чех делал символическое вбрасывание перед матчем «Сан-Хосе» – «Нэшвилл». А пока играл в футбол, вообще собирал коллекцию хоккейных форм – экипировку для Чеха присылал даже Хенрик Лундквист.

Фото: twitter.com/gford_phoenix ; twitter.com/NHLBlackhawks ; instagram.com/petrcech