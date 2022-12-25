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Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не встали во время гимна России. А откуда вообще пошла эта традиция?

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А ведь сам уходил с арены на гимне Канады.

В субботу капитан «Автомобилиста» Сергей Широков неожиданно выступил в перерыве гостевого матча с «Барысом»: «С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо».

Забавно, но у самого Широкова в карьере уже был эпизод, связанный с гимном. В 2015-м сборная России в полном составе ушла после поражения в финале чемпионата мира (1:6) – игроки не остались на льду и пропустили гимн Канады. Широков был в составе той команды.

Все о традиции стоять во время гимна: как проявляется в России, что в других странах, какое наказание

Считается, что прослушивание гимна стоя – знак уважения к государственным символам и проявление патриотизма. До XVII века гимн в России заменяли церковные песнопения – и правила поведения появились как раз в то время. Некоторые из них: нужно слушать стоя, можно петь слова из него или просто молчать. Формулировки правил похожи для всех стран и касаются каждого гимна.

Для России поведение людей во время его исполнения регламентирует Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года. В статье 7 указано, что присутствующие выслушивают гимн стоя, а мужчины в этот момент снимают головные уборы. Если тут же поднимается государственный флаг РФ, то люди обязательно поворачиваются к нему лицом.

В статье 9 прописано: «Надругательство над Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». В 2016 году Верховный суд РФ поддержал введение уголовного наказания за оскорбление, но при искажении музыки или текста. Вставать или нет – это по-прежнему история об уважении.

Официально ответственность сейчас по-прежнему предусмотрена только за надругательство над гербом и флагом. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года. Административный кодекс РФ прописывает рядом с ними еще и гимн; наказание – только штраф от двух до трех тысяч рублей. В России до реальных разбирательств с сидящими во время гимна не доходит, хотя скандалы все равно случаются. В 2018 году мэр Димитровграда (Ульяновская области) поссорился с журналистом и ударил его – тот сидел в момент, когда играл гимн.

Правило стоять во время гимна переносится и на спорт. В КХЛ играют команды из России, Казахстана, Беларуси и Китая. В регламенте лиги расписаны правила поведения для хоккеистов и должностных лиц – им необходимо соблюдать нормы поведения и уважения к символам государства. В техническом регламенте указан такой же пункт и для болельщиков на стадионе. Он касается не только гимна собственной страны – уважение надо показывать к гимнам отдельных Республик и иностранных государств. Все работает в обе стороны.

В Беларуси по принципу России принято вставать в знак уважения. В том же Казахстане нормы поведения чуть жестче: присутствующие при исполнении гимна еще и кладут правую руку на сердце. В Китае надо стоять «спокойно и торжественно». В 2017-м сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проголосовала за поправки к закону. Неуважение к гимну – срок до трех лет.

Традиционные нормы везде призывают людей вставать, когда играет главная государственная мелодия. У многих спортивных лиг (например, в НБА) это официально закреплено в регламенте. В разных странах встречаются уникальные вещи, связанные с гимном. В Индии слушать его стоя с 2016-го приходилось даже посетителям кинотеатров. Позже само исполнение гимна в кино там стало необязательным.

В Америке есть популярная форма протеста против национальных символов – люди встают на колено во время исполнения. Она появилась там в 2016 году. Все началось с игрока НФЛ, который так привлекал внимание к расизму и жестокости полиции. Позже возникла акция Black Lives Matter – в честь Колина Каперника. Именно его перформанс против гимна в НФЛ был первым.

Из-за случая с Каперником все теперь еще внимательнее относятся и к поведению фанатов. После него на матчах НФЛ даже диктор просил болельщиков вставать при исполнении гимна, а лига пугала команды штрафами, если продолжатся протесты игроков. The Washington Post писал, что 53% американцев считают неуместными подобные акции. Но для 42% они выглядят адекватно.

Скандалы с гимном в хоккее: фанаты «Ак Барса» кричали, а капитан Канады не снимал шлем

Федерация хоккея России получила штраф в 85 тысяч долларов за случай с уходом перед гимном Канады на ЧМ-2015. Выяснилось, что инициатором такой акции в итоге стал капитан сборной Илья Ковальчук. Спортивные чиновники из России извинились перед Канадой за поведение игроков – без этого штраф оказался бы еще серьезнее. ИИХФ посчитала ту ситуацию нарушением правил.

Сборная России в 2015-м поделилась на две группы. Большинство хоккеистов уехали сразу, но некоторые не уходили до последнего. На это обращал внимание Дмитрий Куликов: «Естественно, что когда большинство ребят лед покинули, ушли и все остальные. Лично я был в группе, которая не хотела уходить, потому что думал, что после канадского гимна будет звучать и российский».

Канадский ответ случился через несколько лет, но на молодежном уровне. Капитан кленовых Баррет Хэйтон не снял шлем, когда на стадионе исполнялся гимн России – из-за этого хоккеисты сборной не пожали руку Хэйтону после игры, но он не спорил и публично извинился. Объяснил все банальной ошибкой: просто задумался.

В НХЛ у фанатов каждого клуба есть собственные правила поведения. Например, болельщики «Чикаго» обычно встречают исполнение гимна громкими аплодисментами. Все пошло из серии с «Эдмонтоном» в 1985 году. Сами фанаты «Блэкхокс» называют собственную арену самой громкой в мире, когда на ней играет государственная мелодия.

Болельщики некоторых команды меняют строчки гимна под упоминание названия клуба – так происходит и в России (к примеру, «Славься, «Сибирь» мы гордимся тобой» в Новосибирске вместо оригинального варианта). Болельщики на трибунах встают на каждом стадионе, но иногда скандалы все равно происходят. Весной 2021 года фанаты «Ак Барса» заряжали кричалки перед гимном Башкортостана. На следующую игру они попали в чашу арены только после его завершения. Клуб тогда получил штраф из-за поведения собственных фанатов – 100 тысяч рублей.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson

70 комментариев

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Так говорил Батистута
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Ответ Руслан Лысенко
Спортс, в комментариях обсирают флаг и гимн РФ. Если я не ошибаюсь, то по вашим законам РФ, ваш сайт могут прикрыть за это. Вы как, нормально себя чувствуете?
Пиши свой донос сразу в спортлото.
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Michael_Monza
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Удивительно, сколько говенных комментаторов, с статусом "лидер" и при этом все с душком рагульским. Там свет опять что-ли включили? Нужно репарации опять отправить по объектам инфраструктуры
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Так говорил Батистута
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Ответ Гоги^^^^
глянул дисциплинарный регламент КХЛ - нашёл: статья 33 подпункт 70.2 - 100 000 рублей штраф на клуб. Любишь не любишь, а встать надо.
или не вставать и отдать 100к рублей.
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nik-nemez
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Ответ BeastI666I
вот! из-за таких как ты и не поют гимн РФ. ты несешь чушь на серьезных щах... Оскорбительную чушь для некогда братской страны. Но благодаря таким как ты они нас теперь не любят. Спасибо тебе, родной! от имени России... (сарказм)
Мне на Казахстан абсолютно начхать.Да я там когдато родился но это было еще при СССР.В 1991 меня родители оттуда вывезли.Нам тоесть Германии это совсем не союзник.Страна с копупцией на уровне Египта,распроданеые всем недры,кланово-жузово зависимая.Токаев,обещавщий независимо-честные выборы а на деле удаливший всех более-менее сильных опонентов задолго до оных.Ну и как мне сказал один умный чел-начнется война с Россией и глянь на карту.Казахстан будет практически в котле.У Украины есть хотя-бы выход на Запад.А кто будет снабжать Казазстан?
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vvl
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Широкову надо поменять хоккейную форму на Военную и идти воевать за Путина , а не высказывать целому народу(с вкусным кофе) что им делать.
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Так говорил Батистута
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Ответ Фёдор Кузнецов
Гимн это символ страны, он был есть и будет кто бы страной не правил, не вставая во время гимна вы проявляете неуважение к стране, а не к её власти
Нет, в данном случае от того кто правит напрямую зависит какой гимн. Мелодия в нем советская еще. Даже сталинская. У Казахстана есть свои причины относиться к нему как-то предвзято. Можно сказать будто, что гимн России это что-то незыблемое веками. Мягко говоря, все иначе несколько.
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sbernsk
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Ответ Ыжык
А когда новосибирских начнут штрафовать за искажение слов гимна, да ещё во время его исполнения.
Никогда
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Loooong
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Ответ Фёдор Кузнецов
Гимн это символ страны, он был есть и будет кто бы страной не правил, не вставая во время гимна вы проявляете неуважение к стране, а не к её власти
Нет
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Loooong
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Ничего, скоро его совсем запретят
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bengalsckyzh
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Казахи намеренно выразили свою позицию по известной причине... Наверное пришло время ХК "Барыс", являющемуся базовым клубом сборной Казахстана по хоккею с шайбой, покинуть дивизион Чернышёва Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и саму КХЛ.
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Kycok Dobra
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Ну не уважают гимн России и что?
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Evgeny Trifonov
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Ответ BeastI666I
ок. процитируй мое первоначальное сообщение, балаболка )))
Ты чего так завёлся? Я помогу твоей мечте покинуть Россию. Ты и сам его прекрасно знаешь, а его скриншот отправляется силовикам. Жди🥰
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Александр Трифонов
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В Азии может другие правила
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Андрей Балабаев
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Ответ BeastI666I
ограничил себе одним сроком! что там будет никто не знает. есть факты. Наш кощей увеличил с 4 лет до 6... и разрешил себе рокировки. А там ограничил до 7 и все. А ты опят ьесли бы да кабы... Как говорит твой господи, что если бы у бабки был бы ... и т.д. В ЕС люди знают 4-6 языков. О чем ты гоовришь?! ванька из РФ.
4-6 языков? Да ладно. И тебе имя Иван не нравится? Принципиальность казахов показывает цирк с переименованием их столицы. Народ всё послушно схавал. Казахи и демократия- антонимы. В России её нет, а там и подавно не бкдет
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oleg m
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Широков молодец. Как настоящий русский поступил.
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BeastI666I
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Ответ Evgeny Trifonov
Твоя родина одна из средне азиатских республик. Ты можешь фантазировать и дальше. Я сказал интернет помнит всё, твоё первоначальное сообщение в кэше сохранилось. Люди разберутся.
ок. процитируй мое первоначальное сообщение, балаболка )))
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Evgeny Trifonov
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Ответ BeastI666I
что я изменил и подтер?! ты бредишь... я просто указал тебе на твою неточность. сам подумай откуда мне знать кт ои в чем виноват?! я лишь слушаю разных людей и делаю выводы... все. я сам не был в Казахстане в момент тех событий. Моя родина Иркутск. я в эту помойку никогда не вернусь. Рад безмерно, что уехал. Еще раз! Я написал, что казахские блогеры считают, что РОссия виновата. В чем нарушение закона с моей стороны? )))) и надо же ты какой... потом удивляешься, что нас варварами называют?! )))) ты агрессивный фашист. Хочешь испорить жизнь человеуку просто за комментарий. Серьезно?! Будешь писать в фсб, напиши, чт омоя родина США калифорния )))) пусть меня депортируют.
Твоя родина одна из средне азиатских республик. Ты можешь фантазировать и дальше. Я сказал интернет помнит всё, твоё первоначальное сообщение в кэше сохранилось. Люди разберутся.
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BeastI666I
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
что я изменил и подтер?! ты бредишь... я просто указал тебе на твою неточность. сам подумай откуда мне знать кт ои в чем виноват?! я лишь слушаю разных людей и делаю выводы... все. я сам не был в Казахстане в момент тех событий.
Моя родина Иркутск. я в эту помойку никогда не вернусь. Рад безмерно, что уехал.
Еще раз! Я написал, что казахские блогеры считают, что РОссия виновата. В чем нарушение закона с моей стороны? ))))
и надо же ты какой... потом удивляешься, что нас варварами называют?! )))) ты агрессивный фашист. Хочешь испорить жизнь человеуку просто за комментарий. Серьезно?! Будешь писать в фсб, напиши, чт омоя родина США калифорния )))) пусть меня депортируют.
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drfrimen
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Ответ Фёдор Кузнецов
Музыка не меняется уже давно
Ну да))) и что там было? боже царя храни, интернационал, гимн ссср, и еще в гимн рф в 90-х. итого 4 разных с разной музыкой. с вопросом хоть поверхностно ознакомился бы для начала
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BeastI666I
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Ответ BeastI666I
лучше сказать любить. если родина меня не любит, то почему я должен любить родину.
интересно кто те ненормальные, которые минусуют? неужели они думают, что нужно любить даже ту родину, которая не любит тебя?! )))))))) лош ье, конечно. МММ вспомните под крышей Родины. дважды.
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Evgeny Trifonov
Ответ BeastI666I
я не писал, что "Россия виновата в попытке госпереворота", я сказал, что казахи уверены, что РФ пыталась это сделать. Я смотрю их блогеров. Есть такое мнение. А почему я должен уезжать, хотя это моя мечта. Очень много знакомых уехали в Канаду, на Бали... но многим везеь... у них жены украинки или просто родственники. Таким дают визу... а я просто россиянин. Куда мне? Но самый важный вопрос. Почему я не могу жить со своим мнением в РФ... у нас по конституции разрешены различные мнение, вероисповедание, политические партии. Думать я могу все что угодно. Пока... слаба богу.
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BeastI666I
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Ответ Yuriy Belalov
В себе желание давлю Купить шале вблизи Парижа. Я государство ненавижу, Но очень Родину люблю!
не совсем понятна твоя мысль
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BeastI666I
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Ответ Андрей Балабаев
Ограничил😂😂😂. Семилетний срок. А потом скажут, что надо сократить и предыдущий не считается. И учить языки это не помогает. В Италии, Испании, Португалии полно людей не знают английского, хоть у них и латиница. Не так уж сложно пару десятков букв выучить.
ограничил себе одним сроком! что там будет никто не знает. есть факты. Наш кощей увеличил с 4 лет до 6... и разрешил себе рокировки. А там ограничил до 7 и все. А ты опят ьесли бы да кабы... Как говорит твой господи, что если бы у бабки был бы ... и т.д.

В ЕС люди знают 4-6 языков. О чем ты гоовришь?! ванька из РФ.
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BeastI666I
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Ответ nik-nemez
Самое интересное казахов возмущает не само присутствие этих лабораторий а то что их туда к этой кормушке не допускают.Я летал в октябре в Алмату Люфтганзой из Франкфурта.Со мной леиели человек 10-15 в камуфляже.Они со стюардессой разноваривали говорили что-то вроде секьюрити.Сто процентов охранники на смену летели.Там по Нарынкольской трассе в сторону Китая навалом ангаров стоит.Когда эти январские события были куда бросили лучшие части?На охрану этих объектов.Вот и все что знать надо
вот! из-за таких как ты и не поют гимн РФ. ты несешь чушь на серьезных щах... Оскорбительную чушь для некогда братской страны. Но благодаря таким как ты они нас теперь не любят. Спасибо тебе, родной! от имени России... (сарказм)
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Фёдор Кузнецов
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Ответ drfrimen
да что вы говорите)) а ничего что гимн чаще чем в сто лет меняется, под какой вставать надо?
Музыка не меняется уже давно
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