Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не встали во время гимна России. А откуда вообще пошла эта традиция?

А ведь сам уходил с арены на гимне Канады.

В субботу капитан «Автомобилиста» Сергей Широков неожиданно выступил в перерыве гостевого матча с «Барысом»: «С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо».

Забавно, но у самого Широкова в карьере уже был эпизод, связанный с гимном. В 2015-м сборная России в полном составе ушла после поражения в финале чемпионата мира (1:6) – игроки не остались на льду и пропустили гимн Канады. Широков был в составе той команды.

Все о традиции стоять во время гимна: как проявляется в России, что в других странах, какое наказание

Считается, что прослушивание гимна стоя – знак уважения к государственным символам и проявление патриотизма. До XVII века гимн в России заменяли церковные песнопения – и правила поведения появились как раз в то время. Некоторые из них: нужно слушать стоя, можно петь слова из него или просто молчать. Формулировки правил похожи для всех стран и касаются каждого гимна.

Для России поведение людей во время его исполнения регламентирует Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года. В статье 7 указано, что присутствующие выслушивают гимн стоя, а мужчины в этот момент снимают головные уборы. Если тут же поднимается государственный флаг РФ, то люди обязательно поворачиваются к нему лицом.

В статье 9 прописано: «Надругательство над Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». В 2016 году Верховный суд РФ поддержал введение уголовного наказания за оскорбление, но при искажении музыки или текста. Вставать или нет – это по-прежнему история об уважении.

Официально ответственность сейчас по-прежнему предусмотрена только за надругательство над гербом и флагом. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года. Административный кодекс РФ прописывает рядом с ними еще и гимн; наказание – только штраф от двух до трех тысяч рублей. В России до реальных разбирательств с сидящими во время гимна не доходит, хотя скандалы все равно случаются. В 2018 году мэр Димитровграда (Ульяновская области) поссорился с журналистом и ударил его – тот сидел в момент, когда играл гимн.

Правило стоять во время гимна переносится и на спорт. В КХЛ играют команды из России, Казахстана, Беларуси и Китая. В регламенте лиги расписаны правила поведения для хоккеистов и должностных лиц – им необходимо соблюдать нормы поведения и уважения к символам государства. В техническом регламенте указан такой же пункт и для болельщиков на стадионе. Он касается не только гимна собственной страны – уважение надо показывать к гимнам отдельных Республик и иностранных государств. Все работает в обе стороны.

В Беларуси по принципу России принято вставать в знак уважения. В том же Казахстане нормы поведения чуть жестче: присутствующие при исполнении гимна еще и кладут правую руку на сердце. В Китае надо стоять «спокойно и торжественно». В 2017-м сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проголосовала за поправки к закону. Неуважение к гимну – срок до трех лет.

Традиционные нормы везде призывают людей вставать, когда играет главная государственная мелодия. У многих спортивных лиг (например, в НБА) это официально закреплено в регламенте. В разных странах встречаются уникальные вещи, связанные с гимном. В Индии слушать его стоя с 2016-го приходилось даже посетителям кинотеатров. Позже само исполнение гимна в кино там стало необязательным.

В Америке есть популярная форма протеста против национальных символов – люди встают на колено во время исполнения. Она появилась там в 2016 году. Все началось с игрока НФЛ, который так привлекал внимание к расизму и жестокости полиции. Позже возникла акция Black Lives Matter – в честь Колина Каперника. Именно его перформанс против гимна в НФЛ был первым.

Из-за случая с Каперником все теперь еще внимательнее относятся и к поведению фанатов. После него на матчах НФЛ даже диктор просил болельщиков вставать при исполнении гимна, а лига пугала команды штрафами, если продолжатся протесты игроков. The Washington Post писал, что 53% американцев считают неуместными подобные акции. Но для 42% они выглядят адекватно.

Скандалы с гимном в хоккее: фанаты «Ак Барса» кричали, а капитан Канады не снимал шлем

Федерация хоккея России получила штраф в 85 тысяч долларов за случай с уходом перед гимном Канады на ЧМ-2015. Выяснилось, что инициатором такой акции в итоге стал капитан сборной Илья Ковальчук. Спортивные чиновники из России извинились перед Канадой за поведение игроков – без этого штраф оказался бы еще серьезнее. ИИХФ посчитала ту ситуацию нарушением правил.

Сборная России в 2015-м поделилась на две группы. Большинство хоккеистов уехали сразу, но некоторые не уходили до последнего. На это обращал внимание Дмитрий Куликов: «Естественно, что когда большинство ребят лед покинули, ушли и все остальные. Лично я был в группе, которая не хотела уходить, потому что думал, что после канадского гимна будет звучать и российский».

Канадский ответ случился через несколько лет, но на молодежном уровне. Капитан кленовых Баррет Хэйтон не снял шлем, когда на стадионе исполнялся гимн России – из-за этого хоккеисты сборной не пожали руку Хэйтону после игры, но он не спорил и публично извинился. Объяснил все банальной ошибкой: просто задумался.

В НХЛ у фанатов каждого клуба есть собственные правила поведения. Например, болельщики «Чикаго» обычно встречают исполнение гимна громкими аплодисментами. Все пошло из серии с «Эдмонтоном» в 1985 году. Сами фанаты «Блэкхокс» называют собственную арену самой громкой в мире, когда на ней играет государственная мелодия.

Болельщики некоторых команды меняют строчки гимна под упоминание названия клуба – так происходит и в России (к примеру, «Славься, «Сибирь» мы гордимся тобой» в Новосибирске вместо оригинального варианта). Болельщики на трибунах встают на каждом стадионе, но иногда скандалы все равно происходят. Весной 2021 года фанаты «Ак Барса» заряжали кричалки перед гимном Башкортостана. На следующую игру они попали в чашу арены только после его завершения. Клуб тогда получил штраф из-за поведения собственных фанатов – 100 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson