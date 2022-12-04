Аренда в КХЛ существует уже второй сезон: почему ее легализовали и как она работает

«Зачем играть под столом?»

СКА отправил Мичкова в аренду в «Сочи» до конца сезона. Для кого-то это, возможно, стало открытием, но аренды в хоккее действительно существуют. Формально все работает по примеру футбола: молодой игрок временно уходит в другой клуб, чтобы поиграть на высшем уровне и получить больше игрового времени. Обычно отдают тех, кто не проходит в состав – вот и Мичков перешел в «Сочи», сыграв этом сезоне только три матча за СКА.

Главное об арендах: КХЛ их официально легализовала, но они существовали и раньше

Аренды свойственны в первую очередь европейскому хоккею. В НХЛ такой практики нет, но и у нее бывают аренды с другими чемпионатами – к примеру, Виталий Кравцов три предыдущих сезона играл за «Трактор», хотя имел действующий контракт с «Рейнджерс». И это распространяется даже на АХЛ: клуб НХЛ может не спускать игрока в свой фарм (если там, например, перебор на этой позиции), а временно отправить в другую команду Американской хоккейной лиги.

Работает это и в обратную сторону: Яромир Ягр признавался, что мог уехать в аренду на время Кубка Стэнли еще при выступлении за «Авангард». Но, скорее всего, там были бы устные договоренности между клубами и игроком, потому что внутри НХЛ аренды формально не существует – хотя и происходят ситуации, когда игрок через какое-то время после перехода возвращается в прежний клуб. Чаще всего – на уэйвере или перед дедлайном: к примеру, Марк Рекки весной 2006-го уходил из «Питтсбурга» в «Каролину», выиграл Кубок Стэнли, а летом снова подписался с «Пингвинами». Но Коланоса, Нордгрена и пик во втором раунде драфта-2007, отданных за Рекки на дедлайне, «Харрикейнс», естественно, никто не вернул.

В КХЛ аренда юридически закреплена только летом 2021-го – но формально существует давно: клубы всегда искали лазейки для передачи игроков, и «скрытая аренда» была очень популярна. Так Никита Коростелев играл в системе ЦСКА, но не проходил в основу главной команды. Тогда его обменяли в «Адмирал» на денежную компенсацию – он набрал семь очков в 22 матчах за Владивосток, а летом 2020-го вернулся в ЦСКА. И таких примеров – десятки.

Теперь же аренда легальна – чаще всего она рассчитана до конца сезона в лиге (30 апреля), но иногда в документе прописывается возможность ее досрочного прекращения. Арендовать можно не более четырех игроков – причем, только молодых: разрешено брать и отдавать трех хоккеистов в возрасте до 22 лет и всего одного – до 24 лет включительно.

Когда игрока отправляют на время в другой клуб КХЛ, он заключает отдельное соглашение «Контракт хоккеиста в аренде». Но здесь есть обязательное условие: основной его договор – с отправляющей командой – должен быть рассчитан хотя бы до конца следующего чемпионата. У Мичкова такой проблемы нет – его контракт со СКА вообще закончится после сезона-2025/26.

Как и любые другие переходы, аренды в КХЛ ограничены дедлайном (в регулярке-2022/23 – 28 декабря).

Легальная аренда уже заработала: «Амур» довел игрока «Локомотива» до сборной России

Понятие скрытой аренды долго мелькало в КХЛ на уровне высказываний – СМИ обращали на это внимание, а агенты опровергали. Например, когда Жердев, еще считавшийся звездой, перед плей-офф перешел из «Атланта» в «Ак Барс», Юрий Николаев рассказывал о джентльменских соглашениях.

В 2012 году Александр Медведев – на тот момент президент КХЛ – выступал против аренды в любом ее виде. Работа по легализации началась при Чернышенко, а завершилась с Морозовым. Когда он наконец-то анонсировал введение легальной аренды, то признавал: «Мы проанализировали ситуацию и видим, что аренда все равно существует, но скрытая. Зачем играть под столом?».

Скрытая аренда была разной. Клубы включали хоккеиста в обмен, но договаривались на словах о его возвращении летом (через такой же обмен или разрыв контракта). Такие сделки происходили и за денежную компенсацию. Временные командировки в другие команды случались перед стартом сезона или уже по ходу, когда все понимали, что игрок проигрывает конкуренцию.

Иногда в карьере игрока было несколько скрытых аренд. Например, защитник Альберт Яруллин провел часть сезона в «Нефтехимике», но потом вернулся. По ходу следующего сезона ушел в «Атлант» – и снова оказался в «Ак Барсе». До начала такой трансферной активности Яруллин уже выходил за «Ак Барс» в двух сезонах, а после нее провел в клубе еще шесть. И только затем уже точно ушел в «Трактор».

И этот пример не уникален. Тот же Александр Полунин за два сезона до дебюта в составе «Амура» уходил из «Локомотива» в «Сочи». Там все было не так удачно: 52 матча и 12 очков. Оба раза Полунин переходил в новый клуб за права на другого игрока, а потом в таком же формате возвращался. И до сих пор играет в «Локомотиве».

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов однажды так охарактеризовал ситуацию в российском хоккее: «Скрытая аренда – это обычай КХЛ». Глобально противостоять арендам в хоккее и правда бессмысленно. Клубы ищут лазейки для подобных сделок – даже если все вокруг публично называют их по-другому.

Ключевое впечатление от легализации: до сих пор не ясно, как она поможет избавиться от скрытых аренд. Борьбе с ними мешают хотя бы возрастные рамки временно обмениваемых игроков. Да, лига вроде обезопасилась и добавили ограничения по датам при желании игрока подписаться с бывшим клубом вскоре после разрыва – но и это можно обойти летом. Об этом уже писал «Спорт-Экспресс».

Пока ни один клуб не задействовал максимальное количество арендованных игроков. Ниже – список заметных переходов такого типа в сезоне-2022/23. Мы не включали туда уже прекращенные сделки и постарались учесть только тех хоккеистов, которые часто играют в новой команде. Для многих из них аренда уже стала полезным решением. Мичков автоматически попадает сюда из-за важности его аренды.

Аренда должна помогать клубам без серьезного бюджета. Яркий пример этого сезона – «Амур»: сюда пришли в аренду Дубакин («Сибирь»), Гребенкин («Металлург») и Лихачев («Локомотив»). Все проводят на площадке по 14-18 минут, а для Ярослава сезон вышел прорывным. Он набрал уже 19 очков и получил вызов в сборную на Кубок Первого канала.

Случилось и возвращение. «Локомотив» в мае отдал «Адмиралу» Михаила Беляева. 24-летний форвард провел в «Адмирале» шесть матчей и не набрал очков. В ноябре клубы расторгли арендное соглашение. Беляев снова попал в «Локомотив», сыграл в декабрьском матче против «Сочи» и забросил там шайбу. Так получилось, что в КХЛ Михаил забивает только за «Локомотив».

Вообще польза для клубов с большим количеством перспективных игроков уже видна. Поэтому СКА и «Локомотив» не стесняются отдавать в аренду юных хоккеистов – «Северсталь», «Нефтехимик» и «Амур» дают всем много игрового времени, хотя и осознают: в конце сезона потеряют новых лидеров.

Как дела с арендами между НХЛ и КХЛ: они по-прежнему существуют, но теперь все сложнее

В марте 2022 года НХЛ приостановила любое взаимодействие с КХЛ. Лиги по-прежнему уважают согласованные контракты, но теперь меньше работают друг с другом по всем вопросам. Хотя это не влияет на действующие соглашения и возможность отъезда молодых игроков в Америку.

Ситуация Шакира Мухамадуллина показывает, что сами клубы двух лиг по-прежнему друг с другом общаются. У защитника контракт с «Нью-Джерси», но проводит этот сезон в аренде в «Салавате». Сейчас «Нью-Джерси» следит за его прогрессом в КХЛ и публично объявил, что после этого сезона Мухамадуллин окончательно переберется в НХЛ.

«Дэвилс» – вообще отличный пример, как через КХЛ можно готовить себе игроков даже для ведущих звеньев. Егор Шарангович долго пробивался в НХЛ через фарм-клуб, но позже ушел в аренду в минское «Динамо». Сейчас нападающий – один из героев прорывного сезона «Нью-Джерси».

Между КХЛ и НХЛ арендные сделки происходили регулярно. «Авангард» вообще взял Клима Костина у «Сент-Луиса» – хотя тот уже дебютировал в НХЛ – и выиграл с ним Кубок Гагарина. В мае 2021 года «Сент-Луис» отозвал Костина из аренды в России, и нападающий успел еще сыграть и в сезоне НХЛ.

КХЛ всегда допускала и аренду иностранцев из НХЛ – но такого не происходило. Хотя это могло стать частью политики «Торпедо». В октябре генеральный менеджер Максим Гафуров утверждал, что клуб обсуждает возможность аренды молодых игроков из клубов НХЛ (в истории есть отличный пример – Остон Мэттьюс до дебюта в «Торонто» отыграл сезон в Швейцарии). И тут же выделял проблему: долгое оформление документов. Со следующего сезона реализация идеи станет труднее еще и из-за ужесточения лимита.

Фото: ska.ru; hcadmiral.ru; /hcamur.ru; hcsalavat.ru