Профайл медиавеличия.

В конце прошлого года Александр Овечкин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Его уже давно ставили в один ряд с легендами из прошлого, но теперь все официально: он в финишной погоне за Уэйном Гретцки – и должен его обойти.

Разумеется, этот забег приковывает все внимание к лидеру «Вашингтона», но Овечкин был лицом НХЛ задолго до своих рекордов. Уже много лет он удерживает статус одной из главных звезд лиги – и не только в пределах площадки.

Овечкин – самый популярный хоккеист НХЛ в соцсетях: по подписчикам, упоминаниям и активности

О популярности Овечкина говорят, к примеру, соцсети. Он рекордсмен по подписчикам в инстаграме среди хоккеистов – 1,6 млн; никого другого и рядом не стоит. При этом он не то чтобы активный пользователь соцсети: первый кадр в его аккаунте с Олимпиады-2014 – и за 8 лет он опубликовал 607 постов (некоторые пользователи за пару-тройку месяцев набьют такое количество).

В этом смысле гораздо интереснее твиттер, который Овечкин в свое время вел – пусть с годами активность и угасала. Именно там он, например, репостил Гретцки, когда они анонсировали совместный матч в NHL 20 во время пандемии. Кстати, в глаза бросается разница легенд по количеству фолловеров: у Александра – 2,5 млн, у Уэйна – 222 тысячи (хотя Гретцки зарегистрировался в твиттере всего на год позже – в 2010-м). И да, в твиттере у Овечкина тоже рекорд – никто из игроков НХЛ не переходил отметку в 2 млн.

Интересно, что при таком количестве подписчиков российский хоккеист не выделяется чем-то уникальным. В 2019 году НХЛ устраивала опрос, в котором просила самих игроков выбрать лучшего по соцсетям. Ни один из участников не проголосовал за Овечкина – все отмечали активность Пи-Кея Суббана. На втором месте тогда оказался Брэд Маршанд, который постоянно выкладывает какие-нибудь шутки.

Сейчас соцсети Овечкина ориентированы на связанные с хоккеем посты и рекламные интеграции. Но встречаются и фотографии с легендами из других видов спорта – чаще всего с футболистами. Овечкин встречался с Уэйном Руни, Неймаром, Жераром Пике и Самюэлем Это’О. Из российских звезд Овечкин однажды пересекался с Хабибом, подписав фото «Приятно пожать руку чемпиону».

Овечкин выделяется по вниманию на фоне всех звезд НХЛ. Сравним общее количество подписчиков Овечкина в инстаграме и твиттере с некоторыми другими хоккейными звездами:

Показательно, что Никита Кучеров, общительный в основном после чемпионств, не добирается до 300 тысяч подписчиков. Почти на 100 тысяч больше подписчиков – у молодого лидера «Анахайма» Тревора Зеграса. Звездный атакующий защитник Эрик Карлссон набрал 590 тысячи, если совмещать инстаграм и твиттер.

Общее количество подписчиков Овечкина в двух соцсетях выглядит солидно и на фоне российских примеров из других видов спорта:

Но такое количество подписчиков не говорит о всеобщей любви. Летом 2021-го появилось исследование по самым ненавидимым хоккеистам в соцсетях – и десятое место по проценту отрицательных упоминаний (36,4%) занял как раз Овечкин, а первое – его партнер по «Вашингтону» Том Уилсон.

При этом Александр часто занимал первые строчки в списках упоминаемых спортсменов в соцсетях. Аналитики ESPN в 2016-м делали рейтинг известных спортсменов по всем видам – капитан «Вашингтона» стал лучшим из хоккеистов (65-е место), а в сотню вместе с ним попали Кросби и Малкин.

Овечкин проигрывает Макдэвиду по общему доходу за сезон, но имеет лучшие контракты вне льда

Александр Овечкин регулярно попадает в списки самых высокооплачиваемых и успешных российских звезд. В 2018-м Forbes поставил его на первое место в рейтинге знаменитостей России – выше Сергея Шнурова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Ивана Урганта. Евгений Малкин – следующий спортсмен в той подборке – оказался восьмым.

В 2021 году у Овечкина завершился рекордный 13-летний контракт с «Вашингтоном» – он был первым игроком в истории НХЛ, подписавшим соглашение на общую сумму более 100 млн долларов. За те годы он официально получил от «Вашингтона» 124 млн, и владелец клуба Тед Леонсис спрашивал: «И если вы собираетесь сделать долгосрочное вложение, то с кем бы вы еще это могли сделать?!».

Потом Овечкин согласился на продление – по новому пятилетнему контракту он заработает 47,5 млн долларов, из них 9 он получил за сезон-2022/23. Но на самом деле Александр получит больше – 14 млн: Forbes сформировал эту цифру из его оклада и доходов вне льда (5 млн). Больше только у Коннора Макдэвида – 15,3 млн (10,8 + 4,5).

Откуда взялись еще 5 млн? У хоккеиста всегда было много спонсорских и рекламных контрактов – с Nike, Papa John’s, Coca-Cola. Восьмерка Овечкина обыгрывалась в часах Hublot. С тем же Nike он подписался еще в 2011 году – уже через пару лет появилась его первая ограниченная линия одежды, а после победы в Кубке Стэнли – уже полноценная экипировка со специальным логотипом. Ее показ проходил на Caps Convention.

Александр стал первым большим амбассадором букмекерской конторы «Фонбет». Продвижение продукции Coca-Cola и Papa John’s по всему миру тоже завязано на игроке. Рекламная компания MassMutual сняла необычную рекламу с участием Овечкина и Бэкстрема, но приостановила с ним отношения из-за текущей политической ситуации.

Отдельная история случилась с контрактом капитана «Кэпс» и брендом канадской экипировки CCM Hockey (на нем сейчас завязаны многие хоккеисты). В марте 2022 года CCM отказался от использования глобального упоминания Овечкина, хотя до этого его имя всегда мелькало из-за экипировочного контракта – ранее он даже запускал собственную линию экипировки совместно с CCM.

Овечкин выводил НХЛ на китайский рынок и катался на Zamboni для продвижения игры

ESPN разбирал влияние Овечкина еще перед Зимней классикой-2015. Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц тогда сравнивал его с настоящей рок-звездой, а Тед Леонсис обращался к СМИ: «Я всегда доверял Алексу как лицу этой франшизы. Он великий игрок своего поколения и невероятно хороший человек. Иногда я думаю, что это вы, ребята, не делаете работу, чтобы понять его».

Александр входит в четверку самых упоминаемых российских спортсменов в СМИ. Компания «Медиалогия» показывала рейтинг за 2021 год по изданиям в России. Тогда с большим отрывом победил футболист Артем Дзюба (105 тыс). Сразу за ним: бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, теннисист Даниил Медведев и хоккеист Александр Овечкин (61-63 тыс).

Его популярность заметна не только в России – через него НХЛ показывает себя на выгодных ей рынках. В качестве посла лиги он ездил на деловые встречи в Китай, где должен был провести мастер-классов для продвижения бренда лиги. На время недельной поездки Овечкин был не только лицом «Вашингтона», а работал на популяризацию всего хоккея.

«Вашингтон» выбрал хоккеиста под первым номером на драфте НХЛ-2004. И именно из-за Овечкина трибуны на арене «Вашингтона» наконец-то стали заполняться – внимание на это обращала даже его мама. В 2018-м клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. На тот момент еще президент США Дональд Трамп позже принимал чемпионскую команду в Белом доме и признавался в любви к игре Овечкина.

А вот с вниманием к Овечкину в Канаде все не так однозначно. Летом 2022 года The Hockey fanatic опубликовал исследование на основе поисковых запросов за 18 месяцев: у Канады уже есть собственная звезда – Коннор Макдэвид. Люди ищут его в канадском гугле в среднем 750 тысяч раз в месяц.

Овечкин дважды попадал на общемировую обложку главного хоккейного симулятора: в NHL 07 и NHL 21, а в NHL 09 он мелькал на региональной. И уважение к нему от EA Sports по-прежнему велико: в NHL 23 капитан «Вашингтона» входит в число основных звезд лиги. Среди левых форвардов в симуляторе выделяются Овечкин, Юбердо и Панарин – все с показателем 92.

Кстати, 2K Sports звала Овечкина для рекламы собственного симулятора хоккея. Как акция с участием Овечкина выглядела в центре Манхэттена: «Люди просто видели меня на Zamboni и полицию, останавливающую машины». Еще Овечкин участвовал в продвижении мобильной стратегии Throne: Kingdom at War – вместе с Тони Паркером (баскетбол), Андерсоном Сильвой (MMA) и Фернандо Торресом (футбол).

Музей мадам Тюссо еще 11 лет назад увековечил Овечкина восковой фигурой. Александр специально приехал летом к сотрудникам музея, чтобы те провели 250 измерений и сделали фотографии. На тот момент он стал всего вторым хоккеистом, который получил собственную восковую фигуру. Уэйн Гретцки – первый. Это еще один показатель популярности и величия.

В конце мая этого года нападающий подал заявку в Роспатент – он хочет застолбить за собой фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Кажется, Овечкин как бренд только набирает обороты.

Фото: REUTERS/Sam Navarro; Gettyimages.ru; instagram.com/aleksandrovechkinofficial