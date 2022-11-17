Кто бы мог подумать, что этот парень будет забивать больше всех и набирать очки как Макдэвид! Знакомимся с Джейсоном Робертсоном

Ему нравится быть андердогом.

На драфте НХЛ-2017 Джейсон Робертсон ушел только во втором раунде, под 39-м номером. Позже Весалайнена, Вааканайнена, Боуэрса, Тимминса, Давидссона – такие фамилии вы могли и не слышать. Нападающего выбрал «Даллас» – и это было его третье точное попадание: под 3-м номером клуб взял защитника Миро Хейсканена, под 26-м – вратаря Джейка Эттинджера. Оба сейчас – важные игроки для третьей команды на Западе, а Робертсон – ключевой.

Никто не мог подумать, что в сезоне-2022/23 Джейсон будет соперничать с Макдэвидом в гонке бомбардиров и обгонять всю лигу по голам (уже 22). Американец с филиппинскими корнями подбирается к рекорду франшизы по результативной серии (20 матчей с очками, у Робертсона – 17), а тренер довольно отмечает: его действия невозможно предсказать.

Непредсказуемость – вообще одно из основных качеств Джейсона, и на драфте-2017 многие клубы просто не поверили в его взлет.

Перед драфтом его критиковали: плохое катание, слабая игра в обороне

Робертсон – один из самых молодых проспектов драфта-2017. Все из-за июльского дня рождения. По котировкам это играло в плюс, ведь даже в таком возрасте он разрывал сверстников в лиге Онтарио. Джейсон забивал больше, чем от него ожидали.

Но все же его выбрали в том диапазоне, о котором изначально и говорили эксперты (36-52). Сайт The Hockey Writers выделял главный недостаток нападающего – уровень катания: он проигрывал забеги на коротких дистанциях, что могло стать проблемой при переходе в НХЛ. Другой же слабостью Джейсона выглядела оборонительная игра – даже журналисты замечали, как он провожал взглядом потерянную шайбу, а не мчался помогать защитникам. В юности ему явно не хватало концентрации и физических данных.

Аналитик драфта Стив Курнианос так описывал Робертсона: «Если б уровень катания не был так важен – ушел бы в пятерке лучших». Он же отмечал его выдающийся сезон за «Кингстон» в OHL: 81 очко (42+39) в 68 играх. Джейсон забросил 29 шайб в равных составах, так что Курнианос уверял, что парень – полноценный бомбардир, а не насобиравший «мусорные» голы.

Удачный сезон, казалось, поднял котировки игрока – в некоторых преддрафтовых рейтингах он даже взлетел до 14-й позиции. Но первого раунда не случилось – и Робертсона это совсем не обидело: «Мне нравится быть андердогом, который доказывает неправоту остальных. Я использую это в качестве мотивации. Это подталкивает меня». Доказывать, что он лучший, и вообще соревноваться ему приходилось с детства – рос вместе с братьями-хоккеистами.

Попадание в «Старс» стало неловким моментом для Робертсона, который с детства болел за «Лос-Анджелес» – после драфта форвард смеялся: «Нет-нет. Именно «Даллас» – моя любимая команда. Мне нравятся ковбои».

Сразу воспользовался шансом в НХЛ: показал свои сильные качества и работал над слабыми

На драфте-2017 всех впечатлил универсальный Нико Хишир - его и выбрали первым. В топ-10 с ним ушли Макар («Колорадо») и Петтерссон («Ванкувер»), но не у всех героев той церемонии получается яркая карьера. К примеру, Нолан Патрик – уже сменил клуб, получил кучу травм и пропускает сезон-2022/23.

Есть история Коди Глэсса, которого «Вегас» взял под шестым номером. Аналитики отмечали его неуклюжее катание, но отмечали высокую скорость – только перспективный выбор до звезды НХЛ пока так и не дорос. Лучший результат – 12 очков за «рыцарей» в сезоне-2019/20. Сейчас Коди выступает за «Нэшвилл».

У Робертсона же таких проблем не было. Когда его подняли в НХЛ в феврале 2020-го, он сразу столкнулся с высокими скоростями, но сделал ставку на свои сильные качества: быстроту рук и видение площадки. Уже со следующего сезона нападающий зацепился за основу и превратился одновременно в бомбардира и плеймейкера – скауты отмечали такие способности Джейсона еще перед драфтом. В лучшей лиге мира он адаптировался быстрее ожидаемого.

Но это произошло при участии самого клуба. С Робертсоном работал Рич Певерли – тренер по по развитию игроков. Он подключился, когда Джейсон осваивался в АХЛ в составе «Техаса»: они вместе отсматривали смены и выявляли недостатки. В итоге нападающий набрал 22+22 в 60 матчах, а на следующий год полноценно заиграл в НХЛ.

Это был ковидный сезон, который начался только зимой – и поэтому нападающему предложили вариант съездить в Европу, чтобы поддержать форму. Но в ответ услышали четкое: «Я очень ценю вашу заботу, но я знаю, что мне нужно сделать, чтобы попасть в НХЛ – и это не практика, мне нужно стать намного сильнее и намного быстрее».

Выбил у «Далласа» 31 млн долларов – и хочет дальше развиваться в клубе

Робертсон успешно стартовал в «Далласе» – 51 игра, 45 очков, а следующий год выдал еще мощнее: 41+38 в 74 матчах. В межсезонье-2022 остро встал вопрос о новом контракте – и история завершилась только за день до старта регулярки: 4 года и 31 млн долларов (7,75 за сезон). Джейсон признался, что главной эмоцией после переговоров было облегчение.

Владелец «Далласа» Том Гальярди переживал не меньше игрока. За месяц до этого, на одном из подкастов, его спросили, насколько правильно давать большие деньги молодым парням, вытесняя при этом из команд возрастных игроков. «Я думаю, что в лиге есть много игроков, зарабатывающих миллион долларов, которые являются лучшими игроками, а парни, которые могут забросить шайбу в ворота, получают слишком большой кусок пирога. Мне это не нравится, но таков рынок, и так он устроен», – честно ответил Гальярди.

Но вложение «Далласа» в Робертсона себя оправдывает – 39 (22+17) очков в 24 матчах. Что еще важнее – он хочет и дальше развиваться: изучил статистику собственных бросков – за прошлый сезон их набралось 400, но больше четверти заблокировали соперники. Джейсон сделал выводы: теперь быстрее избавляется от шайбы – неважно, пас это или резкий выстрел.

При этом он совершенно не зациклен на себе – ставит партнеров по команде выше. В прошлом сезоне Робертсон играл в тройке с Хинтцем и Павелски, восхищался их химией и отвешивал комплименты Роопе: «Он управляет нашей тройкой. Быстрый и взрывной на любой стороне площадки. Приятно видеть рядом человека, которому можно доверять».

В январе этого года Джейсон отвечал на анкетные вопросы ассоциации игроков. Любимым мульфильмом он назвал «Спанч Боба», любимым героем – Человека-паука, а хоккеистом, с которым мечтал бы сыграть за одну команду, – Илью Ковальчука. C одним из этих персонажей он уже может смело себя сравнивать: весной 2022-го Робертсона делал хет-трики в двух матчах подряд – редкое достижение, которое удавалось в том числе и Ковальчуку.

Это ночью у нападающего третий хет-трик в карьере – и, судя по его игре, не последний даже в этой регулярке.

Фото: globallookpress.com/Simon HastegÃ, John Woods