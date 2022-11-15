«Болей за хоккей и люби биатлон». Губерниев пришел на «Югру», получил форму и прочитал стихи

Часто приезжает в Ханты-Мансийск.

«Югра» и «Рубин» сыграли друг с другом в матче ВХЛ. Этот матч не отличался бы от других, если бы там не объявился Дмитрий Губерниев. Он вышел на площадку с микрофоном и произвел символическое вбрасывание. Клуб подарил ему свитер с 22-м номером, а Дмитрий прочитал на льду четверостишье. Полная версия:

«Хочешь быть здоровым, как он,

Показав на хоккеиста,

Болей за хоккей

И люби биатлон!»

Губерниев призвал весь стадион поддержать «Югру», а после матча поблагодарил клуб за приглашение. Потом сказал в комментарии для «Матч ТВ»: «Теперь играю за «Югру». Я вообще играю за многие команды».

«Югра» уже желает фанатам отличного дня через фотографии с улыбкой Губерниева. Хотя само его присутствие на матче ВХЛ команде не помогло – победил в итоге «Рубин».

Появление Губерниева на игре «Югры» произошло во время чемпионата мира по футболу. В студии «Матч ТВ» он пока мелькает в роли магического джина, который дает предсказания на матчи. Но в Ханты-Мансийске Губерниев оказался не только из-за матча ВХЛ. Там стартовал биатлонный Кубок России – гонки он комментировал на «Арене». Почитать об этом можно тут.

Другие мероприятия Губерниева в Ханты-Мансийске: сказки, показ мод, творческие вечера

Хоккейный матч – одно из многих шоу с участием Губерниева. Ранее он уже договорился на проведение фэшн-шоу в КТЦ «Югра-Классик». Это показ мод на тему героизма и патриотизма. Ранее в этом месте уже проходил творческий вечер Дмитрия Губерниева. В программе участвовали местные артисты. Еще он исполнял музыкальную сказку «Истории моего детства».

Встречи с местными юными спортсменами Губерниев проводит регулярно. Обычно все получается креативно: фотосессии, мини-зачеты и другие конкурсы. Отдельная похвала от Губерниева – для местных организаторов. Он считает, что они способны в рекордные сроки организовать вообще любые спортивные соревнования. Этому способствует качественная инфраструктура.

Губерниев часто предметно высказывается о Ханты-Мансийске – любит его из-за вклада в развитие российского биатлона. Он все детально объяснял: «Ничуть не обижая Тюмень, давайте не будем забывать о том, что прародитель российского биатлона – это Ханты-Мансийск. Это то место, где по-прежнему организаторы держат высокую марку проведения соревнований».

Как Губерниев вообще воспринимает этот регион – дело не только в спорте: «Я чувствую себя в Югре одновременно гостем и хозяином, потому что для меня радость и счастье быть здесь и общаться с югорчанами». Он старается приезжать сюда каждый год даже для обычного отдыха. Местные жители постоянно узнают его на улице. Для них Губерниев – большая звезда.

Следы Губерниева в хоккее: занимался в детстве, снимался в клипе и даже комментировал матчи

Губерниев регулярно обсуждает главные хоккейные новости – в том числе и репостит их в телеграм-канале. Переживает за Ивана Федотова, надеется на проведение Кубка мира с участием России, грустит из-за олимпийского серебра. Он увлекается хоккеем с самого детства, хотя работу связал не с ним. Занимался хоккеем параллельно с тренировками по греко-римской борьбе, академической гребле, лыжам и футболу.

В 2008 году Губерниев признавался, что не хотел бы комментировать хоккей (это работа для других). Позже такие случаи в его карьере все-таки случались. Он работал на матче «Авангарда» в Омске, но его основное достижение – креативное появление на полуфинале чемпионата мира. Губерниев был третьим комментатором (основные: Ткачев и Браташ) на игре Россия – США на ЧМ-2015.

Перед сочинской Олимпиадой-2014 Дмитрий Губерниев делал большие сюжеты о спортсменах сборной России. Тогда много рассказывал о хоккее – даже ездил в Вашингтон к Александру Овечкину. С тех пор он постоянно выделял Овечкина из всех российских звезд НХЛ: говорил о его силе, хоккейных достижениях и слабости «Вашингтона» в его отсутствие.

К ЧМ-2017 арт-группа SOPRANO Турецкого записывала клип на песню «Трус не играет в хоккей». Губерниев поучаствовал в съемках вместе с Вячеславом Фетисовым, а позже предлагал использовать эту песни вместо гимна. Много раз исполнял ее сам вместе с артистами. Иногда Губерниев попадает в хоккей и без своего желания. «Нефтехимик» обыгрывал через его комментарий промах хоккеиста Березина.

На Олимпиаде-2022 Губерниев заочно спорил со Слепышевым. Тот критиковал материалы о сборной, а Дмитрий ему отвечал: «В хоккей бы он лучше играл, вместо того, чтобы высказывать претензии журналистам». Чаще всего Губерниев обращает внимание именно на спортсменов из Югры – награждает их за достижения. Это уже превратилось в привычную местную традицию.

Губерниев всегда хвалит хоккейных комментаторов «Матч ТВ» – называет их феноменальными. Отдельно выделял группы поддержки – критиковал «Ак Барс» за отказ от Bars Angels. О фанатах в хоккее он говорил: «Хоккейные болельщики, в основном, интеллектуалы. В этом плане хоккей ближе к моим любимым видам спорта: биатлону, гребле, плаванию».

Фото: vk.com/ugrahc; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look