Анисин в музыке раскрылся лучше, чем в хоккее: пел ‘O Sole Mio на полном стадионе, вдохновлялся Стасом Михайловым и Герой Грачом

Хоккей и музыка у него всегда вместе.

2012 год – самый насыщенный в карьере Михаила Анисина: участие в Матче звезд (еще в «Витязе»), Кубок Гагарина с «Динамо» и статус лучшего снайпера плей-офф. Тогда же случилось ярчайшее выступление Анисина-музыканта – оперная партия перед полной ареной в Риге. Видео все еще доступно на ютуб-канале КХЛ. За это время ролик собрал более 160 тысяч просмотров.

Анисин долго не мог определиться с настоящим призванием. Рассказывал, что полноценно заниматься музыкой мешает хоккей. Но за десять лет после того плей-офф с «Динамо» он поиграл в Румынии, Узбекистане и Словакии, а сейчас 34-летний Анисин – третий бомбардир белорусского клуба «Металлург Жлобин». Зато его музыкальная жизнь стала только веселее.

Песни Анисина – о личном: развлекает публику во время душевных порывов, играет на гитаре и барабанах

В детстве Анисин два года жил в Милане. Там подтянул итальянский язык – и впервые попал с отцом на выступление Паваротти. Отсюда и возникла ‘O Sole Mio на Матче звезд КХЛ, которую Анисин услышал еще в оперном театре «Ла Скала». Идея исполнить отрывок появилась из шутливого обсуждения с Олегом Знарком. Анисин пел сам – никакой фонограммы.

Он публично выступал с шести лет, когда прошел успешное прослушивание в театре. Ходил туда с мамой, но по музыке постоянно общался с отцом, легендой советского хоккея Вячеславом Анисиным. Например, тот не советовал ему исполнять Высоцкого. Играть на гитаре Михаил научился в деревне: брал пример со старших ребят, когда те собирались у костра.

Анисин вдохновляется музыкой 80-х и 90-х. Тренды не принимает, а его любовь – ретро и шансон. На творческое направление особенно повлиял Гера Грач. Они познакомились через хоккеиста Дмитрия Тарасова, а позже Грач даже называл Анисина своим главным фанатом. Тот знал наизусть все его тексты, предлагал записать вместе несколько композиций или хотя бы выступить.

Фанаты давно ждут от Михаила Анисина сольного альбома с кавер-версиями хитов. В 2012-м он якобы даже записывал полноценную версию на студии Виктора Дробыша, но подборка так и не вышла. Некоторые записи доступны для хоккеистов, а по альбому Анисин все еще оправдывается : «Поживем – увидим». Он предпочитает петь, когда на гитаре играет партнер.

Музыка всегда сопровождала хоккейную карьеру Анисина, с ней он переживал любой успех. Например, он рассказывал , как после победы в Кубке Гагарина с «Динамо» отрывался весь полет до Москвы: «Сначала сам играл, а потом отдал гитару нашему видеооператору Егору, он раньше профессионально занимался музыкой. Мы веселились по полной программе».

Символично, что на второй уход Анисина из «Динамо» (2018 год) тоже повлияла песня. В публичный доступ попало видео, где он в нетрезвом состоянии исполняет знаменитый хит группы «Земляне» – «Трава у дома». Позже он объяснял , что видео записали за пять лет до слива, и к «Динамо» оно никак не относилось. Его версия: о съемке знал, отмечал день рождения друга, все происходило летом.

В свободное время Анисин еще и играет на барабанах. В моменты скандалов и игровых провалов музыкальные увлечения ставились ему в претензию. Так, Анисин не забросил в Новокузнецке ни одной шайбы, но отметился совместным кухонным выступлением с хоккеистами Первышиным и Таратухиным. Видео появилось уже после расторжения контрактов с Анисиным и Первышиным.

В ответ на претензии Анисин сводил все к личному и ставил четкую границу для окружающих: «Это никого не должно волновать». Он часто поет для друзей, а свои публичные выступления связывает с порывами души и желанием подарить людям радость. Подстраивается под настроение: пел «Лесоповал» (в «Сочи») или Стаса Михайлова (Череповец).

Главные концерты в жизни Анисина: дуэт с Добрыниным и новогоднее поздравление в торговом центре

С музыкальной стороны Анисин засветился еще в «Сибири». Там в 2008 году началась его серьезная взрослая карьера после перехода из «Крыльев Советов». Там же он выступил на дне болельщика – видео сохранилось в фанатском аккаунте «Сибири». Клуб даже отдельно анонсировал на сайте небольшой концерт Анисина специально для болельщиков – так зазывал их на стадион.

Уже в «Витязе» Анисин выступал в торговом центре. Репертуар : четыре песни Стаса Михайлова, две – группы «Белый орел», «Шала-Лу-Ла», «Рюмка водки на столе», «Качается вагон». Тот новогодний концерт Анисина продлился час и проходил на фоне магазина с клубными товарами «Витязя» – сохранились любительские видеозаписи. Получился праздничный пиар.

В 2012 году Михаил Анисин выступал еще и на вечере в честь закрытия сезона КХЛ. Там он спел «Трус не играет в хоккей». Прямо со сцены подпевал тогда еще действующий президент КХЛ Александр Медведев. Люди в комментариях хвалили Анисина за успешный сезон и желали ему не останавливаться. Через музыку Анисин на какое-то время стал одной из главных звезд лиги.

Анисин заезжал в ВХЛ, где играл за «Хумо» из Узбекистана. Его главное впечатление о стране – одинаковые машины. А впечатление фанатов от Анисина – видео с его исполнением песни Высоцкого «Штрафные батальоны». Когда «Хумо» играл в Москве, на матчи ходили музыканты. По его приглашению поболеть за «Хумо» приезжал солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

В хоккее Анисин думал о дуэте с Людучиным, но еще раньше осуществил свою настоящую мечту: выступил с Вячеславом Добрыниным, которого называл хорошим знакомым – они пересекались через отца. Добрынин – фанат «Динамо», и однажды на клубном празднике он пригласил на сцену Михаила.

В шоу «Игра в тело» Анисин объяснял , почему ему близки такие люди. Он выбирает песни со смыслом, а музыкальные связи сопровождают его везде. Александр Мостовой и экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья записывали для Михаила видеообращение (есть в соцсетях) – шутили и просили поскорее вернуться играть в Россию

Все ждут от Анисина новых концертов. Доходило до абсурда: его просили спеть после возможного прохода СКА в плей-офф. В интервью «Советскому спорту» Анисин ставил всех на место: «Мы играем не для того, чтобы пройти один или два раунда плей-офф. Мы боремся за Кубок Гагарина. Поэтому не считаю, что если мы обыграем Питер, мне надо выходить и петь».

Два года назад Анисин уже называл хоккей в КХЛ примитивным. Рассказывал об игроках, у которых есть покровители. И много говорил, что некоторые игроки (и он сам) попадаются на ошибках. За последнее время Анисина помнят только по скандалам вокруг спорта и музыкальному таланту. Все это перекрыло его хоккейные способности и ранние слухи о переходе в клуб НХЛ.

В марте 2022-го Анисин спел на закрытии сезона в «Чебоксарах». Он сыграл за этот клуб ВХЛ-Б перед отъездом в Беларусь. В хоккее он так и остался ярким персонажем, который постоянно попадает в скандалы – с драками, алкоголем, разбитым автомобилем ( подробно – тут ). В «Металлурге» Анисин рассказывает : «Хоккеист – своего рода артист в театре, должен играть». Сам он параллельно приближается к полному уходу в музыку.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко; hccheboksary.ru