11 комментариев

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От редакции: мы в блоге How goals happen, который быстро отреагировал на назначение в «Ливерпуле». Клуб только объявил, что летом на работу выходит новый спортивный директор, а тут уже пост-представление. Заслуживает не только плюсов и подписок, но и доната!

«Мне бы хотелось поработать с ним. Уверен, что все получилось бы успешно. Он – отличный человек, тот, кто за 38 лет ни капли не изменился, оставшись верным себе. Его будет не хватать в футболе», – отзывался Юрген Клопп некоторое время назад изданию Wolfsburger Allgemeine Zeitung о том, что Йорг Шмадтке завершает управленческую карьеру.

Это интересно, потому что Клопп и Шмадтке ни разу не работали вместе. Хотя и пересекались. Но всего один раз, в дюссельдорфской «Фортуне». Это случилось в 1986-м. В те годы Йорг был уважаемым голкипером своего клуба, а Юрген пытался стать профессиональным футболистом. Тогда нынешнему тренеру «Ливерпуля» было 19 лет, и он оказался на просмотре в клубе из Дюссельдорфа.

«Мне было всего 19, тонкие ноги, длинные волосы, – вспоминал Клопп. – В «Фортуне» я хотел произвести впечатление и осуществить свою мечту, став профессиональным футболистом. Перед просмотром я зашел в раздевалку очень мотивированным, а затем вышел на поле «Рейнштадиона». Я очень упорно трудился. Я бегал как безумный. В воротах был Йорг. В то время для «Фортуны» он был очень большим именем. Что мне сказать? Я полностью облажался. Думаю, Шмадтке припоминает это и по сей день. Он никогда не делал мне предложений, ни в одном из его клубов. Должно быть, он думал: «Если Клопп не может играть в футбол, он не может быть и достойным менеджером».

Шмадтке считался вратарем, который отлично играет ногами, а также запоминался яркими футболками, но он не был удовлетворен лишь одной должностью стража ворот. Он хотел руководить. В той же «Фортуне», а затем уже и во «Фрайбурге» он тренировал молодежные команды, а параллельно изучал экономику и инженерию.

Йорг непродолжительное время поработал помощником менеджера в менхенгладбахской «Боруссии» и тренером вратарей в «Фортуне», а в 2001-м обратил внимание на вакансию спортивного директора «Алеманнии», которую разместили в журнале Kicker. Позже он признавался, что отправил резюме от отчаяния, но в отличии от других кандидатов, у Йорга была презентация, которая покорила боссов клуба.

Новый спортивный директор помог спасти команду от банкротства, «Алеманния» пробилась в финал Кубка Германии, а заодно и в розыгрыш Кубка УЕФА. Это достижение принесло клубу дополнительный доход. А в 2006-м клуб из Ахена вернулся в Бундеслигу.

Этот же трюк он провернул и с «Ганновером». Единственная разница в том, что «96-х» не нужно было поднимать из низших дивизионов. Затем «Кельн» и снова подъем из второй Бундеслиги в первую, от сезона к сезону «козлы» поднимались выше по таблице главного немецкого футбольного чемпионата.

Последним местом работы для Йорга Шмадтке стал «Вольфсбург», куда он пришел под конец сезона-2017/18, когда «волки» спаслись от вылета. Что было дальше? То же самое. Команда прогрессировала и смогла добраться до попадания в Лигу чемпионов.

Президент «Ганновера», Мартин Кинд, сказал о Шмадтке: «Он оказывался успешным везде, где бы ни был».

Если он такой классный специалист, логично спросить, почему же нынешнего момента не работал в топ-клубе? Разумеется, есть один нюанс, который мешал ему по ходу всей карьеры. Он ссорился либо с теми, кто выше по должности, либо с теми, кто управлял командой, либо и с теми, и с другими одновременно.

Для немцев вполне нормально, что между менеджером и спортивным директором постоянное напряжение, так как краткосрочные цели зачастую идут вразрез со стратегическими взглядами. Тем не менее, вряд ли найдется много людей, которые радовались обнародованию скандалов, как звучал Шмадтке в различных интервью.

«Все знают, что я и Мирко (Сломка) не станем нанимать фургон, чтобы ездить по Канаде и охотиться на гризли, – говорил Йорг о разрыве отношений с тренером «Ганновера». Он ругался с Петером Штегером, наставником «Кельна». Из-за чего Йоргу пришлось покинуть клуб. В «Вольфсбурге» он не нашел общего языка с Бруно Лаббадией: «Я не собираюсь обмениваться рецептами и планировать с ним отпуск». Лаббадия вскоре оказался в «Герте».

Оливер Гласнер занял место Бруно и даже вывел «волков» в зону Лиги чемпионов. Что могло пойти не так? Правильно, разногласия относительно трансферной политики клуба. «Его идеи были нереалистичны, это не немецкий парк развлечений», – сказал Шмадтке после того, как австрийский тренер начал жаловаться на отсутствие прогресса в этих вопросах.

Возможно, спортивный директор был слишком прямолинеен, когда более молодые и современные специалисты на его должности вели дела куда осторожнее. Сам Шмадди, как его называют, говорил в начале этого года: «На работе много чего происходит. У меня нет ни с кем проблем. Есть даже люди, которые снова хотят увидеться со мной, выпить кофе или пиво. Я не такой идиот, как могут подумать некоторые люди».

Его грубая манера общения объясняет, почему люди восприняли новость о его назначении в «Ливерпуль» с таким холодом. Тяжело представить, как он будет работать в совершенно другой стране и в иной роли.

Должность у него та же, только последнее слово останется не за ним. В «Кельне», «Вольфсбурге» и «Ганновере» он был самой влиятельной фигурой, поскольку в немецком футболе роль спортивного директора – одна из самых важных и заметных. Если в Германии вы хотите добиться успеха, вам поможет влиятельный, сильный и надежный спортивный директор. И такой карьерой, как у Йорга Шмадтке, похвастать может не каждый.

В Премьер-лиге же спортивные директора, напротив, работают в тени и зачастую играют второстепенную роль после менеджеров. Немцу придется заменить Джулиана Уорда, о котором едва ли кто-либо слышал за пределами «Энфилда». Ему придется привыкнуть к совершенно иной динамике работы под руководством Клоппа или же рядом с ним, но его статус точно не будет выше.

Еще один вопрос – в умении подписывать игроков уровня «Ливерпуля». Да, он может похвастать множеством отличных трансферов: Ведад Ибишевич, Симон Рольфес, Эрик Мейер, Дидье Я Конан, Ларс Штиндль, Эмануэль Погатец, Рон-Роберт Цилер, братья Нмеча, Максанс Лакруа, Антони Модест, Леандро Биттенкурт. Он привел, например, Ваута Вехоста в «Вольфсбург». Однако среди этих имен нет ни одной суперзвезды.

Разумеется, нельзя не упомянуть и об ошибках.

Самый громкий провал связан как раз с большим именем в современном футболе. Речь про Виктора Осимхена из «Наполи». Вскоре после того, как у «Вольфсбурга» появился новый спортивный директор, клуб сначала отдал нигерийца в аренду бельгийскому «Шарлеруа», а в конце сезона продал туда же всего за 3,5 млн. евро. Уже через четыре недели после полноценного трансфера «Шарлеруа» перепродал Осимьена «Лиллю» за 22 млн евро.

Кстати, не только Клопп знаком со Шмадтке, но и его агент. Все дело в том, что и интересы Юргена, и бывшего наставника «Вольфсбурга» Флориана Кофельдта представляет один человек – Марк Косике.

Более того, Йорг хотел оставить Кофельдта на должности менеджера «волков», несмотря на неутешительные результаты прошлого сезона. Тем не менее, против было руководство клуба, там отдали предпочтение Нико Ковачу. Инсайдеры сразу же выяснили, что у Йорга Шмадтке и Нико Ковача заметные разногласия. Оказалось, это правда. В январе спортивный директор «Вольфсбурга» покинул клуб, объявив о завершении карьеры.

Теперь же – ради, пожалуй, самого большого вызова в карьере – Йорг Шмадтке решил вернуться. Его ждет очень тяжелое и важное лето. Среди трансферных целей клуба – Алексис Мак Аллистер, Мейсон Маунт и Райан Гравенберх. А в приоритете подписание минимум двух игроков в центр поля.

Нельзя забывать и об усилении обороны, особенно если уйдут Матип и Филлипс. На радаре у «красных» Юррен Тимбер и Леви Колуилл.

Юрген Клопп намерен реабилитироваться в глазах фанатов «Ливерпуля» после неудачного сезона, а для этого необходимо сформировать новый состав, который будет способен дать бой «Сити», «Арсеналу» и прочим претендентам на трофеи.

Ведь как ранее говорил Трент Александр-Арнольд: «Минимум один трофей за сезон – это то, на что мы должны ориентироваться».

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Фото: globallookpress.com/Swen Pfortner/dpa, localpic/imago stock&people, IMAGO/Markus Fischer, Herbert Bucco via imago-images.de; Gettyimages.ru/Mark Sandten/Bongarts