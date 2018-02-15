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    Блог Реал Мадрид

    Рауль и Шевченко провели церемонию вручения спортивных наград «Laureus»

    Теги Луиш Фигу Реал Мадрид Роджер Федерер Франческо Тотти Карлес Пуйоль Андрей Шевченко Рауль

    Награды благотворительного фонда Laureus вручаются с 2000 года. Лучшие из лучших собираются на спортивном аналоге Оскара и подводят итоги уходящего года, отмечая победителей премией.

    Ведущие - Андрей и Рауль.

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    Рауль и Шева с победителем в номинации "Спортсмен года" по версии Laureus18 - Роджерем Федерером

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    Луиш Фигу с Роджером

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    Рауль со своей прекрасной супругой - Мамен Санс

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    Рауль Гонсалес  с Моникой Селеш и Мартиной Навратиловой

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    Капитаны своих клубов - Рауль, Тотти, Пуйоль.

    "Каждому подлецу - смокинг к лицу":))

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    Общее фото с церемонии.

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