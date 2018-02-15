Рауль и Шевченко провели церемонию вручения спортивных наград «Laureus»

Награды благотворительного фонда Laureus вручаются с 2000 года. Лучшие из лучших собираются на спортивном аналоге Оскара и подводят итоги уходящего года, отмечая победителей премией.

Ведущие - Андрей и Рауль.

Рауль и Шева с победителем в номинации "Спортсмен года" по версии Laureus18 - Роджерем Федерером

Луиш Фигу с Роджером

Рауль со своей прекрасной супругой - Мамен Санс

Рауль Гонсалес с Моникой Селеш и Мартиной Навратиловой

Капитаны своих клубов - Рауль, Тотти, Пуйоль.

"Каждому подлецу - смокинг к лицу":))

Общее фото с церемонии.