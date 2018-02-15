Рауль и Шевченко провели церемонию вручения спортивных наград «Laureus»
Награды благотворительного фонда Laureus вручаются с 2000 года. Лучшие из лучших собираются на спортивном аналоге Оскара и подводят итоги уходящего года, отмечая победителей премией.
Ведущие - Андрей и Рауль.
Рауль и Шева с победителем в номинации "Спортсмен года" по версии Laureus18 - Роджерем Федерером
Луиш Фигу с Роджером
Рауль со своей прекрасной супругой - Мамен Санс
Рауль Гонсалес с Моникой Селеш и Мартиной Навратиловой
Капитаны своих клубов - Рауль, Тотти, Пуйоль.
"Каждому подлецу - смокинг к лицу":))
Общее фото с церемонии.
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