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Трансфер Алейшо Велиса в «Краснодар» маловероятен

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Переход нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса в «Краснодар» может не состояться. На данный момент переговоры приостановлены.

Ранее агент футболиста подтвердил интерес «Краснодара» к Велису.

По данным источника, сейчас кубанский клуб раздумывает над вторым предложением по футболисту. Руководство «быков» заинтересовано в подписании форварда, но не готово платить ту сумму, которую требует аргентинский клуб. На этой неделе состоится решающий раунд переговоров.

Портал Transfermarkt оценивает Велиса в 4 миллиона евро. В текущем сезоне 19-летний футболист забил шесть голов в 26 матчах.

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