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«Если плюс один ребенок получит шанс – это уже большой подарок». Ондуа развивает детский дом в Камеруне

сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Гаэль Ондуа Гаэль Ондуа
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

И мечтает о благотворительном обмене с Россией. 

Друзья, всем привет, и с прошедшими праздниками! Надеюсь, отдохнули на майских хорошо. Я вот вам даже немного завидую – сам бы с удовольствием поехал к себе на дачу под Дубну, помогал бы старшим по участку и разводил бы костер, как в старые добрые. Но ладно, лето еще впереди. Дай бог, получится туда съездить.

Мои футбольные дела пока по-старому. Работаю, поддерживаю форму и стараюсь каждый день развивать свои футбольные навыки. И так будет до конца мая – пока мой контракт с клубом не подойдет к концу. Конечно, период не самый простой, но я считаю так: даже в сложные и неприятные моменты важно кайфовать. Как от турбулентности в самолете – когда от тебя ничего не зависит и ты ни на что не можешь повлиять. Лучше смотреть в иллюминатор и любоваться землей с высоты птичьего полета.

Получаю удовольствие от тренировок с молодежной командой. Так уж получилось, что раньше они смотрели мои матчи по телевизору, а теперь мы на одном тренировочном поле, и я им помогаю, исходя из своего тренировочного опыта, даю советы. Есть и те, кто остается со мной после тренировок, и делает дополнительные упражнения. Мы играем один в один, отрабатываем передачи или устраиваем мини-турниры на маленькие ворота. Если работать над каким-то компонентом каждый день – на игре его обязательно реализуешь.  

***

Итак, я рассказал, как у меня дела. Но посыл сегодняшней колонки – другой. Хочу затронуть такую важную тему благотворительности. Часто футболисты и другие спортсмены ее избегают – боятся, что их неправильно поймут. Или просто считают, что добрые дела любят тишину. Но как вы знаете, я содержу детский дом в Камеруне. И чем больше я о нем расскажу – тем лучше может быть жизнь моих подопечных. И вообще детей по всему миру. 

Начнем. 

Как прийти к благотворительности?

Моя мама выросла без родителей: их не стало, когда она была совсем маленькой. И потому провела детство, разъезжая по дядям и тетям. Выйдя замуж за папу, мама решила, что ее мечта – помогать тем, кто нуждаемся в помощи. Поэтому почти каждую неделю наша семья передавала одежду в детские дома, собирала продукты нуждающимся. И дети нашей семьи это впитывали. Всегда понимали: даже если тебе в какой-то момент не очень, есть люди в ситуациях сильно хуже, им помощь нужна больше, чем тебе. 

Для нашей семьи важно слышать не только самих себя – но и оценивать ситуацию вокруг и задаваться вопросом: «Как я могу помочь?». И делаем мы это не ради каких-то бонусов. Я считаю так: мы не вечны, и если маленько кому-то сможем помочь, вызвать у кого-то на лице улыбку – это уже огромное дело. 

Как семья Ондуа открывала детский дом. О чем думали? С чего начинали?

Все началось с мамы, которая в один момент сказала, что ее миссия – помогать детям, оставшимся без родителей. Арендовала помещение, в котором могли бы жить 10 детей, и начала свою деятельность. У мамы появлялись помощники, а я рос и видел, насколько искренне она верит в эту историю. И называет своей миссией. Меня это очень тронуло. 

Когда я стал профессионально играть в футбол и у меня появилась возможность помогать – конечно же, я этим занимался. Решил, что хочу помогать детям. Мне повезло, что у меня есть родители – те, кто в трудную минуту помогут советом. И не только советом. Но рядом с нами живут малыши, которых бросили, оставили одних. Они просто хотят жить и получить такие же возможности, как я и, надеюсь, большинство моих читателей.  

В общем, я решил, что мне эта тема близка и что мне хочется такой ответственности. 

Конечно, мы не можем помочь всем детям на планете, но мне хотелось и хочется масштабировать наше дело. Если плюс один ребенок получит шанс – это уже будет большим подарком. 

Как устроен детский дом?

Во главе всего стоит мама, которая живет на две страны, Россию и Камерун, и выстраивает в детском доме все процессы. И, конечно, занимается подбором и координацией команды. У нас семь основных сотрудников, кто с детьми ежедневно, и 15 приглашенных – те, кто преподает, организует праздники или помогает время от времени. Плюс волонтеры и просто небезразличные люди. 

Наша главная миссия – чтобы дети в первую очередь были здоровы, ходили в школу и получили дипломы об образование. В дальнейшем – закончили институт и перешли к работе. Именно поэтому у нас нет возрастных рамок: ребята находятся в детском доме до тех пор, пока не обустроят свою жизнь. Они живут с нами, пока не закончат институт и не найдут себе полноценную работу. Нам важно, чтобы они росли постепенно. И если кому-то нужно задержаться у нас – значит, так нужно. 

Мы договорились со школой, которую наши дети посещают каждый день. Мы также организуем досуг: кино, спорт, конкурсы. Приезжают аниматоры и проводят для ребят веселые игры: бегают, прыгают, танцуют, рисуют или пытаются съесть банан без рук (да, есть и такое). 

И я очень рад, что дети у нас улыбаются и развиваются. В прошлом году 97% наших ребят – то есть почти все – сдали экзамены по окончании школы. Но работа впереди еще предстоит огромная – нам надо улучшать и условия для жизни, и поднимать качество образования. 

Есть куда расти!

Как попадают в детский дом в Камеруне? Сколько там детей? Есть ли спонсор?

Сейчас в нашем детском доме 125 детей. Их количество меняется – порой мы находим детей на улице и устраиваем к нам. Обратная ситуация – когда родители (в основном бесплодные) усыновляют ребят. Мама и наши сотрудники тщательно отбирают такие семьи. И уже после передачи ребенка следим, где и как они. 

Имен всех детей я, конечно, не знаю, но заглядываю к ним несколько раз в году. И, конечно, поддерживаю связь с мамой и другими сотрудниками. Веду диалог с нашими помощниками. Например, сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся доставить в наш детский дом матрасы, которые нам предоставили одни доброжелатели. Транспорт и доставка – самое сложное. 

Спонсоров у нас нет. Детский дом содержится на деньги нашей семьи. Но есть помощь с самых разных сторон. И если бы я эту часть жизни не афишировал – этой помощи бы не было. Поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех тех, кто нам помогает. Материально. Какими-то вещами и подарками. Руками. Временем, проведенным с детьми. 

***

Конечно, было бы здорово сделать благотворительный проект в России и связать его с камерунским. Чтобы между ребятами проходил культурный обмен. Чтобы волонтеры обучались в двух странах и осваивали языки. И, например, наши камерунские ребята ездили на лечение в России (в плане технологий и медицины Россия, конечно, далеко впереди). 

Но главное – чтобы дети росли здоровые, образованные и счастливые. 

Если у вас есть какие-то идеи или просто добрые истории на схожую тему, я буду рад прочитать их в комментариях. Быть может, мы вместе сможем сделать что-то доброе и хорошее. 

Всем удачи! Берегите себя!

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; instagram.com/gael_ondoua29

6 комментариев

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Александр Носов
Молодец!!!
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Адекватник
Привет, бро! Рады тебя видеть!
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Кубан0ид
Замечательный человек!
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Александр Горлов
Чувак, они не "твои матчи смотрели по телевизору", а матчи с твоим участием)
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Sabrer
Продолжай в том же духе
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Рафик Маркес
Очень здорово, что ты взял на себя социальные функции, которые по идее должно осуществлять гос-во. Гаэль человечище!
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