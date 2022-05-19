«Здесь нет времени на отдых, это же Германия». Тренировки, баня и быт немецкого футбола – от Гаэля Ондуа

Экскурсия на базу «Ганновера» с личным гидом.

Друзья, всем привет! На связи Гаэль Ондуа, и у меня для вас много новостей.

Во-первых, наш «Ганновер» завершил непростой сезон во Второй Бундеслиге: в заключительном туре мы дома обыграли «Ингольштадт» со счетом 3:2, а после матча тепло пообщались с болельщиками, много фотографировались, обнимались, раздавали автографы. Да, год вышел непростым, но насыщенным на события.

Во-вторых, произошло то, что трогает меня до сих пор. Прямо на базу «Ганновера» в один из дней на мое имя пришло письмо из России. Его аккуратным почерком и приятным слогом написал 13-летний болельщик Степан из Нижегородской области: рассказал о любви к футболу, пожелал мне успехов в карьере, а также попросил рассказать о себе и команде «Ганновер».

Письмо получилось настолько теплым, что мне захотелось поделиться им с вами. Степан, надеюсь, ты не против, если твоими словами проникнутся читатели блога «Зеленый Лев».

К сожалению, отправить ответное письмо из Германии в Россию сейчас крайне проблематично, поэтому я решил ответить Степану через блог – тем более давно собирался рассказать о жизни в «Ганновере», тренировках и распорядке дня.

Поехали!

С чего начинается день футболистов «Ганновера» и почему игрокам в Швейцарии нужно спать в специальных часах?

Каждый день я просыпаюсь в шесть утра, и для меня это нормально: привык к ранним подъемам еще в школе «Локомотива», когда в 7:30 мы шли на пробежку, а затем – на завтрак и на уроки. Теперь же мое утро начинается с молитвы, после которой я принимаю душ и завтракаю. А также заполняю анкету в специальном приложении: отвечаю на вопросы, как и сколько я поспал, как себя чувствую. Все эти данные необходимы тренерам и клубным аналитикам.

Иногда перекусываю дома, но в основном ем на базе, где у нас есть специальная столовая. Там шеф каждое утро готовит свежие блюда. Приходишь – и накладываешь в тарелку яичницу, омлет, хлопья, сосиски или же что-то похожее на докторскую колбасу. Но всего этого я не ем: для меня клуб делает специальное питание, потому что я веган и придерживаюсь особенной диеты (о которой обязательно расскажу в следующем материале блога).

Перед завтраком нас взвешивают, после – мы идем к физиотерапевту и рассказываем, как себя чувствуем. В первый тренировочный день недели – обычно это понедельник или вторник – нас проверяют особенно тщательно. Если руки, ноги и голова на месте – тогда допускают до тренировок.

И еще немного про контроль футболистов. Отвечать на вопросы анкеты в приложении также нужно после каждой тренировки и каждого матча. Если забудешь или опоздаешь – выпишут штраф 300-400 евро. Меня об этом предупредили в первый же день, так что я был готов и не попадался ни разу.

В моем предыдущем клубе, швейцарском «Серветте», нас контролировали еще жестче: давали специальные часы, которые мы должны были надевать на руку каждую ночь. Так в клубе смотрели, как работает сердце и сколько мы спим. И если же кто-то мало отдыхал перед ранней тренировкой, его утром спрашивали: «По какой причине?» И штрафовали на 500 франков (~480 евро).

В Германии работают индивидуально даже на теории. Игроков просят никогда не останавливаться

С футболистами в «Ганновере» работают индивидуально (в этом главное отличие от тренировочного процесса в России). Футболистам готовят тренировочные планы на каждый день, и когда после завтрака и посещения физиотерапевтов ты идешь по коридору, то видишь на стенде, какая программа тебя ждет сегодня и с какими тренерами ты занимаешься.

Перед первой тренировкой на поле мы занимаемся в тренажерном зале как раз с отдельным тренером: либо индивидуально, либо маленькими группами. При этом ты не должен запоминать вообще все, что написано в личном плане (например, количество повторений): тренеры сами тебя контролируют, направляют и выстраивают дальнейшую программу. Благодаря такому индивидуальному подходу в клубе знают все особенности организма игроков и точечно подсказывают, какие мышцы или футбольные элементы нужно отработать дополнительно.

Первая тренировка на поле начинается с разминки, но большую часть времени мы работаем с мячом. К каждому упражнению я отношусь максимально серьезно, так как оно в любой момент может пригодиться на поле. Как поставить спину, как закрыть корпусом мяч – в «Ганновере» мы во всех подробностях разбираем такие элементы, а тренеры при этом следят за двумя компонентами – координацией и интенсивностью.

Множество игровых эпизодов мы тренируем также индивидуально: группами по пять, по три или по два человека. Для поддержания интенсивности нам меняют условия: например, делают поле то узким, то широким.. Отдал пас – не останавливаешься и ждешь следующего, а продолжаешь движение. «Spiel Umgehn», то есть «играй, двигайся», – мы слышим это постоянно.

Сами тренировки проходят на немецком и английском (наш тренер говорит на двух языках). Немецкий я уже неплохо понимаю, но в случае чего вижу упражнение – и повторяю его. А вот когда идет разбор тактики, нам, легионерам, переводят тренеры дословно. И объясняют: как атаковать, как обороняться, как двигаться с мячом и без. Это особенно важно во время теории: когда мы сидим в специальной комнате с доской и проектором, для нас разбирают наши матчи и показывают соперника.

Индивидуальный подход немецких тренеров чувствуется даже во время теории. Игрокам всех позиций рассказывают, кто и как действует в составе соперника. Например, кто играет левого защитника, какие у него сильные и слабые стороны. И так мы проходимся по всем: от вратаря до нападающего. Почему это важно знать всем? Если партнер получит красную карточку, ты перейдешь на его позицию и должен на ней ориентироваться не хуже, чем на своей. Поэтому принципиально важно знать каждого соперника.

Работа с видео в среднем занимает 30-40 минут. Если мы играем в пятницу вечером, теория начинается во вторник.

Атмосфера детского лагеря: игроки «Ганновера» спят на двухъярусных кроватях

Наша база находится в центре города, и ребята говорят, что это прекрасно. В «Локомотиве» и ЦСКА все было наоборот: на тренировки ездили в Подмосковье. Посмотрите, какой путь мне надо было проделывать от стадиона «Локомотив» на Черкизовской до Баковки, когда мы ездили из интерната на базу. Нас – молодых игроков – каждый день забирал водитель дядя Жора (очень серьезный, изредка улыбающийся). Скажу честно, тогда я его немного побаивался.

Вернемся в Ганновер, где первая тренировка начинается в 10 утра, а вторая – в промежутке от 15 до 17. Между тренировками – обед и отдых. Кто живет близко к базе, едет на это время домой. Я же остаюсь на базе и сплю. У нас для этого есть специальная комната отдыха: с бильярдом, телевизором и огромными двухъярусными кроватями, где каждый день меняют белье, и ты можешь занять любую из них. По сути мы живем как в детском лагере, только на базе «Ганновера» все зеленое – в клубных цветах.

Между тренировками я обычно сплю (в основном на втором этаже). Иногда читаю книжку или смотрю новости про любимую Россию. Чтобы не проспать занятие, игроки заводят будильники.

В «Ганновере» тренируются каждый день. После игры – мощные нагрузки. Как игроки восстанавливаются и сколько спят?

Если первая тренировка больше направлена на координацию, то вторая более силовая, ее мы можем начать в тренажерном зале – но не так разминочно, как первую; это прямо такой жесткий зал с большими нагрузками и весами. Далее выполняем игровые упражнения на поле. Закончить тренировку тоже можем в зале. После этого ты приходишь домой, и у тебя нет сил с кем-то пообщаться – ты снова засыпаешь на два часа. Для меня это обязательная программа, иначе просто не восстановлюсь.

Когда я только приехал, тренер по физподготовке меня предупредил: «Welcome to Germany». Здесь нет времени на отдых – ты только работаешь, это же Германия. И к такому графику надо привыкнуть как можно скорее. Если не привык – сразу пойдешь мимо. Здесь не получится быть пассажиром и не обманешь тренера. За тобой пристально следят, тебя контролируют датчики. Даже в сравнении с другими европейскими чемпионатами здесь очень жестко.

И так каждый день. Если матч вечером, значит следующим утром будет тренировка. И не пробежка или растяжка, а полноценная тренировка с залом, полем и двусторонкой. Когда я в первый раз увидел в расписании слово «тренировка» на следующий день после игры, то подумал, что будет растяжка: «Покатаемся на ролике, потянемся с резинками, вот и все дела». Нет же! Надевай бутсы, дорогой друг, мы идем делать упражнения и играть, а вечером дополнительно проведем тренировочный матч.

Я был в шоке! И после первой такой «восстановительной» тренировки позвонил товарищу Виктору Обинне, с которым пересекался в «Локомотиве» и который передо мной уехал в Германию (в «Дуйсбург» и «Дармштадт»). «Брат, почему ты мне не говорил, что здесь так?» – «Да, брат, тут сумасшествие, немцы в плане работы не шутят». И правда не шутят. После этого ты приходишь домой, выключаешь телефон и спишь, спишь, спишь.

Но такой подход дает результат: в «Ганновере» я по-любому прибавил. И прогресс от упорной работы отлично мотивирует, чтобы идти дальше.

Баня в Ганновере и другие «русские» секреты восстановления

На полноценный отдых у нас обычно есть один выходной. Порой я сплю весь день. Либо иду в бассейн, в баню или на йогу. Представляете: в Ганновере есть русская баня с вениками, парением там занимается русский парень, а на двери по-русски написано: «Русская баня». Однажды я там встретил помощника главного тренера, и это неудивительно, потому что немцы любят русскую баню больше, чем сауну или хамам. Порой в этой ганноверской парной я чувствую себя, как на даче в Подмосковье, где мы готовим разные пары.

Баня помогает, когда организм просит тепла, и укрепляет тело. Мне кажется, что советские люди такие крепкие и здоровые, потому что активно закалялись баней, и их организм научился легко адаптироваться к морозу и холоду. Так и я: сначала еле-еле высиживал две минуты – особенно в парной, приготовленной тренером ЦСКА Александром Гришиным – потом сидел все пять. В Ганновере же, где баня все равно полегче, мне достаточно 10-15 минут, после чего прыгаю в холодный бассейн.

Кстати, во время игры за «Локомотив» я полюбил Одинцовскую городскую баню – такую народную, спокойную, где мужички подшучивали, что африканцам баня не нужна. В такие места мы до сих пор ходим с друзьями, пьем чай с лимоном и паримся в удовольствие. А вот дорогие бани мне не нравятся.

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Надеюсь, я подробно ответил на вопросы Степана и приоткрыл дверь на базу «Ганновера». Если у вас остались вопросы – пишите в комментарии, и я постараюсь ответить на них в будущих материалах блога.

И еще – я приглашаю вас в свой телеграм-канал, который также называется «Зеленый Лев». Там в ближайшее время я буду разыгрывать многочисленные сувениры из «Ганновера» с моими автографами. Обязательно присоединяйтесь.

Всем удачи, до встречи и теплых майских деньков. И, конечно же, легкого пара!

Фото: личный архвив Гаэля Ондуа; Hannover 96