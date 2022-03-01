Веганские хинкали в Махачкале и фанаты на каждой тренировке в Германии. Ондуа из «Ганновера» теперь пишет для Sports.ru

Добро пожаловать в блог «Зеленый Лев».

Читатели, всем большой привет из Германии!

На связи Гаэль Ондуа – опорный полузащитник «Ганновера» с российским паспортом. Мы уже пересекались в двух интервью в блоге «Воспитанник Sports.ru», где я рассказывал о московском детстве, игре за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи», про мой отпуск в Магаданской области при минус 53 градусах и многом другом.

Эти интервью можете почитать по двум ссылкам: первой и второй.

А пока у меня для вас новость: мне очень нравится делиться подробностями моей футбольной жизни с болельщиками. Рассказывать о том, как играют, тренируются и живут в Германии. Футбол, культура, путешествия – все это меня очень интересует, и обо всем этом я буду рассказывать в блоге «Зеленый Лев».

Почему «Зеленый Лев»? Лев – мощное и благородное животное, которое мне нравится. Зеленый – один из цветов «Ганновера». К тому же я веган, ем пищу исключительно растительного происхождения, так что частично зеленый цвет еще и мой цвет, ха-ха.

Итак, давайте знакомиться! В первом материале блога поговорим о болельщиках: как поддерживают наш «Ганновер», как я оказался на гостевой фанатской трибуне в матче против «Санкт-Паули» и чьи болельщики мне особенно запомнились в России.

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Начну с того, что я с детства люблю немецкий футбол.

Меня всегда привлекала игра Мирослава Клозе и Филиппа Лама, жесткость и дисциплина легендарного немецкого капитана Оливера Кана, высокие скорости немецких футболистов: как по флангу летал Торстен Фрингс, какой высокий темп встречается даже в немецких юниорских лигах.

И, конечно, болельщики. Я видел, как они заполняют огромные стадионы в маленьких немецких городах, поднимают флаги, поют и, кажется, никогда не оставляют команду одну. В том, что фанаты с командой при любом результате – я убедился в «Ганновере», куда из швейцарского «Серветта» я перешел в прошлом году. У клуба есть официальный слоган (он же хэштег) #NiemalsAllein, то есть: «Ты никогда не будешь один».

Про клуб «Ганновер» и его фанатов я узнал задолго до моего трансфера. 14 февраля 2013 года «Анжи» в «Лужниках» играл против немецкой команды в Лиге Европы, и Самуэль Это’О – с которым мы тогда приятельствовали – пригласил меня на ту встречу. Я видел победу «Анжи» со счетом 3:1, а также то, как вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер вытащил пенальти от Это’О.

Сейчас Циллеру 33 года, и он до сих основной вратарь «Ганновера», мой одноклубник и отличный парень.

Фанаты «Ганновера» подбадривают даже после поражений – такая культура боления

«Ганновер» – главный клуб не только города, но и всей Нижней Саксонии. Футболисты здесь настолько уважаемы, что болельщики приходят посмотреть даже на то, как мы тренируемся. Сидят на трибунах от начала до конца занятий, иногда нас подбадривают и как будто бы следят за тем, чтобы мы быстро бегали и ни на секунду не расслаблялись. Их присутствие действительно мотивирует. Ведь если ты не будешь работать на 150% – они наверняка напишут об этом в твиттере.

Болельщики с нами не только на тренировках. Мы часто пересекаемся на улице, нас – игроков – многие знают в лицо, любят с нами пообщаться и пожелать удачи. Причем их настроение не меняется в зависимости от результата. Как-то после поражения фанат на улице мне сказал: «Ничего страшного! Да, вчера вы проиграли, но в следующий раз мы обязательно победим».

Вроде бы, приятная мелочь, но воодушевила она меня максимально. Что даже после неудачного матча болельщик не злился, а старался настроить меня на позитив – то есть заботился обо мне и моем состоянии.

Болельщики «Ганновера» чувствуют, что мы играем с желанием, что в каждой игре мы отдаем все силы. Отсюда – такое доверительное отношение между командой и трибунами.

Играть без болельщиков – не только тихо, но еще и неудобно

Сильнейшие фанаты Второй Бундеслиги, где я сейчас играю, – у «Шальке», «Гамбурга», «Вердера», «Нюрнберга». И, конечно, у нашего «Ганновера». Иногда создается впечатление, будто на трибунах не смотрят футбол совсем – только поют. И это пение дает команде дополнительную энергию – даже когда поют фанаты соперника. Слышать звук вибрирующих трибун – одно из главных удовольствий от футбола.

Так как болельщики поют на немецком, то я не до конца понимаю слов. Но звучит всегда мощно. По уровню громкости и поддержки сравнил бы с тем, как в дни московского дерби болеют трибуны ЦСКА и «Спартака», то есть непрерывно и максимально громко. Нечто похожее я чувствовал в игре «Ганновера» против «Шальке», когда сорок тысяч человек поддерживали команду с первой до последней минуты. Благодаря такому заряду футболист выкладывается на поле сильнее.

В последнее время такой энергии нам очень не хватало. Из-за ковидных ограничений мы долго играли без зрителей: потихоньку приходили 500 человек, позже впустили пять тысяч. Такому количеству болельщиков сложно создать атмосферу на огромном стадионе, а привычная игра в футбол в тишине становится сложной и необычной.

Ведь болельщики не только поддерживают, но и создают удобный для нас шум. В тишине соперник может услышать твои подсказки, и ты уже не можешь крикнуть партнеру: «Иди вправо». Приходится подбегать к партнеру вплотную и шептать. К тому же на таких матчах складывается ощущение тренировочного матча: эмоции совсем не те.

В общем, без болельщиков тяжело. Ведь порой при их помощи мы вытаскиваем важные матчи.

У меня даже есть история, которая доказывает важность фанатов на трибунах. В составе швейцарского «Серветта» у меня был выездной матч против «Базеля»: соперник вел 2:1, шли последние минуты. Наши болельщики не стали выходить заранее, а продолжали петь, петь и петь.

Я, окрыленный этим громким музыкальным фоном, получил мяч и в касание отдал нашему крайнему нападающему – боснийцу Мирославу Стевановичу. И он как зарядил с левой девятку! Счет стал 2:2! Фаны не переставали петь для нас еще очень долго после завершения игры.

Можно сказать, та ничья была добыта при их помощи. Надеюсь, нечто похожее произойдет со мной и в «Ганновере».

Пробил выезд за «Ганновер» – ходил на матч, в котором не мог принять участие

В прошлые выходные «Ганновер» играл на выезде с «Санкт-Паули» – важный матч против исторически неудобного соперника. Однако из-за перебора желтых карточек я игру пропускал – хотя тренировался всю неделю без изменений в графике, участвовал в тех же двухсторонках и слушал тактический разбор соперника.

Конечно, я мог остаться дома и смотреть футбол по телевизору. Однако в Ганновере создана настолько дружная футбольная атмосфера, что дисквалифицированный игрок не может переживать за команду на расстоянии. Зачем? Если можно поехать в Гамбург и поддержать ребят.

Так я и сделал. Встал пораньше и за два часа добрался на машине до города. Первый тайм провел на трибуне прессы рядом с нашей пресс-атташе, а во втором тайме усидеть не смог. «Ганновер» много атаковал и давил соперника, так что я перебрался на фанатскую трибуну и уже стоя болел за нашу команду, кричал вместе с выездными фанатами.

Мы победили со счетом 3:0!

Свое путешествие и поход на трибуну я показывал в сторис инстаграма. Один из русских друзей отреагировал: «Вот это ты ультрас».

Мне очень понравилось! Болельщики у нас замечательные!

Лига чемпионов под плов и хинкали без мяса. Чем запомнились фанаты «Анжи»

В Махачкале – очень душевные люди! Они далеки от роскоши и живут с мыслью: «Сегодня есть, а завтра нет». Именно рядом с ними я убедился, что в любой ситуации можно оставаться человеком.

В «Анжи», с которым мы играли в РПЛ, нам не платили зарплату – но в городе нас поддерживали максимально. Несколько месяцев мы всей командой жили и питались в гостинице у одного болельщика – и все это абсолютно бесплатно. Нам помогал очень добрый человек!

Меня болельщики приглашали к себе на ужин: я приходил к ним домой, мы вкусно ели и много общались, под плов с чаем смотрели матчи Лиги чемпионов. Меня называли братом и с пониманием относились к тому, что я не ем мясо: специально для меня готовили хинкали с зеленью. Вокруг меня были простые замечательные люди! Со многими из них я остаюсь на связи, мы общаемся и интересуемся жизнью друг друга.

Махачкала – место, которое я вспоминаю с огромной теплотой. Больше нигде я не встречал такого радушия!

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Считаю, что болельщики – главные друзья футболистов. Во всех командах мне повезло с ними искренне и приятно общаться – а значит и получать дополнительный импульс для игры в футбол.

Уже в среду «Ганновер» проведет важнейший матч против «Лейпцига» – в четвертьфинале Кубка Германии. На стадион придут 25 тысяч болельщиков. Атмосфера должна быть той самой – в которую я влюбился, когда смотрел немецкий футбол по телевизору.

На связи!

P.S. В комментариях буду рад вашим предложениям: о каких темах, связанных со мной и немецким футболом, вам было бы интересно почитать.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; globallookpress.com/Susanne Hübner, Susanne Huebner /www.imago-images.de; instagram.com