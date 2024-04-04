«Надеялся, Алонсо решит иначе». Игрок «Байера» разочарован, что тренер остается – но есть нюанс

Йосипа Станишича можно понять.

Оказывается, даже в самом «Байере» есть недовольные тем, что Хаби Алонсо в следующем сезоне продолжит тренировать команду. Он решил, что пока не возглавит ни «Ливерпуль», ни «Баварию», и вот какой взгляд есть изнутри.

Спойлер для правильного понимания заголовка: важно не то, что происходит сейчас, а что будет в следующем сезоне.

Станишич хотел работать с Хаби в «Баварии». Для него решение Алонсо = расставание

Хорватский защитник Йосип Станишич грустит: «Я счастлив, что ему хорошо здесь, но я надеялся, что его решение будет другим».

Звучит странно, но контекст все проясняет: Станишич арендован как раз у «Баварии»! Причем без опции выкупа: после сезона хорват уедет обратно в Мюнхен, где хотел как раз воссоединиться с Алонсо.

Теперь не получится – если, конечно, леверкузенцы не захотят выкупить игрока.

Представитель игрока Дитер Хенесс уже подтвердил возвращение: «У него контракт до 2026-го. Нет ни опции выкупа, ни отступных».

Осенью был слух, что Станишича хотят сразу вернуть в Мюнхен (все опровергли). Он вырвал место в основе благодаря Кубку Африки

Станишич приехал в Леверкузен летом 2023-го в аренду до конца сезона с надеждой наконец стать основным.

Получилось не сразу: в первой части сезона защитник не убедил Алонсо и просиживал в запасе. Более того, в ноябре 2023-го ходили слухи, что тренер и спортивный директор Симон Рольфес прорабатывали вариант с возвращением Станишича в «Баварию»! Хотя позже оба все опровергли.

Алонсо продолжал верить в игрока: «До мая еще много месяцев. У него есть опыт и качество, нам нужны топ-игроки на каждой позиции. Йосип может играть сразу на нескольких, мы счастливы видеть его и его отношение к делу каждый день».

К тому моменту хорват сыграл лишь в пяти матчах Бундеслиги, из них только один старт. С середины ноября до середины декабря Станишич вообще не играл в чемпионате: пять матчей подряд, самая длинная серия без минут в сезоне.

Зато в других турнирах выходил регулярно: не пропустил ни одного матча в Лиге Европы и Кубке Германии, в большинстве стартовал. Там смотрелся неплохо и со временем изменил впечатление тренера.

Помог и отъезд конкурентов Одилона Коссуну и Эдмонда Тапсоба на Кубок Африки в сборные Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо. Станишич начал играть постоянно и сохранил место в старте даже после возвращения обоих: остался в запасе только против «Майнца» в феврале (2:1). В остальных матчах преимущественно выходил с первых минут.

Пик иронии: это Станишич забил победный «Баварии» в февральском матче, когда разгромили 3:0. Тогда Томас Тухель вслух сожалел, что никак нельзя было запретить хорвату играть против команды, который он принадлежит.

Конкуренты поменялись местами: теперь в еврокубке время получает Коссуну. Против «Карабаха», например, хорват оба раза вышел на замену в концовках.

Учитывая доверие Алонсо, грусть Станишича можно понять. Однако он сам оставляет интригу на будущее трансферное окно: «Никогда нельзя угадать, что произойдет летом».

Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо

Фото: Jargen Fromme, IMAGO/Norbert SCHMIDT/Global Look Press