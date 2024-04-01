Одним штрафным вырубил двух партнеров. Комедия в Шотландии

Так просто не бывает.

Автор ярчайшего штрафного выходных (или даже всего сезона) – Нектариос Триантис из шотландского «Хиберниана». В первом тайме против «Рейнджерс» 20-летний австралиец вырубил двух партнеров одним ударом – попал идеально.

Нектариос хотел разыграть быстро, но в итоге зарядил в голову капитану «Хибс» Джо Ньюэллу – удар был такой сильный, что отправил игрока в нокаут. Это было еще не все – мяч отлетел в голову защитнику Уиллу Фишу – и выбил и его.

И вишенка на торте – от головы Фиша мяч прилетел снова в Ньюэлла. Получилось красиво, но партнеры не оценили. Капитану «Хиберниан» вообще потребовалась помощь врачей.

Хорошо, что и Ньюэлл, и Фиш продолжили игру. А вот автора суперудара Триантиса заменили одним из первых на 59-й минуте. «Хиберниан» это не помогло – проиграли 1:3. Зато все живы и здоровы.

Нектариос, как легко догадаться, этнический грек. Но родился и начал заниматься футболом в Австралии. Сейчас играет за молодежную сборную и даже стал чемпионом страны с «Сентрал Кост Маринерс». Триантис может выйти как в центре обороны, так и в опорной.

Летом полузащитник переехал в Англию – «Сандерленд» заплатил 350 тысяч евро. Но выпускали редко, поэтому зимой отправили в аренду в «Хиберниан». Там молодой австралиец получил не только возможность играть регулярно, но и первую в жизни минуту славы.

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