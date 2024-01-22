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Де Брюйне мог играть за Бурунди. Да ладно?

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Сюжет из параллельной вселенной.

Факт, который надо осознать: звезда «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне мог выступать за Бурунди.

Разгадка проста: мама Де Брюйне – из Бурунди

Кевин родился в Дронгене, курортном районе Гента. Но вот его мама, Анн Каллан, росла в Бурунди, пока не переехала в Англию. Семья Анн бежала от гражданской войны. Когда Каллан оказалась в Бельгии, повстречала Эрвига Де Брюйне.

Кстати, ее отец, дед Кевина, до сих пор живет на западе Лондона.

Кевин никогда не афишировал свои корни. Но саму связь вскользь упоминали на сайте «Ман Сити».

Вариант с Бурунди КДБ не рассматривал, ведь считался талантом в Бельгии. Хотя не все получалось сразу. 

Когда Де Брюйне было 13 лет, его упрямство доставало даже тренеров. Он никого не слушал, всегда все делал по-своему, из-за чего в итоге ушел из «Гента». Позвали «Брюгге» и «Андерлехт», но бельгиец выбрал самый далекий вариант – «Генк». 

Так Кевин оставил дом и поселился в школьном интернате, жил в отрыве от соседей и страдал от одиночества.

Окончив школу, Де Брюйне жил в семье, сотрудничавшей с «Генком». Но, приехав на каникулы домой, Кевин услышал от родителей: «Ты не можешь вернуться к ним. Они больше не хотят, чтобы ты с ними жил». Пацан впервые столкнулся с лицемерием, его скрытно презирали, сочли слишком трудным подростком.

Родители нашли Кевину новую семью для подселения, там было полное совпадение характеров. Но начались другие проблемы: Де Брюйне сильно вырос, участились мышечные травмы, из-за которых ему боялись давать профессиональный контракт. Зато когда он вернулся на поле, то забил пять за тайм. Вскоре КДБ попал в первую команду «Генка».

Что мы знаем о сборной Бурунди?

Сборная Бурунди находится на 139-м месте рейтинга ФИФА. Вершина – 96-е место в 1993-м. 

Бурунди никогда не было на чемпионатах мира, на Кубке африканских наций дебютировали тоже недавно: в 2019-м впервые в истории прошли отбор, в решающем матче сыграв вничью со сборной Габона. В группе проиграли все три матча, причем ни разу не забили. 

На турнир в Кот-д’Ивуаре сборная Бурунди не отобралась.

Почти все футболисты играют в африканских чемпионатах. Главная звезда – 25-летний опорник «Ниццы» Юссуф Ндайшими, его оценивают в 18 млн евро. Около 20 матчей за сборную Бурунди отыграл форвард Сайдо Бераино, которого когда-то считали талантливее Кейна. 

Наверное, с Кевином они могли бы выходить на Кубок Африки почаще. 

Возвращение КДБ может решить чемпионскую гонку АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; Evrard Ngendakumana/Global Look Press

23 комментария
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> из-за чего в итоге ушел из «Гента». Позвали «Брюгге» и «Андерлехт», но бельгиец выбрал самый далекий вариант – «Генк».

С какого перепугу Генк самый далекий вариант от Гента? Разница всего в одну букву.
+62
-5
+57
Что мы знаем о Бурунди:
а) это родина бурундуков
б) оттуда родители Де Брюйне
в) ничего
г) а что такое Бурунди ?
+33
-1
+32
Ответ Хызыр
> из-за чего в итоге ушел из «Гента». Позвали «Брюгге» и «Андерлехт», но бельгиец выбрал самый далекий вариант – «Генк». С какого перепугу Генк самый далекий вариант от Гента? Разница всего в одну букву.
К, л, м, н, о, п, р, с, Т
Так ли уж рядом?
+32
-1
+31
Не "росла в Бурунди до переезда в Лондон", а родилась в Бурунди. Родители - фламандцы, имевшие нефтяной бизнес в Бурунди и Кот-д’Ивуаре, регулярно там проживали "по работе", но не постоянно.
Может что упустил, пару лет назад где-то попадалось
+21
0
+21
КДБ - рыжий, что ли, играть за Бурунди?🤣
+17
-4
+13
Ответ anatol&#8242;
Не "росла в Бурунди до переезда в Лондон", а родилась в Бурунди. Родители - фламандцы, имевшие нефтяной бизнес в Бурунди и Кот-д’Ивуаре, регулярно там проживали "по работе", но не постоянно. Может что упустил, пару лет назад где-то попадалось
В этом комментарии больше информации по теме, чем во всем материале за авторством Тимура Бокова.
+11
0
+11
Есть знакомый чех, который родился в Африке, потому что его родители - дипломаты. Вопрос, он стал от этого африканцем? Вот и тут ответ будет такой же
+8
0
+8
Вообще-то, оба родителя - фламандцы, Бурунди вообще ни при чем.
+13
-6
+7
а мог бы и за Челси
+4
0
+4
Всегда подозревал, что он африканец, вылитый бурундиец.
+3
0
+3
Про Бурунди знаю что столица Бужумбура
+2
0
+2
Бурундия это как Бургундия
Только поюжнее
+2
0
+2
Ответ Atsuktuvas
Что мы знаем о Бурунди: а) это родина бурундуков б) оттуда родители Де Брюйне в) ничего г) а что такое Бурунди ?
д) это родина Бурунова
+1
0
+1
Ответ liverpool and barcelona fan
Про Бурунди знаю что столица Бужумбура
Теперь нет. Сам в шоке. Они сменили столицу)
+1
0
+1
Ответ igls54
КДБ - рыжий, что ли, играть за Бурунди?🤣
да уж, он там явно был бы белой вороной
0
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Меня интересует когда он сыграет за фламандию или фландрию, пора бельгии распадатся
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Ответ Krauvec Cool
Де Брейне негр получается
А ты евразиоид, по месту рождения
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Ответ Atsuktuvas
Что мы знаем о Бурунди: а) это родина бурундуков б) оттуда родители Де Брюйне в) ничего г) а что такое Бурунди ?
кажется вино ещё там делают знаменитое
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Ответ Atsuktuvas
Что мы знаем о Бурунди: а) это родина бурундуков б) оттуда родители Де Брюйне в) ничего г) а что такое Бурунди ?
Бу это как-ия, в европе, это страна рунди, то есть бурунди, по европейский было бы рундия
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