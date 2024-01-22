Де Брюйне мог играть за Бурунди. Да ладно?

Сюжет из параллельной вселенной.

Факт, который надо осознать: звезда «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне мог выступать за Бурунди.

Разгадка проста: мама Де Брюйне – из Бурунди

Кевин родился в Дронгене, курортном районе Гента. Но вот его мама, Анн Каллан, росла в Бурунди, пока не переехала в Англию. Семья Анн бежала от гражданской войны. Когда Каллан оказалась в Бельгии, повстречала Эрвига Де Брюйне.

Кстати, ее отец, дед Кевина, до сих пор живет на западе Лондона.

Кевин никогда не афишировал свои корни. Но саму связь вскользь упоминали на сайте «Ман Сити».

Вариант с Бурунди КДБ не рассматривал, ведь считался талантом в Бельгии. Хотя не все получалось сразу.

Когда Де Брюйне было 13 лет, его упрямство доставало даже тренеров. Он никого не слушал, всегда все делал по-своему, из-за чего в итоге ушел из «Гента». Позвали «Брюгге» и «Андерлехт», но бельгиец выбрал самый далекий вариант – «Генк».

Так Кевин оставил дом и поселился в школьном интернате, жил в отрыве от соседей и страдал от одиночества.

Окончив школу, Де Брюйне жил в семье, сотрудничавшей с «Генком». Но, приехав на каникулы домой, Кевин услышал от родителей: «Ты не можешь вернуться к ним. Они больше не хотят, чтобы ты с ними жил». Пацан впервые столкнулся с лицемерием, его скрытно презирали, сочли слишком трудным подростком.

Родители нашли Кевину новую семью для подселения, там было полное совпадение характеров. Но начались другие проблемы: Де Брюйне сильно вырос, участились мышечные травмы, из-за которых ему боялись давать профессиональный контракт. Зато когда он вернулся на поле, то забил пять за тайм. Вскоре КДБ попал в первую команду «Генка».

Что мы знаем о сборной Бурунди?

Сборная Бурунди находится на 139-м месте рейтинга ФИФА. Вершина – 96-е место в 1993-м.

Бурунди никогда не было на чемпионатах мира, на Кубке африканских наций дебютировали тоже недавно: в 2019-м впервые в истории прошли отбор, в решающем матче сыграв вничью со сборной Габона. В группе проиграли все три матча, причем ни разу не забили.

На турнир в Кот-д’Ивуаре сборная Бурунди не отобралась.

Почти все футболисты играют в африканских чемпионатах. Главная звезда – 25-летний опорник «Ниццы» Юссуф Ндайшими, его оценивают в 18 млн евро. Около 20 матчей за сборную Бурунди отыграл форвард Сайдо Бераино, которого когда-то считали талантливее Кейна.

Наверное, с Кевином они могли бы выходить на Кубок Африки почаще.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; Evrard Ngendakumana/Global Look Press