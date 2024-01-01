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Левандовски на Монжуике, Мюллер в смешных очках, Карпин у елки. Новогодний альбом! 🎉

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Футбол Футбол

С наступившим.

Галерея новогодних фотографий футболистов – традиция Sports.ru. Время новой серии!

Валерий Карпин с женой в максимально новогодней атмосфере. Даже Щелкучник попал в кадр!

Александр Соболев тоже по классике – с женой и сыном. 

Семья Дениса Глушакова – в красно-белом!

У Федора Смолова в прошедшем году появились жена и дочка. 

А вот большое семейство Юрия Жиркова.

Смотрите, какая нарядная елочка пришла на праздник к Антону Заболотному.

Самая милая фоточка получилась у Дмитрия Баринова!

Лео Месси отпраздновал Новый год с родными.

Так же встретил 2024-й и Луис Суарес.

Все еще травмированный Неймар разгульно отметил Рождество в круизе-вечеринке, а вот Новый год – семейный праздник. На фото бразилец с отцом.

Шутник Томас Мюллер щеголял на вечеринке в веселых новогодних очках.

Джанлуиджи Буффон встретил 2024-й с женой и сыновьями в небольшом деревенском домике.

Дэвид Бекхэм устроил изящный новогодний ужин для Виктории, тещи и тестя.

А вот Роберт Левандовски праздновал практически на рабочем месте. Судя по виду, вечеринку он устроил прямо на Монжуике, в паре километров от стадиона, на котором играет «Барселона».

А Гави – с одноклубником и другом Фермином Лопесом.

Винисиус тоже тусил с друзьями.

У футболистов «МЮ» мало поводов для радости. Но бразилец Антони нашел. Болельщики шутят, что детей у него в 2023-м больше, чем голов. 

Номинация за самое загадочное новогоднее фото уходит Далеру Кузяеву.

Александр Головин выложил только видео с фейерверками. В интервью Нобелю полузащитник «Монако» рассказывал, что на праздники уедет к родителям в Новокузнецк.

Если вдруг ваша Fantasy-команда ждет возвращения Эрлинга Холанда, то, кажется, зря. Норвежец встретил Новый год в Дубае на вечеринке. 

Криштиану Роналду не выкладывал новогоднее фото с семьей, зато опубликовал видеоподборку с главными событиями года. Заодно напомнил всем, кто стал лучшим бомбардиром 2023-го.

А как вы встретили Новый год? Как Бекхэм или как Холанд?

22 комментария
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Криш как всегда...
+36
-5
+31
У Валеры жена конечно с очень большими и выразительными глазами))
+31
-1
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У Георгиевича супряга… прям без слов
+10
0
+10
оказывается у жены карпина сисяндры огромные.
+11
-3
+8
Ответ Карпов Стас
Криш как всегда...
Для него не важны рекорды. Сам он так говорил
+9
-2
+7
Ответ Карпов Стас
Криш как всегда...
Криш - клубничка, клубничке простительно!
+6
-1
+5
Ну и Криш, ну и хвастууууун
+4
-1
+3
Я что-то путаю или с Антони та девушка, что обвиняла его в домашнем насилии?
+3
0
+3
Соболева жена в "мутаборской" одежде. Думал такие поопасаются сейчас надевать.
+3
-1
+2
Ответ Chexonte
Я что-то путаю или с Антони та девушка, что обвиняла его в домашнем насилии?
Да
+2
0
+2
Жирков конечно выделяется среди всего этого глянца.
+3
-2
+1
На сразу понял, кто из двоих Юрий Жирков. И теперь знаю, кто ведёт ютуб-блог с пуделем Грушей.
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У Джордана жена будто обкуренная
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Ответ CoBecTb
Для него не важны рекорды. Сам он так говорил
Ясен пень...
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Ответ Алексей Куликов
оказывается у жены карпина сисяндры огромные.
ну и?
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Ответ Алексей Куликов
оказывается у жены карпина сисяндры огромные.
Как минимум тройка.
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