Левандовски на Монжуике, Мюллер в смешных очках, Карпин у елки. Новогодний альбом! 🎉

С наступившим.

Галерея новогодних фотографий футболистов – традиция Sports.ru. Время новой серии!

Валерий Карпин с женой в максимально новогодней атмосфере. Даже Щелкучник попал в кадр!

Александр Соболев тоже по классике – с женой и сыном.

Семья Дениса Глушакова – в красно-белом!

У Федора Смолова в прошедшем году появились жена и дочка.

А вот большое семейство Юрия Жиркова.

Смотрите, какая нарядная елочка пришла на праздник к Антону Заболотному.

Самая милая фоточка получилась у Дмитрия Баринова!

Лео Месси отпраздновал Новый год с родными.

Так же встретил 2024-й и Луис Суарес.

Все еще травмированный Неймар разгульно отметил Рождество в круизе-вечеринке, а вот Новый год – семейный праздник. На фото бразилец с отцом.

Шутник Томас Мюллер щеголял на вечеринке в веселых новогодних очках.

Джанлуиджи Буффон встретил 2024-й с женой и сыновьями в небольшом деревенском домике.

Дэвид Бекхэм устроил изящный новогодний ужин для Виктории, тещи и тестя.

А вот Роберт Левандовски праздновал практически на рабочем месте. Судя по виду, вечеринку он устроил прямо на Монжуике, в паре километров от стадиона, на котором играет «Барселона».

А Гави – с одноклубником и другом Фермином Лопесом.

Винисиус тоже тусил с друзьями.

У футболистов «МЮ» мало поводов для радости. Но бразилец Антони нашел. Болельщики шутят, что детей у него в 2023-м больше, чем голов.

Номинация за самое загадочное новогоднее фото уходит Далеру Кузяеву.

Александр Головин выложил только видео с фейерверками. В интервью Нобелю полузащитник «Монако» рассказывал, что на праздники уедет к родителям в Новокузнецк.

Если вдруг ваша Fantasy-команда ждет возвращения Эрлинга Холанда, то, кажется, зря. Норвежец встретил Новый год в Дубае на вечеринке.

Криштиану Роналду не выкладывал новогоднее фото с семьей, зато опубликовал видеоподборку с главными событиями года. Заодно напомнил всем, кто стал лучшим бомбардиром 2023-го.

А как вы встретили Новый год? Как Бекхэм или как Холанд?