Идея Артеты.

«Арсенал» опубликовал новое командное фото. На нем можно заметить любопытного персонажа – шоколадного лабрадора по кличке Уин.

Что за собака?

Впервые Уин засекли на тренировочной базе «Арсенала» в Колни в мае этого года, когда голкипер Аарон Рамсдейл продлевал контракт с клубом, – тогда The Times писал, что годовалый лабрадор постоянно находится в расположении клуба для поднятия командного духа.

«Мы всегда говорим о семье. Наш клуб – это тоже семья, поэтому я чувствовал, что нам нужна собака, которая будет нашу семью представлять. Думаю, нам немного не хватает любви – нужно больше ее проявлять. Я тщательно выбирал собаку, Уин – идеальный кандидат. Мы все любим побеждать, а Уин нужно много любви. Так мы поможем друг другу», – так Артета объяснял причину появления собаки в Колни.

Небольшое пояснение: Артета дал собаке имя, опираясь на глагол «to win» – побеждать. «Арсенал», по мнению Микеля, любит побеждать, поэтому должен полюбить и собаку с соответствующей кличкой.

«Реакция игроков на Уин была невероятной. Этот лабрадор улучшает настроение всех ребят по щелчку пальцев. Она дарит нам свою любовь, что придает Колни еще более позитивную энергию. Уин требует от нас ответственности, и мы должны заботиться о ней. Для меня эти вещи очень важны», – говорил Микель.

Примерно в то же время испанский тренер рассказал журналистам о другом командном символе – 150-летнем оливковом дереве в Колни. Микель объяснял, что дерево похоже на клуб, – поэтому нужно заботиться о его корнях и не дать ему отравиться. ESPN сообщал, что Микель даже попросил садовника сделать миниатюрную копию оливкового дерева, чтобы она всегда была на глазах игроков.

Фото: twitter.com/Arsenal