«Почему Илон Маск украл нашу эмблему. Верни ее!» У шотландского клуба вопросы к SpaceX

Призывают теперь вложиться в команду.

В сентябре твиттер шотландского «Хаддингтон Таун» был полностью посвящен Илону Маску, а о скромной любительской команде написали все ведущие британские медиа.

Все началось с шуточной претензии клуба в адрес американской космической компании SpaceX: «Почему Илон Маск украл нашу эмблему. Верни ее!»

Сходство и правда заметное.

Правда, это не совсем лого SpaceX. Впервые изображение появилось в сети в начале месяца – его обнаружили на одном из зданий или ракетных конструкций компании на космодроме Starbase в Техасе. Этот космодром предназначен для частного использования SpaceX.

Для чего использовали лого с козлом – загадка. Но «Хаддингтон Таун» уже не остановить, клуб теперь зовет Маска спонсировать команду.

Маска назначили владельцем клуба. И пообещали 9-й номер

В соцсети, которая принадлежит Маску, «Хаддингтон» в шутку представил нового владельца клуба:

«После тизера от SpaceX мы можем официально объявить, что Илон Маск присоединился к нам. Ребята, вы слишком быстро заметили наш знак. Клуб очень рад, что Илон присоединился к команде, большому человеку не терпится приступить к работе».

«Мы не хотим судебных исков, а приветствуем Илона в нашем составе», – так клуб отвечает на призывы о подаче на компанию в суд. Пост о спонсорах команды клуб сопроводил личным обращением к Маску: «Привет, Илон. Не волнуйся, у нас еще есть место для SpaceX».

Тренер и по совместительству смм-сотрудник Райан Лейшман в интервью BBC Scotland News пообещал Маску девятый номер, если он вложится в «Хаддингтон»:

«Я узнал об этом из уведомлений, когда клуб начали отмечать и спрашивать, наш ли это логотип. Мы используем это лого отчасти потому, что козел – символ Хаддингтона. Если вы пройдете по городу, увидите баннеры и статуи с козами, это животное даже на гербе».

Все правда так: козел в символике города аж с XIII века. В средние века город был четвертым в Шотландии после Абердина, Роксбурга и Эдинбурга, но после присоединения к Англии значимость Хаддингтона упала. Сейчас там всего 10 тысяч жителей.

«Думаю, большинство парней будут рады, если Илон Маск захочет у нас поиграть, – продолжает тренер. – Он большой парень, мы поставим его в нападение. А если он вложит немного денег, то мы дадим ему девятый номер».

По словам Лейшмана, шумиха случилась как раз тогда, когда клуб нуждается в новой форме и тренировочном снаряжении. Может быть, огласка поможет команде со спонсорами.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Howard; x.com