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Новая обложка Football Manager – реальный кадр из ЛЧ. Это празднование гола в ворота «Ювентуса»

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Вдохновились «Бенфикой».

Перед ноябрьским релизом Football Manager 2024 в сети появилась обложка игры.

Вот такая:

Внимательные зрители обнаружили, чем вдохновлялись ее создатели. Это реальное празднование «Бенфики» из матча группового этапа ЛЧ-2022/23.

Тогда португальцы повели 2:1 после реализованного пенальти Жоау Мариу и побежали праздновать.

Матч пятого тура имел важное турнирное значение: «Бенфика» победила 4:3 и гарантировала себе выход из группы, а «Ювентус» потерял даже теоретические шансы на плей-офф.

Создатели обложки практически полностью скопировали кадр, изменив цвета и лица футболистов. Мнения людей разделились: кто-то счел это как намеренную отсылку, другие же увидели потенциальное нарушение авторских прав.

Кратко напомним, что такое Football Manager

Первую игру серии, в которой пользователю предложили взять на себя роль футбольного менеджера, выпустили еще в 1992 году под названием Championship Manager. В 2006-м игру купил компьютерный гигант Sega, а годом ранее ее переименовали в Football Manager. 

С тех пор миллионы людей по всему миру руководят командами в качестве менеджеров: подписывают контракты, управляют бюджетом, штрафуют игроков, ругаются с боссами, а еще рискуют быть уволенными. В таком случае игра продолжается, пока вы пытаетесь найти себе новый клуб. Все как в реальной жизни. 

Теперь обширной базой симулятора (больше 900 тысяч игроков) пользуются скауты и футбольные аналитики по всему миру. По игре фанатеют Сульшер, Погба, Дембеле, Аспиликуэта, а также один из главных футбольных геймеров – Антуан Гризманн

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14 комментариев

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Фёдор Костяшкин
Подозреваю, что кроме обложки и составов они снова ничего менять не стали
+21
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+21
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Seven2482
Ответ Фёдор Костяшкин
Подозреваю, что кроме обложки и составов они снова ничего менять не стали
только в 25 обещали смену движка
+5
0
+5
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Никола Тесла
Был СМ 03/04 если не изменяет память, так там можно было вручную расставлять игроков в момент нахождения мяча в определенной зоне, с учетом кто владеет мячом, вот там было круто. А текущий FM интересен только составами, увы. Играю до сих пор в ФМ 2018, и ничего.
+3
0
+3
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Сергей Лимонников
Ответ unreality
Когда-то играл в Championship manager 01/02, да и сейчас бывает. FM пробовал, вообще не зашёл. Заскриптованное УГ, плюс куча всякой ненужной фигни. И странно, что его каждый год покупают, там изменений то особо и нет. Вот к чему отсутствие конкуренции приводит.
ну да...поиграй в условную 15 и 23 - полно различий будет
+2
0
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JoaoMoutinho
Ответ unreality
Когда-то играл в Championship manager 01/02, да и сейчас бывает. FM пробовал, вообще не зашёл. Заскриптованное УГ, плюс куча всякой ненужной фигни. И странно, что его каждый год покупают, там изменений то особо и нет. Вот к чему отсутствие конкуренции приводит.
Бред. Ни разу после нового не смог вернуться на старый
+2
0
+2
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unreality
Когда-то играл в Championship manager 01/02, да и сейчас бывает. FM пробовал, вообще не зашёл. Заскриптованное УГ, плюс куча всякой ненужной фигни. И странно, что его каждый год покупают, там изменений то особо и нет.
Вот к чему отсутствие конкуренции приводит.
+4
-3
+1
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abajchik
гамаю 22 фм, полет норм. перед ним покупал 19.
взял за правило обновляться каждые 3,4 года. все равно сильно игра не меняется. 25 думаю возьму с новым движком
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дикийоскар
Да уж, родную Юву только ленивый нынче не пинает(
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Рокко Сиффредди
Иногда играю в fm17 - последнюю версию с 2d.
В fm 19; 20; 21 играл в сумме не более 15 часов. Больше не покупал и , видимо, не буду.
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Максим Максимов
больше всего в последних версиях фифа меня бесит ,что нельзя сделать свою расстановку футболистов , как было раньше
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Семён Жуйло
А в чём тут нарушение авторских прав? Была такая фотография или это кадр из телетрансляции?
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Sergey
Ответ Фёдор Костяшкин
Подозреваю, что кроме обложки и составов они снова ничего менять не стали
Ну да, так как они выпустили заявление, что крупное обновление будет через 2 года
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Дмитрий Шмелев
Ответ дикийоскар
Да уж, родную Юву только ленивый нынче не пинает(
пока элкан у руля мало что выйдет,мы этот уже проходили ему до юве ,до одного места ,главное холлдинг
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Seven2482
Ответ abajchik
гамаю 22 фм, полет норм. перед ним покупал 19. взял за правило обновляться каждые 3,4 года. все равно сильно игра не меняется. 25 думаю возьму с новым движком
И правильно делаете, изменения минимальные. Тоже немного жду 25.
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