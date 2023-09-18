14 комментариев

Вдохновились «Бенфикой».

Перед ноябрьским релизом Football Manager 2024 в сети появилась обложка игры.

Вот такая:

Внимательные зрители обнаружили, чем вдохновлялись ее создатели. Это реальное празднование «Бенфики» из матча группового этапа ЛЧ-2022/23.

Тогда португальцы повели 2:1 после реализованного пенальти Жоау Мариу и побежали праздновать.

Матч пятого тура имел важное турнирное значение: «Бенфика» победила 4:3 и гарантировала себе выход из группы, а «Ювентус» потерял даже теоретические шансы на плей-офф.

Создатели обложки практически полностью скопировали кадр, изменив цвета и лица футболистов. Мнения людей разделились: кто-то счел это как намеренную отсылку, другие же увидели потенциальное нарушение авторских прав.

Кратко напомним, что такое Football Manager

Первую игру серии, в которой пользователю предложили взять на себя роль футбольного менеджера, выпустили еще в 1992 году под названием Championship Manager. В 2006-м игру купил компьютерный гигант Sega, а годом ранее ее переименовали в Football Manager.

С тех пор миллионы людей по всему миру руководят командами в качестве менеджеров: подписывают контракты, управляют бюджетом, штрафуют игроков, ругаются с боссами, а еще рискуют быть уволенными. В таком случае игра продолжается, пока вы пытаетесь найти себе новый клуб. Все как в реальной жизни.

Теперь обширной базой симулятора (больше 900 тысяч игроков) пользуются скауты и футбольные аналитики по всему миру. По игре фанатеют Сульшер, Погба, Дембеле, Аспиликуэта, а также один из главных футбольных геймеров – Антуан Гризманн.