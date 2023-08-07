17 комментариев

Метод без ботов.

Любопытный эпизод с Джудом Беллингемом и переломом в голосовании из-за одной цитаты о певице Тейлор Свифт прошумел на прошлой неделе, а на этой с механикой заигрывают уже в Англии.

Все началось с голосования за победителя премии Golden Boy-2023 – лучшему молодому игроку года в Европе до 21 года от итальянского издания Tuttosport.

За Джуда впряглись... фанаты Тейлор Свифт.

Из-за неосторожной цитаты Алекса Бальде из «Барселоны», другого претендента. Испанца считали главным конкурентом Беллингема, но он все испортил, когда в мае сказал: «Нет, я не слушаю Тейлор Свифт. Мне не нравятся ее песни».

После – пожар.

Поклонники Тейлор обнаружили такого публичного хейтера и стали активно голосовать за англичанина. «Свифтисы! Не позволим этому парню выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!», – взбодрились фаны в соцсетях.

Меньше чем через сутки Беллингем дошел до 86% голосов, хотя до такого флэшмоба у него было около 30 процентов!

Со временем поклонники Тейлор Свифт успокоились, доля голосов за Бальде подросла (с 10,7% до 27,5), но Беллингема уже было не догнать.

А что это за награда и кто претендовал?

Премию вручают с 2003-го, первым «Золотым мальчиком» стал голландец Рафаэл ван дер Варт. Дальше награду получали Уэйн Руни, Лионель Месси, Серхио Агуэро и многие другие будущие суперзвезды.

Выбор лучшего молодого игрока Европы проходит в пять этапов: сотня номинантов сокращается до 80, затем до 60, 40 и наконец до 20 – из которых и выбирают победителя. Голосование из двух частей: выбор жюри и пользователей, голосующих на сайте. Организаторы отмечают, что мнение аудитории влияет на выбор жюри, но голос при этом не решающий.

За основную премию отвечают 40 журналистов из разных изданий Европы: Bild, The Times, De Telegraaf и других авторитетных медиа. Каждый член жюри выбирает пять игроков из двадцатки финалистов, которые получат от него очки: 10 за первое место, семь за второе, пять за третье, три за четвертое и одно за пятое.

В топ-100 от Tuttosport из самых иментых уже сейчас были, например, Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»), Гави и Алекс Бальде («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Хави Симонс и Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Флориан Виртц («Байер»), Райан Шерки («Лион»), Расмус Хейлунд и Алехандро Гарначо («МЮ»), Рико Льюис («Ман Сити»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Харви Эллиотт и Стефан Байчетич («Ливерпуль»).

В список попали два россиянина: Арсен Захарян (сейчас уже из «Сосьедада») и Виктор Мелехин из «Ростова».

Год назад Golden Boy выиграл Гави.

«Брайтон» сразу понял, как воспользоваться фанатами Тейлор Свифт. Хочет сделать Митому лучшим в АПЛ

В соцсетях «Брайтона» появился пост, адресованный фанатам певицы. «Вы знали, что Митома – большой фанат Тейлор Свифт? А еще он претендует на награды «Лучший игрок месяца» и «Лучший гол месяца». Голосуйте!» – написал клуб и отметил аккаунт Тейлор Свифт.

Хитро, правда? И пускай мало кто поверит, что это правда – резонанс есть, хотя бы из шутки кто-то и проголосует. Итоги должны подвести в конце недели.

У Митомы в четырех матчах АПЛ гол и три передачи. Среди конкурентов за MVP августа Родри из «Ман Сити» (2+1) Бриан Мбемо из «Брайтона» (три гола), Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» (2+1), Тайво Авонийи из «Ноттингема» (три гола) и Джеймс Мэддисон из «Тоттенхэма» (1+2).

Один из голов Митома забил после шикарного прохода, когда обыграл четырех игроков «Вулвз». Другие претенденты на лучший мяч августа: Букайо Сака («Арсенал»), Александер Исак («Ньюкасл»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Густаво Хамер («Шеффилд»), Рахим Стерлинг («Челси»), Кевин Шаде («Брентфорд») и Луис Диас («Ливерпуль»).

Митому уже признали лучшим игроком августа в «Брайтоне» – в награду он может взять любой «Порше» на 48 часов.

Фото: Siu Wu, Javier Vicencio, Guillermo Martinez, Mutsu Kawamori/Global Look Press