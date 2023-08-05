Рассказывал даже про пару матчей в основе.

Рестораны Гордона Рамзи впервые соприкасаются со спортом. С этого сезона меню от знаменитого шеф-повара можно заценить на «Айброксе» – стадионе «Рейнджерс». На первый взгляд партнерство выглядит неожиданным, но у британского ресторатора есть личная связь с клубом из Глазго.

По его словам, у него была возможность заиграть в этой команде.

Ресторан с видом на поле – по люксовым ценам. 110 тысяч рублей за ужин на двоих

Бизнес Рамзи – это 38 ресторанов в Великобритании и еще 35 в мире, включая США, Японию, Францию, Италию, Катар, ОАЭ и Сингапур. Заведения Рамзи получили 16 звезд Мишлен – достижение, которое до него было только у французских шефов. Сейчас он удерживает семь звезд, включая три во флагманском ресторане в Лондоне.

По данным The Scottish Sun, цены в заведении на стадионе «Рейнджерс» далеки от доступных. Минимальное бронирование столика на двоих обойдется в 900 фунтов (около 110 тысяч рублей). Это три блюда из меню Рамзи с выбором напитков , место на парковке, вид на поле. Как сообщает издание, столики охотно разбирают.

«С самого раннего возраста я мечтал, чтобы мое имя звучало на «Айброксе», – говорит Рамзи. – И хотя моя футбольная карьера закончилась преждевременно, я горжусь и рад, что сотрудничаю с «Рейнджерс», чтобы разработать эксклюзивное меню для культового стадиона. «Меню Гордона Рамзи» предлагает потрясающий выбор сезонных продуктов и блюд, которые я лично отобрал, чтобы предложить ужин мирового класса в доме шотландского футбола».

Рамзи и правда играл в основе «Рейнджерс»? Не совсем

Гордон родился в шотландском городе Джонстон, но провел детство в постоянных переездах по стране. В подростковом возрасте он оказался в академии «Рейнджерс». Знаменитый ресторатор часто вспоминал, что мечтал о футбольной карьере, но все сломала травма мениска в 19 лет .

По его воспоминаниям, перед этим он даже успел провести два-три матча в основе шотландского клуба: «Мой отец был фанатом «Рейнджерс» и невероятно гордился мной».

После того, как еще в 2009-м футбольные историки и бывшие игроки команды усомнились в этом факте, пресс-секретарь Рамзи косвенно признал преувеличение: «Любые неточности в отношении деталей этого периода можно объяснить тем, что все это произошло почти 25 лет назад».

Единственным доказательством причастности Рамзи к «Рейнджерс» была командная фотография, на которой есть он и легенда клуба Алли Маккойст. Но это был матч не основной команды – об этом рассказывал фотограф Аллан Кэрнс, сделавший снимок в сентябре 1985-го.

«Рамзи участвовал в просмотре, тестовой игре. Он тренировался с нами в течение нескольких месяцев после этого, но затем получил травму», – говорил пресс-секретарь «Рейнджерс».

В любом случае Гордон этот опыт запомнил надолго – и возвращался к нему даже в кулинарном шоу The F Word. В одном из эпизодов Рамзи посетил «Айброкс»: «Дом, милый дом! Моя мечта сбылась, когда в середине 80-х меня здесь заметили и я присоединился к молодежной команде. Без разочарования на «Айброксе» я бы не превратился в того шеф-повара, которым стал теперь ».

Болеет за «Челси», дружит с Бекхэмом, обожает спорт

Сейчас Рамзи 56 лет, любовь к футболу его не отпускает. Ресторатора часто можно увидеть на поле в звездных выставочных матчах.

Он ходит на стадион как болельщик. Известно, что помимо «Рейнджерс» шеф-повар поддерживает «Челси» и иногда появляется на «Стэмфорд Бридж».

А еще он топил за «Интер Майами», когда это еще не считалось мейнстримом. Вот он на самой первой игре флоридцев в МЛС.

Правда, здесь Рамзи больше поддерживал Дэвида Бекхэма, с которым его связывают дружеские отношения. В свое время они даже пробовали заниматься совместным ресторанным проектом, а в 2012-м Дэвид с сыном приходили к Рамзи на шоу «Адская кухня».

Ресторатор вообще обожает спорт: топит за бейсбольные команды из Лос-Анджелеса, его часто можно увидеть на матчах НХЛ и боях UFC, сдружился он и с британскими звездами бокса – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Но, похоже, главная спортивная страсть Рамзи – это как раз любимый с детства «Рейнджерс».

Фото: rangers.co.uk; East News/Mike Gray; instagram.com/gordongram