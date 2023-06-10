На следующий день после финала Лиги чемпионов, где сыграет «Интер», три футболиста из системы этого клуба проведут суперважные матчи. Причем в один и тот же день.

Три брата Эспозито – три финала 11 июня!

Итак, перечисляем:

• 22-летний Сальваторе Эспозито сыграет за «Специю» против «Вероны». Это дополнительный матч за место в Серии А. Проигравшая команда вылетает в серию В.

• 20-летний Себастьян Эспозито поможет «Бари» против «Кальяри». Это стыковой матч команд Серии В за выход в Серию А.

• У 17-летнего Франческо Пио Эспозито задача глобальная – привезти со сборной Италии золото молодежного ЧМ U-20 . Будет финал против Уругвая.

Похоже, на выходных серьезно пополнятся запасы успокоительного в одной из итальянских семей.

Кто эти братья: один огорчил штрафным «Милан», другой радовал Абаскаля в «Базеле», третий только что забил пяткой на ЧМ

Сальваторе Эспозито – опорник из «Специи», он арендован из СПАЛ и по окончании сезона будет выкуплен за 3,25 млн. За клуб играет регулярно, в мае забил «Милану» классный гол со штрафного:

Эспозито четыре года назад дошел до полуфинала с итальянской молодежкой на ЧМ U-20 вместе с Пинамонти и Лукой Пеллегрини и даже засветился в основной сборной – отыграл в Лиге наций чуть менее получаса против Англии.

Его младший брат Себастьян – центральный нападающий. Принадлежит «Интеру», дебютировал там в 16 лет и стал самым молодом игроком клуба в еврокубках. А в 17 классно исполнил пенальти в ворота «Дженоа» в Серии А.

«Интер» в 2020-м дошел до финала Лиги Европы, Эспозито был в листе В. И с тех пор катался по арендам – в СПАЛ, «Венецию» и даже «Базель» с «Андерлехтом».

Год назад вот так забил за «Базель» «Марселю», порадовав Гильермо Абаскаля:

В юношеском футболе тоже есть что вспомнить: на Евро U-17 в 2019-м отличился в каждом из матчей группового этапа (а там вместе с Австрией были Германия и Испания), помог пройти Португалию в четвертьфинале и забил Франции в полуфинале. В решающей игре итальянцы уступили Нидерландам с Брайаном Бробби.

Сейчас в «Бари» у него 3+2.

Младший – Франческо Пио Эспозито – центрфорвард, он только начинает путь в «Интере» и за сезон набил 15 голов в Примавере. В команде Италии U-20 он почти самый юный – Симоне Пафунди из «Удинезе» моложе лишь полтора месяца.

На молодежном ЧМ Эспозито играл в пяти матчах и забил в четвертьфинале колумбийцам классный гол пяткой.

Отец перевез ребят за 800 км ради их карьер – и угадал

Вот как выглядит расстояние от Кастелламмаре-ди-Стабия до Брешии. Это фактически другая часть страны.

Папа Агостино Эспозито наверняка пересекался с Диего Марадоной в «Наполи» – он числился центральным защитником в молодежке. А потом играл в низших лигах. Выдающейся карьеры не вышло, но стал тренером. И в начале 2010-х рассказывал, как решился на авантюру – перевезти всю семью за 800 километров в Брешию, чтобы все сыновья могли заниматься футболом в школе местной команды.

Такое фото всех трех мальчишек из начала 2010-х публиковал твиттер Inter Primavera.

Агостино вспоминал, как скаут Роберто Клеричи задал ему вопрос: «Вы готовы переехать к нам с женой и детьми?» Долго не думал: «Я сразу сказал: «Да». И моя жена назвала меня сумасшедшим. Но мы рискнули. Я работаю с Клеричи, дочь Аннамария учится в школе, а все три сына играют за детские команды «Брешии».

«Футбол в крови», – так о них говорят. Дедушка трех братьев – профессор литературы и философии, но играл атакующего полузащитника в любительском футболе. А брат жены Агостино был вингером в молодежке «Наполи».

«У нас нет завышенных ожиданий от карьеры детей, – говорил в 2011-м Агостино. – Я хорошо знаю футбольный мир и насколько он сложен. Не сказать, что все трое пока преуспевают. Но если есть возможность – надо пробовать. В любом случае, есть и положительный момент – в Брешии у всех четверых детей есть возможности, которых они не получили бы в Кастелламмаре».

Спустя годы очевидно, что Эспозито-старший принял абсолютно верное решение. Братья развились, сменили «Брешию» на «Интер» и стали профессиональными футболистами. А 11 июня может стать семейным праздником на годы. Если только всей троице удастся победить.

Матч «Бари» – «Кальяри» начнется в 21:30 по московскому времени. «Специя» и «Верона» стартуют в 21:45. Начало финала ЧМ U-20 Италия – Уругвай – в 00:00 в ночь на понедельник.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; globallookpress.com / Maurizio Borsari / Panoramic / Pool Pelaez Burga / Lm/Matteo Papini / Ipa