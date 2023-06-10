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В Италии сразу три брата сыграют в трех разных финалах – и все в один день!

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Франческо Эспозито
Сальваторе Эспозито
Себастьяно Эспозито Себастьяно Эспозито
Бари Бари
Специя Специя
Футбол Футбол

На следующий день после финала Лиги чемпионов, где сыграет «Интер», три футболиста из системы этого клуба проведут суперважные матчи. Причем в один и тот же день.

Три брата Эспозито – три финала 11 июня!

Итак, перечисляем:

• 22-летний Сальваторе Эспозито сыграет за «Специю» против «Вероны». Это дополнительный матч за место в Серии А. Проигравшая команда вылетает в серию В.

• 20-летний Себастьян Эспозито поможет «Бари» против «Кальяри». Это стыковой матч команд Серии В за выход в Серию А.

• У 17-летнего Франческо Пио Эспозито задача глобальная – привезти со сборной Италии золото молодежного ЧМ U-20. Будет финал против Уругвая.

Похоже, на выходных серьезно пополнятся запасы успокоительного в одной из итальянских семей.

Кто эти братья: один огорчил штрафным «Милан», другой радовал Абаскаля в «Базеле», третий только что забил пяткой на ЧМ

Сальваторе Эспозито – опорник из «Специи», он арендован из СПАЛ и по окончании сезона будет выкуплен за 3,25 млн. За клуб играет регулярно, в мае забил «Милану» классный гол со штрафного:

Эспозито четыре года назад дошел до полуфинала с итальянской молодежкой на ЧМ U-20 вместе с Пинамонти и Лукой Пеллегрини и даже засветился в основной сборной – отыграл в Лиге наций чуть менее получаса против Англии.

Его младший брат Себастьян – центральный нападающий. Принадлежит «Интеру», дебютировал там в 16 лет и стал самым молодом игроком клуба в еврокубках. А в 17 классно исполнил пенальти в ворота «Дженоа» в Серии А.

«Интер» в 2020-м дошел до финала Лиги Европы, Эспозито был в листе В. И с тех пор катался по арендам – в СПАЛ, «Венецию» и даже «Базель» с «Андерлехтом».

Год назад вот так забил за «Базель» «Марселю», порадовав Гильермо Абаскаля:

В юношеском футболе тоже есть что вспомнить: на Евро U-17 в 2019-м отличился в каждом из матчей группового этапа (а там вместе с Австрией были Германия и Испания), помог пройти Португалию в четвертьфинале и забил Франции в полуфинале. В решающей игре итальянцы уступили Нидерландам с Брайаном Бробби.

Сейчас в «Бари» у него 3+2.

Младший – Франческо Пио Эспозито – центрфорвард, он только начинает путь в «Интере» и за сезон набил 15 голов в Примавере. В команде Италии U-20 он почти самый юный – Симоне Пафунди из «Удинезе» моложе лишь полтора месяца.

На молодежном ЧМ Эспозито играл в пяти матчах и забил в четвертьфинале колумбийцам классный гол пяткой.

Отец перевез ребят за 800 км ради их карьер – и угадал

Вот как выглядит расстояние от Кастелламмаре-ди-Стабия до Брешии. Это фактически другая часть страны.

Папа Агостино Эспозито наверняка пересекался с Диего Марадоной в «Наполи» – он числился центральным защитником в молодежке. А потом играл в низших лигах. Выдающейся карьеры не вышло, но стал тренером. И в начале 2010-х рассказывал, как решился на авантюру – перевезти всю семью за 800 километров в Брешию, чтобы все сыновья могли заниматься футболом в школе местной команды.

Такое фото всех трех мальчишек из начала 2010-х публиковал твиттер Inter Primavera.

Агостино вспоминал, как скаут Роберто Клеричи задал ему вопрос: «Вы готовы переехать к нам с женой и детьми?» Долго не думал: «Я сразу сказал: «Да». И моя жена назвала меня сумасшедшим. Но мы рискнули. Я работаю с Клеричи, дочь Аннамария учится в школе, а все три сына играют за детские команды «Брешии».

«Футбол в крови», – так о них говорят. Дедушка трех братьев – профессор литературы и философии, но играл атакующего полузащитника в любительском футболе. А брат жены Агостино был вингером в молодежке «Наполи».

«У нас нет завышенных ожиданий от карьеры детей, – говорил в 2011-м Агостино. – Я хорошо знаю футбольный мир и насколько он сложен. Не сказать, что все трое пока преуспевают. Но если есть возможность – надо пробовать. В любом случае, есть и положительный момент – в Брешии у всех четверых детей есть возможности, которых они не получили бы в Кастелламмаре».

Спустя годы очевидно, что Эспозито-старший принял абсолютно верное решение. Братья развились, сменили «Брешию» на «Интер» и стали профессиональными футболистами. А 11 июня может стать семейным праздником на годы. Если только всей троице удастся победить.

Матч «Бари» – «Кальяри» начнется в 21:30 по московскому времени. «Специя» и «Верона» стартуют в 21:45. Начало финала ЧМ U-20 Италия – Уругвай – в 00:00 в ночь на понедельник.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; globallookpress.com / Maurizio Borsari / Panoramic / Pool Pelaez Burga / Lm/Matteo Papini / Ipa

3 комментария

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BZB
Пожелаем, чтобы хотя бы один из трех стал топ футболистом.
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fan46
Пожелаем здоровья отцу, этих парней, оч круто!!
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Alex_V69
Интересный материал. Братьям - многих побед, а отцу многих лет. Очень много сделал для детей.
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