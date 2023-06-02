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Новая форма «ПСЖ» – на Месси и Неймаре. Вдохновленна временами Роналдиньо и Семака

Сергей Семак Сергей Семак
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Роналдиньо Роналдиньо
ПСЖ ПСЖ
игровая форма игровая форма
Педру Паулета
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Футбол Футбол

Начало июня – время, когда команды показывают формы, в которых проведут следующий сезон. Вот и «Пари Сен-Жермен» выкатил новые футболки. 

Из существенных отличий от прошлых лет – фирменная красная полоса съехала ближе к левой руке. 

Исчезающая вертикальная белая линия символизирует «горизонт Парижа, растворяющийся в ночном небе». Cвуш Nike неожиданно не белого, а красного цвета.

В сети удивляются: в презентации участвовали Мбаппе, Месси и Неймар. Если Килиан уже заявил, что остается в Париже, то вот Лео и Ней явно собрались на выход.

У аргентинца заканчивается контракт, новый он подписывать не собирается – вероятно, вернется в «Барсу» или поедет в МЛС или Саудовскую Аравию. Про уход бразильца тоже хватает слухов: Неймара связывают с «Ман Юнайтед», а сам он укатил на «Ф-1» в Монако вместо празднования чемпионства с командой. 

Чаще всего уходящих футболистов не используют в промо-кампании на следующий сезон. Но «ПСЖ» все-таки поместил на рекламу главных звезд.

Новая форма – отсылка к началу нулевых. Когда в Париже играли Роналдиньо и Паулета

Свежий комплект – явная отсылка к форме 20-летней давности. В начале 2000-х вертикальная красная полоса на форме «ПСЖ» постоянно находилась ближе к левой руке, а не по центру.

Наверняка основным источником вдохновения стала формы сезонов-2002/03 и 2003/04. Как раз 20 лет с того момента, как в Париже зажигали Роналдиньо, Паулета и Габриэль Хайнце.

А фанаты серии игр FIFA наверняка вспомнили видео ярких моментов из FIFA 06. Там как раз на 9-10 местах голы звезд «ПСЖ» в этой форме.

Последний раз полоса на футболке съезжала влево в сезоне-2004/05. Вот ретро-фотография Сергея Семака.

А как вам новая форма «Пари Сен-Жермен»?

Новая форма «Ювентуса» – на ней воссоздали эффект шкуры зебры

Фото: East News/AP Photo/Francois Mori, AP Photo/Franck Prevel, PASCAL GUYOT / AFP; twitter.com/PSG_inside

5 комментариев

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Tima_Milan
скорее уж Семака и Рональдиньо
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Alda
Я и забыл, что Семак в ПСЖ пылил.
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Жэд Кэлэд
Месси сыграет в этой футболке один матч - в воскресенье. Футболку надо продавать. В каком-то смысле, это будет раритет.
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FootyfanaticRM
Месси на фото🤔Похоже остается
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Егор Понамарёв
Скорее уж Ричмонда времен 1 сезона
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